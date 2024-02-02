https://crimea.ria.ru/20240202/raketnoe-vooruzhenie-rossii-prevoskhodit-zarubezhnye-analogi--putin-1134650740.html

Ракетное вооружение России превосходит зарубежные аналоги -Путин

Ракетное вооружение России превосходит зарубежные аналоги -Путин - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Ракетное вооружение России превосходит зарубежные аналоги -Путин

Новейшие российские вооружения, в том числе ракетные, превосходят все зарубежные аналоги. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T15:58

2024-02-02T15:58

2024-02-02T16:03

владимир путин (политик)

россия

вооруженные силы россии

оружие

военно-промышленный комплекс (впк)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Новейшие российские вооружения, в том числе ракетные, превосходят все зарубежные аналоги. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума "Все для Победы!"По его словам, практически по всей номенклатуре и качество, и количество производимых вооружений обеспечивается очень высокими темпами. Кроме того, увеличено производство бронезащиты - в десять раз, обмундирование - в 2,5 раза.Поставки высокоточных ракет в российские войска выросли в пять раз, сообщал ранее министр обороны России Сергей Шойгу. Также он поручил продолжить наращивать производственные возможности оборонно-промышленного комплекса для сбалансированного оснащения Вооруженных сил РФ с учетом увеличения их численности. Читайте также на РИА Новости Крым:Российская "оборонка" бросила вызов военно-техническому потенциалу ЗападаЯдерная триада России: Путин обозначил потенциалРоссийская "оборонка" увеличит выпуск высокоточных снарядов и БПЛА

https://crimea.ria.ru/20240126/predpriyatiya-oboronki-v-razy-narastili-postavki-rossiyskoy-armii-1134475612.html

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2024

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владимир путин (политик), россия, вооруженные силы россии, оружие, военно-промышленный комплекс (впк), новости