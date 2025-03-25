РФ и США договорились о безопасном судоходстве в Черном море – Белый дом
Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море – Белый дом
18:01 25.03.2025 (обновлено: 18:25 25.03.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЧерное море
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Черном море, сообщили в Белом доме по итогам встречи представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде, заявление Белого дома цитирует РИА Новости.
"США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море", – сказано в заявлении.
Также в заявлении Белого дома говорится, что США и Украина на встрече в Эр-Рияде договорились исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море.
"США и Украина договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и не допустить использования коммерческих судов в военных целях в Черном море", – цитирует документ РИА Новости.
Глава минобороны Украины также заявил о договоренности об обеспечении безопасного судоходства в Черном море, пишет РИА Новости.
Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявил Карасин по итогу встречи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложат президентам РФ и США, а их содержание не будет публиковаться.
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов сообщил, что совместное заявление по итогам консультаций не было принято из-за позиции Украины.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате.
Он также отметил, что российской стороне нужны четкие гарантии безопасности при возобновлении зерновой сделки, а они могут быть исключительно результатом приказа киевскому режиму из Вашингтона. По словам Лаврова, США услышали этот сигнал Москвы.
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