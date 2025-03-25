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Заявление по переговорам России и США – будут ли озвучены итоги - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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Заявление по переговорам России и США – будут ли озвучены итоги
Заявление по переговорам России и США – будут ли озвучены итоги - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Заявление по переговорам России и США – будут ли озвучены итоги
Итоги российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложены Москве и Вашингтону, их содержание не будет публиковаться. Об этом журналистам заявил... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T12:45
2025-03-25T12:55
переговоры
дмитрий песков
кремль
россия
сша
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Итоги российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложены Москве и Вашингтону, их содержание не будет публиковаться. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наверняка вы меня спросите про итоги Эр-Рияда. Итоги состоявшихся длительных российско-американских переговоров доложены по столицам", - цитирует Пескова РИА Новости.Он отметил, что контакты носили технический характер, их результаты сейчас анализируются.Он добавил, что контакты России и США будут продолжаться, но конкретики по дальнейшим встречам пока нет.Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявил Карасин по итогу встречи.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Может ли признание Крыма российским стать частью "сделки" РФ и СШАНа каких условиях Россия может согласиться на перемирие на Украине
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переговоры, дмитрий песков, кремль, россия, сша, новости, политика
Заявление по переговорам России и США – будут ли озвучены итоги

Содержание переговоров России и США в Эр-Рияде публиковаться не будет - Кремль

12:45 25.03.2025 (обновлено: 12:55 25.03.2025)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Итоги российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложены Москве и Вашингтону, их содержание не будет публиковаться. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наверняка вы меня спросите про итоги Эр-Рияда. Итоги состоявшихся длительных российско-американских переговоров доложены по столицам", - цитирует Пескова РИА Новости.
Он отметил, что контакты носили технический характер, их результаты сейчас анализируются.
"Это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, скажем так, содержание технических переговоров "публичиться" точно не будет, этого не следует ожидать. Это первое, а второе - еще раз повторяю, сейчас доклады, сделанные в столице, анализируются, и уже потом можно будет говорить о каких-то пониманиях", - подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что контакты России и США будут продолжаться, но конкретики по дальнейшим встречам пока нет.
Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявил Карасин по итогу встречи.
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