https://crimea.ria.ru/20250415/zelenskiy-otvetil-spetsposlanniku-trampa-o-priznanii-pyati-territoriy-1145704732.html

Зеленский ответил спецпосланнику Трампа о признании "пяти территорий"

Зеленский ответил спецпосланнику Трампа о признании "пяти территорий" - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Зеленский ответил спецпосланнику Трампа о признании "пяти территорий"

Глава киевского режима Владимир Зеленский обиделся на спецпосланника президента США Стива Уиткоффа за слова о принадлежности "пяти территорий". Заявления... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T18:16

2025-04-15T18:16

2025-04-15T18:20

стивен уиткофф

новости

сша

переговоры

крым

новые регионы россии

владимир зеленский

россия

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский обиделся на спецпосланника президента США Стива Уиткоффа за слова о принадлежности "пяти территорий". Заявления Зеленского на этот счет цитируют во вторник украинские СМИ.Россия и США в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине находятся на грани чего-то важного для всего мира, завил ранее Уиткофф. При этом он отметил, что вопрос принадлежности "пяти территорий" (Крым, ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области – ред.) – центральный вопрос урегулирования конфликта, также речь о гарантиях безопасности, отказе от планов по принятию Украины в НАТО.При этом глава киевского режима во вторник также заявил, что переговоры с США по соглашению о минеральных ресурсах идут позитивно, и в будущем будут проводиться новые встречи.Самый быстрый путь к разрешению конфликта на Украине – это признание США Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей частью России. Такое послание спецпосланник президента Америки Стив Уиткофф передавал в Белый дом ранее, после встречи со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Может ли признание Крыма российским стать частью "сделки" РФ и СШАПризнание Крыма и новых регионов: как договорятся Путин и ТрампКогда Крым признают российским во всем мире – эксперт

сша

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новые регионы россии

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стивен уиткофф, новости, сша, переговоры, крым, новые регионы россии, владимир зеленский, россия, политика