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В Киеве подтвердили договоренности о безопасном судоходстве в Черном море - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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В Киеве подтвердили договоренности о безопасном судоходстве в Черном море
В Киеве подтвердили договоренности о безопасном судоходстве в Черном море - РИА Новости Крым, 25.03.2025
В Киеве подтвердили договоренности о безопасном судоходстве в Черном море
Наличие договоренности с Вашингтоном об обеспечении безопасного судоходства в акватории Черного моря подтвердил глава украинского минобороны, член делегации по... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T19:16
2025-03-25T19:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Наличие договоренности с Вашингтоном об обеспечении безопасного судоходства в акватории Черного моря подтвердил глава украинского минобороны, член делегации по мирным переговорам Рустем Умеров по итогам переговоров.Ранее во вторник Белый дом заявил, что США и Украина на встрече в Эр-Рияде договорились исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море.Также он уточнил, что перемещение Россией своих военных кораблей за пределы восточной части Черного моря украинские власти буду считать нарушением договоренности и станут рассматривать это "как нарушение обязательств обеспечить свободу судоходства в Черном море и угрозу национальной безопасности Украины". По словам Умерова, в таком случае Киев будет использовать право на самозащиту.Ранее во вторник в Белом доме по итогам встречи представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде сообщили, что Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Черном море.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложат президентам РФ и США, а их содержание не будет публиковаться.Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов сообщил, что совместное заявление по итогам консультаций не было принято из-за позиции Украины.Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате.Он также отметил, что российской стороне нужны четкие гарантии безопасности при возобновлении зерновой сделки, а они могут быть исключительно результатом приказа киевскому режиму из Вашингтона. По словам Лаврова, США услышали этот сигнал Москвы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, черное море, судоходство, политика, сша, украина, рустем умеров
В Киеве подтвердили договоренности о безопасном судоходстве в Черном море

Договоренности об обеспечении безопасного судоходства в Черном море подтвердили в Киеве

19:16 25.03.2025 (обновлено: 19:18 25.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЧерное море
Черное море - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Наличие договоренности с Вашингтоном об обеспечении безопасного судоходства в акватории Черного моря подтвердил глава украинского минобороны, член делегации по мирным переговорам Рустем Умеров по итогам переговоров.
Ранее во вторник Белый дом заявил, что США и Украина на встрече в Эр-Рияде договорились исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море.
"Украина и Соединенные Штаты Америки провели двусторонние технические консультации в Эр-Рияде… Все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы, и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море", – написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook*.
Также он уточнил, что перемещение Россией своих военных кораблей за пределы восточной части Черного моря украинские власти буду считать нарушением договоренности и станут рассматривать это "как нарушение обязательств обеспечить свободу судоходства в Черном море и угрозу национальной безопасности Украины". По словам Умерова, в таком случае Киев будет использовать право на самозащиту.
Ранее во вторник в Белом доме по итогам встречи представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде сообщили, что Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Черном море.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложат президентам РФ и США, а их содержание не будет публиковаться.
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов сообщил, что совместное заявление по итогам консультаций не было принято из-за позиции Украины.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате.
Он также отметил, что российской стороне нужны четкие гарантии безопасности при возобновлении зерновой сделки, а они могут быть исключительно результатом приказа киевскому режиму из Вашингтона. По словам Лаврова, США услышали этот сигнал Москвы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Кремль - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Вчера, 19:08
Заявление по переговорам России и США опубликовали в Кремле
 
НовостиЧерное мореСудоходствоПолитикаСШАУкраинаРустем Умеров
 
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