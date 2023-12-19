Рейтинг@Mail.ru
Путин о ситуации в зоне СВО: наши войска владеют инициативой - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231219/putin-o-situatsii-v-zone-svo-nashi-voyska-vladeyut-initsiativoy-1133651870.html
Путин о ситуации в зоне СВО: наши войска владеют инициативой
Путин о ситуации в зоне СВО: наши войска владеют инициативой - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Путин о ситуации в зоне СВО: наши войска владеют инициативой
Российские войска в зоне специальной военной операции владеют инициативой и делают то, что считают нужным, тогда как противник несет большие потери. Об этом... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T13:51
2023-12-19T14:25
владимир путин (политик)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
новости
сергей шойгу
коллегия минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/13/1133651692_0:0:1346:757_1920x0_80_0_0_7b40c1fc97eec8b2277779a1019c22fc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Российские войска в зоне специальной военной операции владеют инициативой и делают то, что считают нужным, тогда как противник несет большие потери. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.По его словам, противник "несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы", пытаясь показать своим западным хозяевам хоть какой-то результат в ходе распиаренного так называемого "контрнаступления".Также в ходе СВО рухнул миф о неуязвимости западной военной техники, добавил Путин."Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам стратегическое военное поражение, разбились о мужество и стойкость нашего солдата, столкнулись с возросшей мощью наших Вооруженных сил, потенциалом отечественной промышленности и оборонных производств", - отметил президент.Российский лидер также подчеркнул, что РФ не собирается отказываться от целей специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир России с Украиной: какое соглашение положит конец конфликтуПутин: Россия не отдаст свой суверенитет в обмен на колбасуАзаров назвал основное "стратегическое" оружие Киева в зимних бояхПутин назвал число российских военных в зоне спецоперации
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/13/1133651692_201:0:1241:780_1920x0_80_0_0_977ec4f900bec0b58729dded3894d552.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости, сергей шойгу, коллегия минобороны рф
Путин о ситуации в зоне СВО: наши войска владеют инициативой

Российские войска владеют инициативой в зоне спецоперации - Путин

13:51 19.12.2023 (обновлено: 14:25 19.12.2023)
 
© Россия 24Владимир Путин выступает на расширенном заседание коллегии Минобороны РФ
Владимир Путин выступает на расширенном заседание коллегии Минобороны РФ
© Россия 24
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Российские войска в зоне специальной военной операции владеют инициативой и делают то, что считают нужным, тогда как противник несет большие потери. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
"Оценивая текущую ситуацию "на земле", на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой. По сути, мы делаем то, что считаем нужным. Там, где нужно, что командиры считают целесообразным придерживаться тактики, это и происходит, а там, где нужно, мы улучшаем свои позиции", - сказал глава государства.
По его словам, противник "несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы", пытаясь показать своим западным хозяевам хоть какой-то результат в ходе распиаренного так называемого "контрнаступления".
Также в ходе СВО рухнул миф о неуязвимости западной военной техники, добавил Путин.
"Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам стратегическое военное поражение, разбились о мужество и стойкость нашего солдата, столкнулись с возросшей мощью наших Вооруженных сил, потенциалом отечественной промышленности и оборонных производств", - отметил президент.
Российский лидер также подчеркнул, что РФ не собирается отказываться от целей специальной военной операции.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мир России с Украиной: какое соглашение положит конец конфликту
Путин: Россия не отдаст свой суверенитет в обмен на колбасу
Азаров назвал основное "стратегическое" оружие Киева в зимних боях
Путин назвал число российских военных в зоне спецоперации
 
Владимир Путин (политик)Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОНовостиСергей ШойгуКоллегия Минобороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:32Изменить статус жилого помещения на нежилое и обратно станет проще
15:16Воссоединение Крыма с Россией спасло крымчан от резни – Путин
15:09В новые регионы России вернулись почти 3 млн беженцев
15:05Система льгот и компенсаций военным будет совершенствоваться – Путин
14:56Годовой план по комплектованию армии и флота выполнен – Шойгу
14:35Новую "Комету" на подводных крыльях спустили на воду в Феодосии
14:27На линии соприкосновения создано 7 тысяч километров минных полей – Шойгу
14:17Названы потери ВСУ с начала спецоперации
14:13Российская "оборонка" увеличит выпуск высокоточных снарядов и БПЛА
14:07Ядерная триада России: Путин обозначил потенциал
13:59ВСУ потеряли 160 тысяч военнослужащих в ходе контрнаступления – Шойгу
13:51Путин о ситуации в зоне СВО: наши войска владеют инициативой
13:40Оружие НАТО на финской границе - МИД России обещает жесткий ответ
13:31Путин проводит расширенное заседание коллегии Минобороны. Видео
13:28У побережья Черного моря снимают с мели сухогруз
13:15Операция США "Страж процветания" в Красном море: в чем истинный смысл
13:01Беспилотник ВСУ сбит в Подмосковье – Собянин
12:41В России с 1 июля отменят комиссии банков при оплате ЖКХ для пенсионеров
12:36В ялтинских горах спасли мужчину без сознания
12:18ФАС предложила ввести механизм контроля цен на некоторые товары
Лента новостейМолния