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Лавров считает Крым и новые регионы "закрытыми вопросами" - РИА Новости Крым, 26.03.2025
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Лавров считает Крым и новые регионы "закрытыми вопросами"
Лавров считает Крым и новые регионы "закрытыми вопросами" - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Лавров считает Крым и новые регионы "закрытыми вопросами"
Вопрос принадлежности Крыма, Донбасса и Новороссии закрыт навсегда и прописан в Конституции РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T22:40
2025-03-26T22:40
сергей лавров
крым
новые регионы россии
россия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Вопрос принадлежности Крыма, Донбасса и Новороссии закрыт навсегда и прописан в Конституции РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для программы "Вести".Он подчеркнул, что Устав ООН диктует необходимость уважительного отношения к правам людей, в том числе – к праву народов на самоопределение, а также обязывает обеспечивать равноправие и уважать собственные народы, чего не делал и не делает киевский режим при "кукловодстве" западных покровителей."Чтобы твою территориальную целостность уважали, уважай свой народ. Не запрещай ему говорить на родном языке, помнить свою историю, воспитывать своих детей так, как тебя деды, прадеды, отцы и матери воспитывали. Это тоже про Устав ООН. Там сказано, что необходимо уважать права любого человека, независимо от расы, пола, языка или религии", – пояснил Лавров.Он также обратил внимание на позицию стран Евросоюза, в частности – на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, декларирующей тезисы об "огромных угрозах" для демократии, прав человека и верховенстве закона на фоне категорического нежелания замечать законы по истреблению русского языка, СМИ, культуры, канонической Украинской православной церкви, принятые нацистским киевским режимом.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин объяснил, почему Крым вернулся в РоссиюВопрос Крыма закрыт для России окончательно и бесповоротно – МИД РФАктер Ливанов рассказал украинским пограничникам, чей Крым
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сергей лавров, крым, новые регионы россии, россия, политика
Лавров считает Крым и новые регионы "закрытыми вопросами"

Вопрос Крыма и новых регионов закрыт навсегда – Лавров

22:40 26.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Вопрос принадлежности Крыма, Донбасса и Новороссии закрыт навсегда и прописан в Конституции РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для программы "Вести".
"Крым и Донбасс, Новороссия – это давно закрытые вопросы. Учитывая то, как итоги референдума на этих территориях отражены в нашей Конституции", – заявил глава МИД.
Он подчеркнул, что Устав ООН диктует необходимость уважительного отношения к правам людей, в том числе – к праву народов на самоопределение, а также обязывает обеспечивать равноправие и уважать собственные народы, чего не делал и не делает киевский режим при "кукловодстве" западных покровителей.
"Чтобы твою территориальную целостность уважали, уважай свой народ. Не запрещай ему говорить на родном языке, помнить свою историю, воспитывать своих детей так, как тебя деды, прадеды, отцы и матери воспитывали. Это тоже про Устав ООН. Там сказано, что необходимо уважать права любого человека, независимо от расы, пола, языка или религии", – пояснил Лавров.
Он также обратил внимание на позицию стран Евросоюза, в частности – на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, декларирующей тезисы об "огромных угрозах" для демократии, прав человека и верховенстве закона на фоне категорического нежелания замечать законы по истреблению русского языка, СМИ, культуры, канонической Украинской православной церкви, принятые нацистским киевским режимом.

"Такое лицемерие Запада означает только одно: они не смирились с тем, что пришла другая пора, что уже многополярность. Все должны быть равны и уважать друг друга, по-честному конкурировать. Запад ведь нас уговаривал, когда Советский Союз исчез, что теперь пришла новая эпоха, "конец истории". Мы все теперь на основе единых принципов: глобализация, честная конкуренция, презумпция невиновности. Все отброшено и выброшено", – заметил глава российской дипломатии.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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