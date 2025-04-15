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В Херсонской области хотят создать искусственные острова для туристов
В Херсонской области хотят создать искусственные острова для туристов - РИА Новости Крым, 15.04.2025
В Херсонской области хотят создать искусственные острова для туристов
В Херсонской области в перспективе планируется создавать насыпные острова в рамках развития курортно-туристической сферы региона. Об этом корреспонденту РИА... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T22:31
2025-04-15T22:31
2025-04-15T22:31
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ГЕНИЧЕСК, 14 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Херсонской области в перспективе планируется создавать насыпные острова в рамках развития курортно-туристической сферы региона. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма региона Сергей Запускалов.Он напомнил, что одна из крупнейших помещиц Юга России конца ХІХ – начала ХХ веков Софья Фальц-Фейн (мать основателя биосферного заповедника Аскания-Нова Фридриха Фальц-Фейна) уже организовывала намыв искусственных островов близ полуострова Хорлы, используя их под разведение устрицы и размещение ремонтных доков для судов.При этом, по словам Запускалова, в Херсонской области уже сейчас развиваются другие виды туризма, прежде всего, автомобильного.Кроме того, губернатор региона Владимир Сальдо поручил активно развивать в Херсонской области детский и юношеский туризм, добавил Запускалов. В этой части планируется восстановление и создание системы детских оздоровительных лагерей.Паломнический туризм – еще одно направление, которому в Херсонской области будет уделяться серьезное внимание. Министерство заключило с администрациями Новокаховского городского и Каховского муниципального округов трехстороннее соглашение, договорившись о создании крупного центра паломнического и культурно-исторического туризма на базе женского монастыря Корсунской иконы Божией Матери. Местные власти воссоздадут этот храмовый комплекс, а министерство займется инфраструктурой и продвижением туристической локации.Запускалов добавил, что в преддверие празднования 80-летия Великой Победы и в рамках развития патриотического туризма в Херсонской области уже созданы два маршрута по местам воинской славы. Один из них проходит по Присивашью, другой включает Асканию-Нова и ряд мемориалов, находящихся по пути следования к памятнику пятнадцати советским парашютистам, расстрелянным в 1941 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько туристов примет Херсонская область этим летомТуристический сезон в Крыму и в Севастополе откроют в обычном режимеСколько поездов летом поедут в Крым
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херсонская область, туризм, россия, внутренний туризм, новая каховка, каховка, религия, православие, детский отдых, 80 лет победы, патриотическое воспитание, крынки, антоновский мост
В Херсонской области хотят создать искусственные острова для туристов
Искусственные острова в Черном море планируют создавать для туристов в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 14 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
В Херсонской области в перспективе планируется создавать насыпные острова в рамках развития курортно-туристической сферы региона. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым
рассказал министр курортов и туризма региона Сергей Запускалов.
"Мы планируем сформировать своего рода вип-кластер, ориентированный на избалованного и обеспеченного туриста. Он не будет масштабным, но мы уже понимаем, где его можно разместить. Мы сможем создать очаги высокой рентабельности, вплоть до намыва и освоения шельфовых территорий, как это делают сейчас в странах Персидского залива", – сказал руководитель ведомства.
Он напомнил, что одна из крупнейших помещиц Юга России конца ХІХ – начала ХХ веков Софья Фальц-Фейн (мать основателя биосферного заповедника Аскания-Нова Фридриха Фальц-Фейна) уже организовывала намыв искусственных островов близ полуострова Хорлы, используя их под разведение устрицы и размещение ремонтных доков для судов.
При этом, по словам Запускалова, в Херсонской области уже сейчас развиваются другие виды туризма, прежде всего, автомобильного.
"В этом плане мы идем в ногу со временем и требованиями, подготовив целостную программу развития автотуризма. Мы одними из первых регионов во всей России уже загрузили в специальную цифровую систему "Эталон" восемь автомобильных маршрутов. Также начинаем работать над созданием вдоль этих маршрутов многофункциональных зон, объектов дорожного сервиса. Уже определены восемь локаций, которые мы будем предлагать инвесторам", – уточнил министр.
Кроме того, губернатор региона Владимир Сальдо поручил активно развивать в Херсонской области детский и юношеский туризм, добавил Запускалов. В этой части планируется восстановление и создание системы детских оздоровительных лагерей.
Паломнический туризм – еще одно направление, которому в Херсонской области будет уделяться серьезное внимание. Министерство заключило с администрациями Новокаховского городского и Каховского муниципального округов трехстороннее соглашение, договорившись о создании крупного центра паломнического и культурно-исторического туризма на базе женского монастыря Корсунской иконы Божией Матери. Местные власти воссоздадут этот храмовый комплекс, а министерство займется инфраструктурой и продвижением туристической локации.
Запускалов добавил, что в преддверие празднования 80-летия Великой Победы и в рамках развития патриотического туризма в Херсонской области уже созданы два маршрута по местам воинской славы. Один из них проходит по Присивашью, другой включает Асканию-Нова и ряд мемориалов, находящихся по пути следования к памятнику пятнадцати советским парашютистам, расстрелянным в 1941 году.
"Думаю, со временем география патриотических маршрутов будет расширяться, непременно туда войдут и места боевой славы наших современников – участников СВО. Те же Крынки и тот же Антоновский мост мы непременно сделаем местами, где люди смогут отдать почести и почтить память наших защитников", – отметил министр курортов и турима региона.
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