https://crimea.ria.ru/20231219/rossiyskaya-oboronka-uvelichit-vypusk-vysokotochnykh-snaryadov-i-bpla-1133651539.html

Российская "оборонка" увеличит выпуск высокоточных снарядов и БПЛА

Российская "оборонка" увеличит выпуск высокоточных снарядов и БПЛА - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Российская "оборонка" увеличит выпуск высокоточных снарядов и БПЛА

Российскому ВПК предстоит увеличить выпуск высокоточных снарядов и беспилотников, требует совершенствования работа ПВО, заявил во вторник президент России... РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T14:13

2023-12-19T14:13

2023-12-19T14:26

владимир путин (политик)

министерство обороны рф

новости

сергей шойгу

коллегия минобороны рф

военно-промышленный комплекс (впк)

беспилотник (бпла, дрон)

армия и флот

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Российскому ВПК предстоит увеличить выпуск высокоточных снарядов и беспилотников, требует совершенствования работа ПВО, заявил во вторник президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.Также, по его словам, совершенствования требует и работа ПВО.При этом лидер государства подчеркнул, что снабжение российских войск улучшается, изменения происходят достаточно быстро, и такую тенденцию необходимо закреплять. Он также отметил, что российские войска владеют инициативой в зоне СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин проводит расширенное заседание коллегии Минобороны. ТрансляцияПутин о ситуации в зоне СВО: наши войска владеют инициативойВСУ потеряли 160 тысяч военнослужащих в ходе контрнаступления – Шойгу

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), министерство обороны рф, новости, сергей шойгу, коллегия минобороны рф, военно-промышленный комплекс (впк), беспилотник (бпла, дрон), армия и флот, пво