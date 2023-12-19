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Российская "оборонка" увеличит выпуск высокоточных снарядов и БПЛА
Российская "оборонка" увеличит выпуск высокоточных снарядов и БПЛА - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Российская "оборонка" увеличит выпуск высокоточных снарядов и БПЛА
Российскому ВПК предстоит увеличить выпуск высокоточных снарядов и беспилотников, требует совершенствования работа ПВО, заявил во вторник президент России... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T14:13
2023-12-19T14:13
2023-12-19T14:26
владимир путин (политик)
министерство обороны рф
новости
сергей шойгу
коллегия минобороны рф
военно-промышленный комплекс (впк)
беспилотник (бпла, дрон)
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пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Российскому ВПК предстоит увеличить выпуск высокоточных снарядов и беспилотников, требует совершенствования работа ПВО, заявил во вторник президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.Также, по его словам, совершенствования требует и работа ПВО.При этом лидер государства подчеркнул, что снабжение российских войск улучшается, изменения происходят достаточно быстро, и такую тенденцию необходимо закреплять. Он также отметил, что российские войска владеют инициативой в зоне СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин проводит расширенное заседание коллегии Минобороны. ТрансляцияПутин о ситуации в зоне СВО: наши войска владеют инициативойВСУ потеряли 160 тысяч военнослужащих в ходе контрнаступления – Шойгу
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), министерство обороны рф, новости, сергей шойгу, коллегия минобороны рф, военно-промышленный комплекс (впк), беспилотник (бпла, дрон), армия и флот, пво
Российская "оборонка" увеличит выпуск высокоточных снарядов и БПЛА
Путин: предприятия ОПК нарастят выпуск высокоточных снарядов и БПЛА
14:13 19.12.2023 (обновлено: 14:26 19.12.2023)