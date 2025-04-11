https://crimea.ria.ru/20250411/uitkoff-nazval-samyy-bystryy-put-k-prekrascheniyu-ognya-na-ukraine-1145609118.html

Уиткофф назвал самый быстрый путь к прекращению огня на Украине

Уиткофф назвал самый быстрый путь к прекращению огня на Украине - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Уиткофф назвал самый быстрый путь к прекращению огня на Украине

Самый быстрый путь к разрешению конфликта на Украине – это признание США Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей... РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T21:53

2025-04-11T21:53

2025-04-11T21:55

стивен уиткофф

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

россия

сша

политика

внешняя политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Самый быстрый путь к разрешению конфликта на Украине – это признание США Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей частью России. Такое послание спецпосланник президента Америки Стив Уиткофф передал в Белый дом после встречи со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, сообщает агентство Рейтер. Встреча прошла на прошлой неделе. Уиткофф заявил, что США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус присоединившихся к России новых регионов и их признание международным сообществом. Он подчеркнул, что там были проведены референдумы и подавляющее большинство людей высказались за вступление в РФ.Отмечается, что в ходе этой встречи спецпосланник президента США Кит Келлог выступил против такого заявления Уиткоффа, поскольку, по его словам, Украина не откажется от притязаний на эти территории.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Польше пригрозили Трампу за возможное признание Крыма и новых регионовПочему Крым и Донбасс "появились" в проекте сделки США и КиеваМожет ли признание Крыма российским стать частью "сделки" РФ и США

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

россия

сша

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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