Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф назвал самый быстрый путь к прекращению огня на Украине - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250411/uitkoff-nazval-samyy-bystryy-put-k-prekrascheniyu-ognya-na-ukraine-1145609118.html
Уиткофф назвал самый быстрый путь к прекращению огня на Украине
Уиткофф назвал самый быстрый путь к прекращению огня на Украине - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Уиткофф назвал самый быстрый путь к прекращению огня на Украине
Самый быстрый путь к разрешению конфликта на Украине – это признание США Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T21:53
2025-04-11T21:55
стивен уиткофф
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
россия
сша
политика
внешняя политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0b/1144827140_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_ab0a04fe4ee0394ff980f6ccdc41c5ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Самый быстрый путь к разрешению конфликта на Украине – это признание США Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей частью России. Такое послание спецпосланник президента Америки Стив Уиткофф передал в Белый дом после встречи со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, сообщает агентство Рейтер. Встреча прошла на прошлой неделе. Уиткофф заявил, что США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус присоединившихся к России новых регионов и их признание международным сообществом. Он подчеркнул, что там были проведены референдумы и подавляющее большинство людей высказались за вступление в РФ.Отмечается, что в ходе этой встречи спецпосланник президента США Кит Келлог выступил против такого заявления Уиткоффа, поскольку, по его словам, Украина не откажется от притязаний на эти территории.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Польше пригрозили Трампу за возможное признание Крыма и новых регионовПочему Крым и Донбасс "появились" в проекте сделки США и КиеваМожет ли признание Крыма российским стать частью "сделки" РФ и США
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
россия
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0b/1144827140_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_b654932ca7116e395a185ebfe5c574c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стивен уиткофф, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, россия, сша, политика, внешняя политика, украина, новости
Уиткофф назвал самый быстрый путь к прекращению огня на Украине

Признание новых регионов частью России поможет прекратить конфликт на Украине - Уиткофф

21:53 11.04.2025 (обновлено: 21:55 11.04.2025)
 
© Evelyn HocksteinУиткофф
Уиткофф
© Evelyn Hockstein
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Самый быстрый путь к разрешению конфликта на Украине – это признание США Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей частью России. Такое послание спецпосланник президента Америки Стив Уиткофф передал в Белый дом после встречи со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, сообщает агентство Рейтер.
Встреча прошла на прошлой неделе. Уиткофф заявил, что США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус присоединившихся к России новых регионов и их признание международным сообществом. Он подчеркнул, что там были проведены референдумы и подавляющее большинство людей высказались за вступление в РФ.
"Менее чем через 48 часов после ужина с... (Дмитриевым - ред.), Стив Уиткофф... передал (Трампу - ред.) четкое послание. Самым быстрым путем к достижению прекращения огня на Украине... является поддержка стратегии, которая предоставит России владение четырьмя... регионами", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на американских чиновников.
Отмечается, что в ходе этой встречи спецпосланник президента США Кит Келлог выступил против такого заявления Уиткоффа, поскольку, по его словам, Украина не откажется от притязаний на эти территории.
"Эта встреча закончилась без принятия Трампом решения об изменении американской стратегии", - уточняет агентство.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.
30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Польше пригрозили Трампу за возможное признание Крыма и новых регионов
Почему Крым и Донбасс "появились" в проекте сделки США и Киева
Может ли признание Крыма российским стать частью "сделки" РФ и США
 
Стивен УиткоффНовые регионы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская областьРоссияСШАПолитикаВнешняя политикаУкраинаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:21Встреча Путина и Уиткоффа и снегопад в Крыму – главное за день
23:10Девять беспилотников сбили над Ростовской областью за полчаса
23:03Как Севастополь справляется с последствиями снегопада
22:51Погода в Крыму: ситуация на дорогах и перевалах сейчас
22:42Переговоры США и России: о чем говорили Путин и Уиткофф
22:19Как в Крыму заменить иностранные права на российские с 1 апреля 2025 года
22:11Встреча Путина и Уиткоффа завершилась
21:53Уиткофф назвал самый быстрый путь к прекращению огня на Украине
21:50Крымчане могут бесплатно проверить иммунитет к кори и дифтерии
21:37США Зеленского додавили: что значит заявление об усилении мобилизации
21:10Ялта осталась без света из-за аварии
20:59В Симферополе пьяный мужчина обокрал мечеть
20:40Февраль в апреле: ждать ли потепления в Крыму на выходных
20:21Снегопад в Крыму – дорожников привели в повышенную готовность
19:55Во Флориде самолет упал на железную дорогу
19:36Пожар в центре Ялты потушили
19:33Украина ввела санкции против российских журналистов и СМИ
19:18Строительство и ремонт дорог в Крыму – когда закончат работы
18:59В Джанкое увековечили память трех героев СВО
18:40В Германии сделали неутешительное для Украины заявление
Лента новостейМолния