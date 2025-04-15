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Керченский "Парус": когда завершат ремонт памятника Героям Эльтигена - РИА Новости Крым, 15.04.2025
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Керченский "Парус": когда завершат ремонт памятника Героям Эльтигена
Керченский "Парус": когда завершат ремонт памятника Героям Эльтигена - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Керченский "Парус": когда завершат ремонт памятника Героям Эльтигена
Реставрацию памятника "Парус", посвященного подвигу героев Керченско-Эльтигенской десантной операции, завершат до конца года. Об этом сообщил во вторник глава... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T20:14
2025-04-15T20:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Реставрацию памятника "Парус", посвященного подвигу героев Керченско-Эльтигенской десантной операции, завершат до конца года. Об этом сообщил во вторник глава администрации Керчи Олег Каторгин по итогам рабочего выезда на объект при участии замглавы Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко.По его данным, к этому времени обустроена дренажная система для отвода вод. Усилены железобетонные конструкции внутри монумента. Сейчас специалисты подрядной организации очищают от загрязнений и краски барельефы, подпорную стену и архитектурные детали, далее планируется выполнить укрепление барельефа с изображением десантников.Реставрация памятника "Парус" в честь подвига героев Керченско-Эльтигенской десантной операции началась в апреле 2024 года. На реконструкцию из местного бюджета было выделено около 27 миллионов рублей. Также планируется благоустроить прилегающую территорию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым героический: ТОП-10 памятников Великой Отечественной войныПодвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистовВ Крыму привели в порядок 72 памятника Великой Отечественной войны
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керчь, новости крыма, крым, 80 лет победы, история, память, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, крым в истории: секреты, факты, фото, олег каторгин
Керченский "Парус": когда завершат ремонт памятника Героям Эльтигена

Ремонт памятника Героям Эльтигена в Керчи завершат к концу года – власти

20:14 15.04.2025
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи благоустраивают мемориальный комплекс героям Эльтигенского десанта
В Керчи благоустраивают мемориальный комплекс героям Эльтигенского десанта
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Реставрацию памятника "Парус", посвященного подвигу героев Керченско-Эльтигенской десантной операции, завершат до конца года. Об этом сообщил во вторник глава администрации Керчи Олег Каторгин по итогам рабочего выезда на объект при участии замглавы Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко.

"Обсудили график и детали работ. Планируется сдать объект к концу года", – написал Каторгин в своем Telegram-канале.

По его данным, к этому времени обустроена дренажная система для отвода вод. Усилены железобетонные конструкции внутри монумента. Сейчас специалисты подрядной организации очищают от загрязнений и краски барельефы, подпорную стену и архитектурные детали, далее планируется выполнить укрепление барельефа с изображением десантников.
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи благоустраивают мемориальный комплекс героям Эльтигенского десанта
В Керчи благоустраивают мемориальный комплекс героям Эльтигенского десанта
1 из 3
В Керчи благоустраивают мемориальный комплекс героям Эльтигенского десанта
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи благоустраивают мемориальный комплекс героям Эльтигенского десанта
В Керчи благоустраивают мемориальный комплекс героям Эльтигенского десанта
2 из 3
В Керчи благоустраивают мемориальный комплекс героям Эльтигенского десанта
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи благоустраивают мемориальный комплекс героям Эльтигенского десанта
В Керчи благоустраивают мемориальный комплекс героям Эльтигенского десанта
3 из 3
В Керчи благоустраивают мемориальный комплекс героям Эльтигенского десанта
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
1 из 3
В Керчи благоустраивают мемориальный комплекс героям Эльтигенского десанта
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
2 из 3
В Керчи благоустраивают мемориальный комплекс героям Эльтигенского десанта
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
3 из 3
В Керчи благоустраивают мемориальный комплекс героям Эльтигенского десанта
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Реставрация памятника "Парус" в честь подвига героев Керченско-Эльтигенской десантной операции началась в апреле 2024 года. На реконструкцию из местного бюджета было выделено около 27 миллионов рублей. Также планируется благоустроить прилегающую территорию.
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