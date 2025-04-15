https://crimea.ria.ru/20250415/zelenskiy-otvetil-spetsposlanniku-trampa-o-priznanii-pyati-territoriy-1145704732.html
Зеленский ответил спецпосланнику Трампа о признании "пяти территорий"
Зеленский ответил спецпосланнику Трампа о признании "пяти территорий" - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Зеленский ответил спецпосланнику Трампа о признании "пяти территорий"
Глава киевского режима Владимир Зеленский обиделся на спецпосланника президента США Стива Уиткоффа за слова о принадлежности "пяти территорий". Заявления... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T18:16
2025-04-15T18:16
2025-04-15T18:20
стивен уиткофф
новости
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владимир зеленский
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский обиделся на спецпосланника президента США Стива Уиткоффа за слова о принадлежности "пяти территорий". Заявления Зеленского на этот счет цитируют во вторник украинские СМИ.Россия и США в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине находятся на грани чего-то важного для всего мира, завил ранее Уиткофф. При этом он отметил, что вопрос принадлежности "пяти территорий" (Крым, ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области – ред.) – центральный вопрос урегулирования конфликта, также речь о гарантиях безопасности, отказе от планов по принятию Украины в НАТО.При этом глава киевского режима во вторник также заявил, что переговоры с США по соглашению о минеральных ресурсах идут позитивно, и в будущем будут проводиться новые встречи.Самый быстрый путь к разрешению конфликта на Украине – это признание США Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей частью России. Такое послание спецпосланник президента Америки Стив Уиткофф передавал в Белый дом ранее, после встречи со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Может ли признание Крыма российским стать частью "сделки" РФ и СШАПризнание Крыма и новых регионов: как договорятся Путин и ТрампКогда Крым признают российским во всем мире – эксперт
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стивен уиткофф, новости, сша, переговоры, крым, новые регионы россии, владимир зеленский, россия, политика
Зеленский ответил спецпосланнику Трампа о признании "пяти территорий"
Зеленский ответил спецпосланнику Трампа о признании Крыма, Донбасса и Новороссии
18:16 15.04.2025 (обновлено: 18:20 15.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский обиделся на спецпосланника президента США Стива Уиткоффа за слова о принадлежности "пяти территорий". Заявления Зеленского на этот счет цитируют во вторник украинские СМИ.
Россия и США в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине находятся на грани чего-то важного для всего мира, завил ранее Уиткофф. При этом он отметил, что вопрос принадлежности "пяти территорий" (Крым, ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области – ред.) – центральный вопрос урегулирования конфликта, также речь о гарантиях безопасности, отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
"Для нас это красные линии – признавать любые территории российскими, представитель Трампа Уиткофф обсуждает вопрос вне своей компетенции", – цитируют ответное заявление Зеленского украинские издания.
При этом глава киевского режима во вторник также заявил, что переговоры с США по соглашению о минеральных ресурсах идут позитивно, и в будущем будут проводиться новые встречи.
Самый быстрый путь
к разрешению конфликта на Украине – это признание США Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей частью России. Такое послание спецпосланник президента Америки Стив Уиткофф передавал в Белый дом ранее, после встречи со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.
30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
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