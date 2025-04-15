https://crimea.ria.ru/20250415/v-khersonskoy-oblasti-khotyat-sozdat-iskusstvennye-ostrova-dlya-turistov-1145700127.html

В Херсонской области хотят создать искусственные острова для туристов

В Херсонской области хотят создать искусственные острова для туристов - РИА Новости Крым, 15.04.2025

В Херсонской области хотят создать искусственные острова для туристов

В Херсонской области в перспективе планируется создавать насыпные острова в рамках развития курортно-туристической сферы региона. Об этом корреспонденту РИА... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T22:31

2025-04-15T22:31

2025-04-15T22:31

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ГЕНИЧЕСК, 14 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Херсонской области в перспективе планируется создавать насыпные острова в рамках развития курортно-туристической сферы региона. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма региона Сергей Запускалов.Он напомнил, что одна из крупнейших помещиц Юга России конца ХІХ – начала ХХ веков Софья Фальц-Фейн (мать основателя биосферного заповедника Аскания-Нова Фридриха Фальц-Фейна) уже организовывала намыв искусственных островов близ полуострова Хорлы, используя их под разведение устрицы и размещение ремонтных доков для судов.При этом, по словам Запускалова, в Херсонской области уже сейчас развиваются другие виды туризма, прежде всего, автомобильного.Кроме того, губернатор региона Владимир Сальдо поручил активно развивать в Херсонской области детский и юношеский туризм, добавил Запускалов. В этой части планируется восстановление и создание системы детских оздоровительных лагерей.Паломнический туризм – еще одно направление, которому в Херсонской области будет уделяться серьезное внимание. Министерство заключило с администрациями Новокаховского городского и Каховского муниципального округов трехстороннее соглашение, договорившись о создании крупного центра паломнического и культурно-исторического туризма на базе женского монастыря Корсунской иконы Божией Матери. Местные власти воссоздадут этот храмовый комплекс, а министерство займется инфраструктурой и продвижением туристической локации.Запускалов добавил, что в преддверие празднования 80-летия Великой Победы и в рамках развития патриотического туризма в Херсонской области уже созданы два маршрута по местам воинской славы. Один из них проходит по Присивашью, другой включает Асканию-Нова и ряд мемориалов, находящихся по пути следования к памятнику пятнадцати советским парашютистам, расстрелянным в 1941 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько туристов примет Херсонская область этим летомТуристический сезон в Крыму и в Севастополе откроют в обычном режимеСколько поездов летом поедут в Крым

https://crimea.ria.ru/20250414/budut-li-krym-i-khersonskaya-oblast-konkurirovat-za-turistov--mnenie-1145666341.html

херсонская область

россия

новая каховка

каховка

крынки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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