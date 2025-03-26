https://crimea.ria.ru/20250326/lavrov-schitaet-krym-i-novye-regiony-zakrytymi-voprosami-1145259948.html

Лавров считает Крым и новые регионы "закрытыми вопросами"

Лавров считает Крым и новые регионы "закрытыми вопросами" - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Лавров считает Крым и новые регионы "закрытыми вопросами"

Вопрос принадлежности Крыма, Донбасса и Новороссии закрыт навсегда и прописан в Конституции РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T22:40

2025-03-26T22:40

2025-03-26T22:40

сергей лавров

крым

новые регионы россии

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0f/1134962451_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_5477e58a2321f5c63eec1397c83ca31f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Вопрос принадлежности Крыма, Донбасса и Новороссии закрыт навсегда и прописан в Конституции РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для программы "Вести".Он подчеркнул, что Устав ООН диктует необходимость уважительного отношения к правам людей, в том числе – к праву народов на самоопределение, а также обязывает обеспечивать равноправие и уважать собственные народы, чего не делал и не делает киевский режим при "кукловодстве" западных покровителей."Чтобы твою территориальную целостность уважали, уважай свой народ. Не запрещай ему говорить на родном языке, помнить свою историю, воспитывать своих детей так, как тебя деды, прадеды, отцы и матери воспитывали. Это тоже про Устав ООН. Там сказано, что необходимо уважать права любого человека, независимо от расы, пола, языка или религии", – пояснил Лавров.Он также обратил внимание на позицию стран Евросоюза, в частности – на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, декларирующей тезисы об "огромных угрозах" для демократии, прав человека и верховенстве закона на фоне категорического нежелания замечать законы по истреблению русского языка, СМИ, культуры, канонической Украинской православной церкви, принятые нацистским киевским режимом.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин объяснил, почему Крым вернулся в РоссиюВопрос Крыма закрыт для России окончательно и бесповоротно – МИД РФАктер Ливанов рассказал украинским пограничникам, чей Крым

крым

новые регионы россии

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, крым, новые регионы россии, россия, политика