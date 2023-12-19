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Российская "оборонка" увеличит выпуск высокоточных снарядов и БПЛА - РИА Новости Крым, 19.12.2023
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Российская "оборонка" увеличит выпуск высокоточных снарядов и БПЛА
Российская "оборонка" увеличит выпуск высокоточных снарядов и БПЛА - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Российская "оборонка" увеличит выпуск высокоточных снарядов и БПЛА
Российскому ВПК предстоит увеличить выпуск высокоточных снарядов и беспилотников, требует совершенствования работа ПВО, заявил во вторник президент России... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T14:13
2023-12-19T14:26
владимир путин (политик)
министерство обороны рф
новости
сергей шойгу
коллегия минобороны рф
военно-промышленный комплекс (впк)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Российскому ВПК предстоит увеличить выпуск высокоточных снарядов и беспилотников, требует совершенствования работа ПВО, заявил во вторник президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.Также, по его словам, совершенствования требует и работа ПВО.При этом лидер государства подчеркнул, что снабжение российских войск улучшается, изменения происходят достаточно быстро, и такую тенденцию необходимо закреплять. Он также отметил, что российские войска владеют инициативой в зоне СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин проводит расширенное заседание коллегии Минобороны. ТрансляцияПутин о ситуации в зоне СВО: наши войска владеют инициативойВСУ потеряли 160 тысяч военнослужащих в ходе контрнаступления – Шойгу
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владимир путин (политик), министерство обороны рф, новости, сергей шойгу, коллегия минобороны рф, военно-промышленный комплекс (впк), беспилотник (бпла, дрон), армия и флот, пво
Российская "оборонка" увеличит выпуск высокоточных снарядов и БПЛА

Путин: предприятия ОПК нарастят выпуск высокоточных снарядов и БПЛА

14:13 19.12.2023 (обновлено: 14:26 19.12.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Российскому ВПК предстоит увеличить выпуск высокоточных снарядов и беспилотников, требует совершенствования работа ПВО, заявил во вторник президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Нужно серьезно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять средства ведения разведки, целеуказания, контрбатарейной борьбы, наращивать возможности нашей спутниковой группировки, не только в зоне СВО, но и на глобальном уровне. Предстоит серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов", – сказал президент.

Также, по его словам, совершенствования требует и работа ПВО.

"Наши известные системы - "Панцири", "БУКИ", С-300, С-400 - работают безотказно, они лучшие в мире без всякого преувеличения. Но то, на что мы раньше не обращали внимания – маленькие дроны – оказалось, что и это наносит ущерб, и это тоже нельзя пропускать", – сказал Путин.

При этом лидер государства подчеркнул, что снабжение российских войск улучшается, изменения происходят достаточно быстро, и такую тенденцию необходимо закреплять. Он также отметил, что российские войска владеют инициативой в зоне СВО.

"Мы делаем то, что считаем нужным, противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы", – констатировал Путин.

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Владимир Путин (политик)Министерство обороны РФНовостиСергей ШойгуКоллегия Минобороны РФВоенно-промышленный комплекс (ВПК)Беспилотник (БПЛА, дрон)Армия и флотПВО
 
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