https://crimea.ria.ru/20250411/uitkoff-nazval-samyy-bystryy-put-k-prekrascheniyu-ognya-na-ukraine-1145609118.html
Уиткофф назвал самый быстрый путь к прекращению огня на Украине
Уиткофф назвал самый быстрый путь к прекращению огня на Украине - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Уиткофф назвал самый быстрый путь к прекращению огня на Украине
Самый быстрый путь к разрешению конфликта на Украине – это признание США Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T21:53
2025-04-11T21:53
2025-04-11T21:55
стивен уиткофф
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
россия
сша
политика
внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Самый быстрый путь к разрешению конфликта на Украине – это признание США Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей частью России. Такое послание спецпосланник президента Америки Стив Уиткофф передал в Белый дом после встречи со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, сообщает агентство Рейтер. Встреча прошла на прошлой неделе. Уиткофф заявил, что США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус присоединившихся к России новых регионов и их признание международным сообществом. Он подчеркнул, что там были проведены референдумы и подавляющее большинство людей высказались за вступление в РФ.Отмечается, что в ходе этой встречи спецпосланник президента США Кит Келлог выступил против такого заявления Уиткоффа, поскольку, по его словам, Украина не откажется от притязаний на эти территории.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Польше пригрозили Трампу за возможное признание Крыма и новых регионовПочему Крым и Донбасс "появились" в проекте сделки США и КиеваМожет ли признание Крыма российским стать частью "сделки" РФ и США
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
россия
сша
украина
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стивен уиткофф, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, россия, сша, политика, внешняя политика, украина, новости
Уиткофф назвал самый быстрый путь к прекращению огня на Украине
Признание новых регионов частью России поможет прекратить конфликт на Украине - Уиткофф
21:53 11.04.2025 (обновлено: 21:55 11.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Самый быстрый путь к разрешению конфликта на Украине – это признание США Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей частью России. Такое послание спецпосланник президента Америки Стив Уиткофф передал в Белый дом после встречи со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, сообщает агентство Рейтер.
Встреча прошла на прошлой неделе. Уиткофф заявил, что США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус присоединившихся к России новых регионов и их признание международным сообществом. Он подчеркнул, что там были проведены референдумы и подавляющее большинство людей высказались за вступление в РФ.
"Менее чем через 48 часов после ужина с... (Дмитриевым - ред.), Стив Уиткофф... передал (Трампу - ред.) четкое послание. Самым быстрым путем к достижению прекращения огня на Украине... является поддержка стратегии, которая предоставит России владение четырьмя... регионами", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на американских чиновников.
Отмечается, что в ходе этой встречи спецпосланник президента США Кит Келлог выступил против такого заявления Уиткоффа, поскольку, по его словам, Украина не откажется от притязаний на эти территории.
"Эта встреча закончилась без принятия Трампом решения об изменении американской стратегии", - уточняет агентство.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.
30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
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