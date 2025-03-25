https://crimea.ria.ru/20250325/zayavlenie-po-peregovoram-rossii-i-ssha--budut-li-ozvucheny-itogi-1145210670.html

Заявление по переговорам России и США – будут ли озвучены итоги

Заявление по переговорам России и США – будут ли озвучены итоги - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Заявление по переговорам России и США – будут ли озвучены итоги

Итоги российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложены Москве и Вашингтону, их содержание не будет публиковаться. Об этом журналистам заявил... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T12:45

2025-03-25T12:45

2025-03-25T12:55

переговоры

дмитрий песков

кремль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Итоги российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложены Москве и Вашингтону, их содержание не будет публиковаться. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наверняка вы меня спросите про итоги Эр-Рияда. Итоги состоявшихся длительных российско-американских переговоров доложены по столицам", - цитирует Пескова РИА Новости.Он отметил, что контакты носили технический характер, их результаты сейчас анализируются.Он добавил, что контакты России и США будут продолжаться, но конкретики по дальнейшим встречам пока нет.Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявил Карасин по итогу встречи.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Может ли признание Крыма российским стать частью "сделки" РФ и СШАНа каких условиях Россия может согласиться на перемирие на Украине

https://crimea.ria.ru/20250324/chego-zhdat-ot-peregovorov-rf-i-ssha-v-er-riyade-1145186937.html

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сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, дмитрий песков, кремль, россия, сша, новости, политика