https://crimea.ria.ru/20231219/putin-o-situatsii-v-zone-svo-nashi-voyska-vladeyut-initsiativoy-1133651870.html

Путин о ситуации в зоне СВО: наши войска владеют инициативой

Путин о ситуации в зоне СВО: наши войска владеют инициативой - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Путин о ситуации в зоне СВО: наши войска владеют инициативой

Российские войска в зоне специальной военной операции владеют инициативой и делают то, что считают нужным, тогда как противник несет большие потери. Об этом... РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T13:51

2023-12-19T13:51

2023-12-19T14:25

владимир путин (политик)

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

новости

сергей шойгу

коллегия минобороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/13/1133651692_0:0:1346:757_1920x0_80_0_0_7b40c1fc97eec8b2277779a1019c22fc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Российские войска в зоне специальной военной операции владеют инициативой и делают то, что считают нужным, тогда как противник несет большие потери. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.По его словам, противник "несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы", пытаясь показать своим западным хозяевам хоть какой-то результат в ходе распиаренного так называемого "контрнаступления".Также в ходе СВО рухнул миф о неуязвимости западной военной техники, добавил Путин."Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам стратегическое военное поражение, разбились о мужество и стойкость нашего солдата, столкнулись с возросшей мощью наших Вооруженных сил, потенциалом отечественной промышленности и оборонных производств", - отметил президент.Российский лидер также подчеркнул, что РФ не собирается отказываться от целей специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир России с Украиной: какое соглашение положит конец конфликтуПутин: Россия не отдаст свой суверенитет в обмен на колбасуАзаров назвал основное "стратегическое" оружие Киева в зимних бояхПутин назвал число российских военных в зоне спецоперации

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости, сергей шойгу, коллегия минобороны рф