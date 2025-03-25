https://crimea.ria.ru/20250325/v-kieve-podtverdili-dogovorennosti-o-bezopasnom-sudokhodstve-v-chernom-more-1145224048.html

В Киеве подтвердили договоренности о безопасном судоходстве в Черном море

В Киеве подтвердили договоренности о безопасном судоходстве в Черном море - РИА Новости Крым, 25.03.2025

В Киеве подтвердили договоренности о безопасном судоходстве в Черном море

Наличие договоренности с Вашингтоном об обеспечении безопасного судоходства в акватории Черного моря подтвердил глава украинского минобороны, член делегации по... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T19:16

2025-03-25T19:16

2025-03-25T19:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Наличие договоренности с Вашингтоном об обеспечении безопасного судоходства в акватории Черного моря подтвердил глава украинского минобороны, член делегации по мирным переговорам Рустем Умеров по итогам переговоров.Ранее во вторник Белый дом заявил, что США и Украина на встрече в Эр-Рияде договорились исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море.Также он уточнил, что перемещение Россией своих военных кораблей за пределы восточной части Черного моря украинские власти буду считать нарушением договоренности и станут рассматривать это "как нарушение обязательств обеспечить свободу судоходства в Черном море и угрозу национальной безопасности Украины". По словам Умерова, в таком случае Киев будет использовать право на самозащиту.Ранее во вторник в Белом доме по итогам встречи представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде сообщили, что Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Черном море.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложат президентам РФ и США, а их содержание не будет публиковаться.Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов сообщил, что совместное заявление по итогам консультаций не было принято из-за позиции Украины.Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате.Он также отметил, что российской стороне нужны четкие гарантии безопасности при возобновлении зерновой сделки, а они могут быть исключительно результатом приказа киевскому режиму из Вашингтона. По словам Лаврова, США услышали этот сигнал Москвы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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новости, черное море, судоходство, политика, сша, украина, рустем умеров