Почему Крым и Донбасс "появились" в проекте сделки США и Киева
Появление Крыма и Донбасса в проекте сделки США и Украины может быть провокацией – эксперт
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКарта Крыма
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Упоминание Крыма и Донбасса в проекте сделки между США и Украиной по добыче полезных ископаемых может быть намеренной провокацией с целью затормозить или сорвать российско-американские переговоры. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества Владимир Киреев.
Ранее газета Le Point со ссылкой на источники сообщила, что предложенный США Киеву проект по редкоземельным металлам и другим полезным ископаемым предполагает добычу ресурсов в том числе в Крыму и Донбассе, а также в Черном море.
По мнению Киреева, президент США Дональд Трамп стремится получить хотя бы какие-то промежуточные результаты по украинскому урегулированию, чтобы отчитаться перед своими избирателями. А вопрос статуса Крыма и Донбасса, употребленный даже в виде простой фигуры речи, заведет переговоры в совершеннейший тупик и не даст вообще ни о чем договориться, поскольку для России вопрос Крыма и Донбасса окончательно закрыт.
"Если появилась формулировка о Крыме и Донбассе, то, скорее всего, речь идет либо о том, что США будут совместно с Россией работать там, либо о том, что кто-то намеренно провоцирует ситуацию, чтобы сорвать переговоры в очередной раз или создать сложности для их проведения", - предположил политолог.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что проект соглашения Киева и Вашингтона по украинским ресурсам подразумевает участие США в управлении всеми украинскими полезными ископаемыми, которые добываются на подконтрольной Киеву территории страны, в том числе нефтью и газом. При этом в проекте сделки нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Документ также предполагает, что вклад США - это уже оказанная Киеву с 2022 года помощь.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом. Он подчеркнул, что в новых регионах РФ были проведены референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом.
Президент США Дональд Трамп заявил, что отказ Владимира Зеленского от подписания сделки обернется для киевского режима большими проблемами
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