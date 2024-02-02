https://crimea.ria.ru/20240202/putin-obyasnil-pochemu-krym-vernulsya-v-rossiyu-1134653026.html

Путин объяснил, почему Крым вернулся в Россию

Путин объяснил, почему Крым вернулся в Россию - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Путин объяснил, почему Крым вернулся в Россию

Крымчане хотели воссоединения с Россией, так же, как этого ждала вся остальная страна. Об этом в пятницу заявил президент Владимир Путин на встрече с... РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T16:29

2024-02-02T16:29

2024-02-02T16:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Крымчане хотели воссоединения с Россией, так же, как этого ждала вся остальная страна. Об этом в пятницу заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками форума "Все для Победы!", отвечая на слова благодарности крымского волонтера Кирилла Беспалова."Я просто хотел сказать вам спасибо. Вы знаете, мы в Крыму с вами. Надо будет до Вашингтона путь пробить - пробьем", - обратился к президенту во время встречи Беспалов.Президент также выразил уверенность, что подавляющее большинство людей в стране хотят помочь Донбассу."Не хотят бросать людей там, под колеса этих неонацистов. Мне больно сейчас об этом говорить, но все-таки я скажу: когда у нас подразделения из Харьковской области отошли, мы же знаем, что там творили эти подонки - только неонацисты так могут поступать. Вот в чем все дело. Вот с кем мы имеем дело. И если бы не этот настрой общества, ничего бы не происходило. Мы делаем то, чего ждут от нас люди", - констатировал глава российского государства.Кирилла Беспалов - крымский волонтер с инвалидностью, который регулярно возит гуманитарную помощь "за ленточку", несмотря на парализацию нижних конечностей. В одной из поездок он оказался в зоне подтопления Каховской ГЭС и едва не погиб, однако на помощь мужчине пришли российские военные. Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетное вооружение России превосходит зарубежные аналоги -ПутинКрупным банкам пора заходить в новые регионы – ПутинДемилитаризованная зона на Украине будет расширена - Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, крым, общество, волонтеры, волонтеры крыма, новости