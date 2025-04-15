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Удар ВСУ по Курску и отказ США осуждать Россию – главное за день - РИА Новости Крым, 15.04.2025
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Удар ВСУ по Курску и отказ США осуждать Россию – главное за день
Удар ВСУ по Курску и отказ США осуждать Россию – главное за день - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Удар ВСУ по Курску и отказ США осуждать Россию – главное за день
ВСУ в ночь на вторник нанесли массированный удар по Курску, в том числе беспилотниками с поражающими элементами – есть жертвы и разрушения. США отказались... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T22:42
2025-04-15T22:42
главное за день
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на вторник нанесли массированный удар по Курску, в том числе беспилотниками с поражающими элементами – есть жертвы и разрушения. США отказались подписать заявление G7 с осуждением удара ВС РФ по украинским военным в Сумах, аргументировав свое решение необходимостью продолжать переговоры с Москвой. В Анкаре стартовала двухдневная встреча по безопасности в Черном море без участия российской делегации. Парад Победы в Москве 9 мая посетят более 20 глав государств и правительств зарубежья. Частица Благодатного огня прибудет из Иерусалима в десятки городов России, в том числе в приграничных регионах страны.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ночная атака ВСУ на Курск принесла жертвы и разрушенияВСУ в ночь на вторник нанесли массированный удар по Курску. В городе вспыхнули пожары в жилых многоэтажках. В оперштабе области сообщили о гибели 85-летней женщины, еще девять мирных жителей пострадали.По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, шесть человек были госпитализированы.По данным правительства области, как минимум один из украинских дронов, попавших в дом, был снаряжен поражающими элементами. Всего в городе повреждены одна многоэтажка и 37 частных домовладений. Пять из них сгорели.Следком России возбудил уголовное дело о теракте.В Анкаре стартовала встреча по безопасности в Черном мореДвухдневная встреча по безопасности в Черном море началась в Анкаре, она проходит под эгидой минобороны Турции. Во встрече участвуют иностранные военные представители, среди которых нет делегата из России.США отказались осуждать российский удар по ВСУ в СумахРади переговоров с Россией Белый дом отказался подписать заявление G7 с осуждением удара по ВСУ в Сумах.Как сообщило агентство Bloomberg, Белый дом заявил союзникам, что не поддержит заявление, поскольку что намерен продолжить переговоры с Москвой. Канада, которая председательствует в G7, сообщила, что без поддержки США продвижения с заявлением невозможно.Свыше 20 иностранных лидеров будут в Москве 9 мая9 мая на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве ожидается присутствие двадцати глав правительств иностранных государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Этот день архиважен, мы будем рады видеть всех. Сейчас уже можно сказать, что мы ожидаем более 20 глав государств и правительств", – сказал он.Благодатный огонь прибудет в десятки городов РоссииЧастица Благодатного огня будет доставлена в десятки городов России, в том числе в приграничных регионах, сообщили в пресс-службе фонда Андрея Первозванного.В Москве огонь доставят в Храм Христа Спасителя в ходе Патриаршего Пасхального богослужения.
https://crimea.ria.ru/20250415/zelenskiy-otvetil-spetsposlanniku-trampa-o-priznanii-pyati-territoriy-1145704732.html
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Удар ВСУ по Курску и отказ США осуждать Россию – главное за день

Массированный удар ВСУ по Курску и отказ США осуждать Россию – главное за день

22:42 15.04.2025
 
© Telegram Александр ХинштейнВСУ обстреляли жилые дома в Курске
ВСУ обстреляли жилые дома в Курске
© Telegram Александр Хинштейн
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на вторник нанесли массированный удар по Курску, в том числе беспилотниками с поражающими элементами – есть жертвы и разрушения. США отказались подписать заявление G7 с осуждением удара ВС РФ по украинским военным в Сумах, аргументировав свое решение необходимостью продолжать переговоры с Москвой. В Анкаре стартовала двухдневная встреча по безопасности в Черном море без участия российской делегации. Парад Победы в Москве 9 мая посетят более 20 глав государств и правительств зарубежья. Частица Благодатного огня прибудет из Иерусалима в десятки городов России, в том числе в приграничных регионах страны.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Ночная атака ВСУ на Курск принесла жертвы и разрушения

ВСУ в ночь на вторник нанесли массированный удар по Курску. В городе вспыхнули пожары в жилых многоэтажках. В оперштабе области сообщили о гибели 85-летней женщины, еще девять мирных жителей пострадали.
По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, шесть человек были госпитализированы.
По данным правительства области, как минимум один из украинских дронов, попавших в дом, был снаряжен поражающими элементами. Всего в городе повреждены одна многоэтажка и 37 частных домовладений. Пять из них сгорели.
Следком России возбудил уголовное дело о теракте.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
18:16
Зеленский ответил спецпосланнику Трампа о признании "пяти территорий"

В Анкаре стартовала встреча по безопасности в Черном море

Двухдневная встреча по безопасности в Черном море началась в Анкаре, она проходит под эгидой минобороны Турции. Во встрече участвуют иностранные военные представители, среди которых нет делегата из России.
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
19:57
ВСУ снова пытались атаковать Крым

США отказались осуждать российский удар по ВСУ в Сумах

Ради переговоров с Россией Белый дом отказался подписать заявление G7 с осуждением удара по ВСУ в Сумах.
Как сообщило агентство Bloomberg, Белый дом заявил союзникам, что не поддержит заявление, поскольку что намерен продолжить переговоры с Москвой. Канада, которая председательствует в G7, сообщила, что без поддержки США продвижения с заявлением невозможно.
Лидер ХДС Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
17:30Радио "Спутник в Крыму"
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Свыше 20 иностранных лидеров будут в Москве 9 мая

9 мая на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве ожидается присутствие двадцати глав правительств иностранных государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Этот день архиважен, мы будем рады видеть всех. Сейчас уже можно сказать, что мы ожидаем более 20 глав государств и правительств", – сказал он.
Отец Михаил
16:10
Священник рассказал о службах для 810-й бригады морпехов на передовой

Благодатный огонь прибудет в десятки городов России

Частица Благодатного огня будет доставлена в десятки городов России, в том числе в приграничных регионах, сообщили в пресс-службе фонда Андрея Первозванного.
В Москве огонь доставят в Храм Христа Спасителя в ходе Патриаршего Пасхального богослужения.
Освящение пасхальных куличей и кексов - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
15:17
В Крыму освятили куличи в преддверии праздника Пасхи
 
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22:42Удар ВСУ по Курску и отказ США осуждать Россию – главное за день
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17:30Золотая мечта Мерца: зачем он обещал Украине дальнобойные ракеты Taurus
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