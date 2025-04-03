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Почему Крым и Донбасс "появились" в проекте сделки США и Киева

Почему Крым и Донбасс "появились" в проекте сделки США и Киева - РИА Новости Крым, 03.04.2025

Почему Крым и Донбасс "появились" в проекте сделки США и Киева

Упоминание Крыма и Донбасса в проекте сделки между США и Украиной по добыче полезных ископаемых может быть намеренной провокацией с целью затормозить или... РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T11:10

2025-04-03T11:10

2025-04-03T11:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Упоминание Крыма и Донбасса в проекте сделки между США и Украиной по добыче полезных ископаемых может быть намеренной провокацией с целью затормозить или сорвать российско-американские переговоры. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества Владимир Киреев.Ранее газета Le Point со ссылкой на источники сообщила, что предложенный США Киеву проект по редкоземельным металлам и другим полезным ископаемым предполагает добычу ресурсов в том числе в Крыму и Донбассе, а также в Черном море.По мнению Киреева, президент США Дональд Трамп стремится получить хотя бы какие-то промежуточные результаты по украинскому урегулированию, чтобы отчитаться перед своими избирателями. А вопрос статуса Крыма и Донбасса, употребленный даже в виде простой фигуры речи, заведет переговоры в совершеннейший тупик и не даст вообще ни о чем договориться, поскольку для России вопрос Крыма и Донбасса окончательно закрыт.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что проект соглашения Киева и Вашингтона по украинским ресурсам подразумевает участие США в управлении всеми украинскими полезными ископаемыми, которые добываются на подконтрольной Киеву территории страны, в том числе нефтью и газом. При этом в проекте сделки нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Документ также предполагает, что вклад США - это уже оказанная Киеву с 2022 года помощь.Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом. Он подчеркнул, что в новых регионах РФ были проведены референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом.Президент США Дональд Трамп заявил, что отказ Владимира Зеленского от подписания сделки обернется для киевского режима большими проблемамиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Унизительный мир" для Украины: Зеленский оценил перспективуВ Киеве подтвердили договоренности о безопасном судоходстве в Черном мореСША помогут России вернуться на мировые рынки экспорта – Белый дом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, крым, новые регионы россии, мнения, владимир киреев, сша, политика, россия, переговоры