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Путин о ситуации в зоне СВО: наши войска владеют инициативой
Путин о ситуации в зоне СВО: наши войска владеют инициативой - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Путин о ситуации в зоне СВО: наши войска владеют инициативой
Российские войска в зоне специальной военной операции владеют инициативой и делают то, что считают нужным, тогда как противник несет большие потери. Об этом... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T13:51
2023-12-19T13:51
2023-12-19T14:25
владимир путин (политик)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Российские войска в зоне специальной военной операции владеют инициативой и делают то, что считают нужным, тогда как противник несет большие потери. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.По его словам, противник "несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы", пытаясь показать своим западным хозяевам хоть какой-то результат в ходе распиаренного так называемого "контрнаступления".Также в ходе СВО рухнул миф о неуязвимости западной военной техники, добавил Путин."Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам стратегическое военное поражение, разбились о мужество и стойкость нашего солдата, столкнулись с возросшей мощью наших Вооруженных сил, потенциалом отечественной промышленности и оборонных производств", - отметил президент.Российский лидер также подчеркнул, что РФ не собирается отказываться от целей специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир России с Украиной: какое соглашение положит конец конфликтуПутин: Россия не отдаст свой суверенитет в обмен на колбасуАзаров назвал основное "стратегическое" оружие Киева в зимних бояхПутин назвал число российских военных в зоне спецоперации
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владимир путин (политик), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости, сергей шойгу, коллегия минобороны рф
Путин о ситуации в зоне СВО: наши войска владеют инициативой
Российские войска владеют инициативой в зоне спецоперации - Путин
13:51 19.12.2023 (обновлено: 14:25 19.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Российские войска в зоне специальной военной операции владеют инициативой и делают то, что считают нужным, тогда как противник несет большие потери. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
"Оценивая текущую ситуацию "на земле", на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой. По сути, мы делаем то, что считаем нужным. Там, где нужно, что командиры считают целесообразным придерживаться тактики, это и происходит, а там, где нужно, мы улучшаем свои позиции", - сказал глава государства.
По его словам, противник "несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы", пытаясь показать своим западным хозяевам хоть какой-то результат в ходе распиаренного так называемого "контрнаступления".
Также в ходе СВО рухнул миф о неуязвимости западной военной техники, добавил Путин.
"Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам стратегическое военное поражение, разбились о мужество и стойкость нашего солдата, столкнулись с возросшей мощью наших Вооруженных сил, потенциалом отечественной промышленности и оборонных производств", - отметил президент.
Российский лидер также подчеркнул, что РФ не собирается отказываться от целей специальной военной операции.
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