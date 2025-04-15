https://crimea.ria.ru/20250415/kerchenskiy-parus-kogda-zavershat-remont-pamyatnika-geroyam-eltigena-1145696950.html

Керченский "Парус": когда завершат ремонт памятника Героям Эльтигена

Керченский "Парус": когда завершат ремонт памятника Героям Эльтигена - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Керченский "Парус": когда завершат ремонт памятника Героям Эльтигена

Реставрацию памятника "Парус", посвященного подвигу героев Керченско-Эльтигенской десантной операции, завершат до конца года. Об этом сообщил во вторник глава... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T20:14

2025-04-15T20:14

2025-04-15T20:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Реставрацию памятника "Парус", посвященного подвигу героев Керченско-Эльтигенской десантной операции, завершат до конца года. Об этом сообщил во вторник глава администрации Керчи Олег Каторгин по итогам рабочего выезда на объект при участии замглавы Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко.По его данным, к этому времени обустроена дренажная система для отвода вод. Усилены железобетонные конструкции внутри монумента. Сейчас специалисты подрядной организации очищают от загрязнений и краски барельефы, подпорную стену и архитектурные детали, далее планируется выполнить укрепление барельефа с изображением десантников.Реставрация памятника "Парус" в честь подвига героев Керченско-Эльтигенской десантной операции началась в апреле 2024 года. На реконструкцию из местного бюджета было выделено около 27 миллионов рублей. Также планируется благоустроить прилегающую территорию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым героический: ТОП-10 памятников Великой Отечественной войныПодвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистовВ Крыму привели в порядок 72 памятника Великой Отечественной войны

https://crimea.ria.ru/20250404/v-krymu-priveli-v-poryadok-72-pamyatnika-velikoy-otechestvennoy-voyny-1145439573.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, новости крыма, крым, 80 лет победы, история, память, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, крым в истории: секреты, факты, фото, олег каторгин