https://crimea.ria.ru/20240202/raketnoe-vooruzhenie-rossii-prevoskhodit-zarubezhnye-analogi--putin-1134650740.html
Ракетное вооружение России превосходит зарубежные аналоги -Путин
Ракетное вооружение России превосходит зарубежные аналоги -Путин - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Ракетное вооружение России превосходит зарубежные аналоги -Путин
Новейшие российские вооружения, в том числе ракетные, превосходят все зарубежные аналоги. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T15:58
2024-02-02T15:58
2024-02-02T16:03
владимир путин (политик)
россия
вооруженные силы россии
оружие
военно-промышленный комплекс (впк)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Новейшие российские вооружения, в том числе ракетные, превосходят все зарубежные аналоги. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума "Все для Победы!"По его словам, практически по всей номенклатуре и качество, и количество производимых вооружений обеспечивается очень высокими темпами. Кроме того, увеличено производство бронезащиты - в десять раз, обмундирование - в 2,5 раза.Поставки высокоточных ракет в российские войска выросли в пять раз, сообщал ранее министр обороны России Сергей Шойгу. Также он поручил продолжить наращивать производственные возможности оборонно-промышленного комплекса для сбалансированного оснащения Вооруженных сил РФ с учетом увеличения их численности. Читайте также на РИА Новости Крым:Российская "оборонка" бросила вызов военно-техническому потенциалу ЗападаЯдерная триада России: Путин обозначил потенциалРоссийская "оборонка" увеличит выпуск высокоточных снарядов и БПЛА
https://crimea.ria.ru/20240126/predpriyatiya-oboronki-v-razy-narastili-postavki-rossiyskoy-armii-1134475612.html
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владимир путин (политик), россия, вооруженные силы россии, оружие, военно-промышленный комплекс (впк), новости
Ракетное вооружение России превосходит зарубежные аналоги -Путин
Путин: российские ракетные вооружения превосходят все другие в мире
15:58 02.02.2024 (обновлено: 16:03 02.02.2024)