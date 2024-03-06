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Вопрос Крыма закрыт для России окончательно и бесповоротно – МИД РФ
Вопрос Крыма закрыт для России окончательно и бесповоротно – МИД РФ - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Вопрос Крыма закрыт для России окончательно и бесповоротно – МИД РФ
Вопрос принадлежности Крыма закрыт для России окончательно и бесповоротно, никакие усилия коллективного Запада не изменят эту позицию Москвы. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T12:53
2024-03-06T12:53
2024-03-06T13:01
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Вопрос принадлежности Крыма закрыт для России окончательно и бесповоротно, никакие усилия коллективного Запада не изменят эту позицию Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что за прошедшие 10 лет российский Крым кардинально преобразился, приобрел новое дыхание и новый ритм жизни, в чем убеждаются миллионы гостей, приезжающие на полуостров со всей России и из-за рубежа."Сейчас все это хотят разрушить руками киевского режима, но у них не получится", – подчеркнула Захарова.Представитель российского дипведомства добавила, что интерес к налаживанию разноплановых связей с полуостровом в мире неуклонно растет, а МИД России на протяжении всего десятилетия последовательно проводил дипломатическую, международно-правовую и информационную работу по признанию международным сообществом права крымчан на определение своей судьбы.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мария захарова, россия, крым, министерство иностранных дел рф (мид рф), референдум, сша
Вопрос Крыма закрыт для России окончательно и бесповоротно – МИД РФ
Захарова заявила об уверенности большинства людей в мире в российской принадлежности Крыма
12:53 06.03.2024 (обновлено: 13:01 06.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Вопрос принадлежности Крыма закрыт для России окончательно и бесповоротно, никакие усилия коллективного Запада не изменят эту позицию Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нравится это кому-то или нет, но будущее Крыма – навсегда с Россией. Для нас этот вопрос закрыт окончательно и бесповоротно. Никакие усилия США и их сателлитов не изменят нашу позицию, а это общая с крымчанами позиция", – сказала дипломат на брифинге в среду.
Она отметила, что за прошедшие 10 лет российский Крым кардинально преобразился, приобрел новое дыхание и новый ритм жизни, в чем убеждаются миллионы гостей, приезжающие на полуостров со всей России и из-за рубежа.
"Сейчас все это хотят разрушить руками киевского режима, но у них не получится", – подчеркнула Захарова.
Представитель российского дипведомства добавила, что интерес к налаживанию разноплановых связей с полуостровом в мире неуклонно растет, а МИД России на протяжении всего десятилетия последовательно проводил дипломатическую, международно-правовую и информационную работу по признанию международным сообществом права крымчан на определение своей судьбы.
"Несмотря на сопротивление всех недружественных режимов, которые и запугивали другие страны, и блокировали информацию о Крыме, и не давали визы самим крымчанам, спросите любого человека (о принадлежности Крыма – ред.). Я вас уверяю, подавляющее большинство людей в мире скажут: Крым – это, конечно, Россия", – заключила Захарова.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".