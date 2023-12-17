https://crimea.ria.ru/20231217/putin-rossiya-ne-otdast-svoy-suverenitet-v-obmen-na-kolbasu-1133615050.html
Путин: Россия не отдаст свой суверенитет в обмен на колбасу
Путин: Россия не отдаст свой суверенитет в обмен на колбасу - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Путин: Россия не отдаст свой суверенитет в обмен на колбасу
Суверенитет является главным условием существования России, и наша страна не будет отдавать его в обмен на колбасу и не может стать чьим-то сателлитом, как... РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T16:44
2023-12-17T16:44
2023-12-17T16:45
международная выставка-форум «россия»
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Суверенитет является главным условием существования России, и наша страна не будет отдавать его в обмен на колбасу и не может стать чьим-то сателлитом, как некоторые страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.По словам Путина, развязав против России настоящую агрессию, элиты Запада рассчитывали не только разрушать экономику и социальную сферу РФ, но и ее политическую государственную систему."Они полагали и полагают, что смогут посеять у нас внутреннюю смуту. Способы для такой дестабилизации хорошо известны и не раз были опробованы западными элитами во многих регионах мира в ходе так называемых "цветных революций". Но подобные рецепты не сработали и, уверен, не сработают в отношении России – свободного, самостоятельного и суверенного государства", - подчеркнул президент.Он отметил, что российское общество, все ветви власти и уровни управления показали зрелость, прочность и устойчивость. Наша страна ответила на вызовы, потому что последовательно шла по пути укрепления суверенитета в различных сферах, добавил российский лидер.Съезд "Единой России" проходит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в воскресенье. Его делегаты единогласно поддержали кандидатуру Путина на выборах главы государства в 2024 году.
https://crimea.ria.ru/20231217/edinaya-rossiya-podderzhala-vydvizhenie-putina-na-vybory-prezidenta-1133614577.html
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международная выставка-форум «россия», владимир путин (политик), партия "единая россия", политика, россия, новости, общество
Путин: Россия не отдаст свой суверенитет в обмен на колбасу
Путин: Россия не может отдавать свой суверенитет в обмен на колбасу
16:44 17.12.2023 (обновлено: 16:45 17.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Суверенитет является главным условием существования России, и наша страна не будет отдавать его в обмен на колбасу и не может стать чьим-то сателлитом, как некоторые страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все решения мы должны и будем принимать только сами без чужих подсказок из-за рубежа. Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом. Мы должны помнить, никогда не забывать и детям своим наказать: Россия или будет суверенной, самодостаточной державой, или ее вообще не будет", – сказал глава государства на съезде партии "Единая Россия" в Москве.
По словам Путина, развязав против России настоящую агрессию, элиты Запада рассчитывали не только разрушать экономику и социальную сферу РФ, но и ее политическую государственную систему.
"Они полагали и полагают, что смогут посеять у нас внутреннюю смуту. Способы для такой дестабилизации хорошо известны и не раз были опробованы западными элитами во многих регионах мира в ходе так называемых "цветных революций". Но подобные рецепты не сработали и, уверен, не сработают в отношении России – свободного, самостоятельного и суверенного государства", - подчеркнул президент.
Он отметил, что российское общество, все ветви власти и уровни управления показали зрелость, прочность и устойчивость. Наша страна ответила на вызовы, потому что последовательно шла по пути укрепления суверенитета в различных сферах, добавил российский лидер.
Съезд "Единой России" проходит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в воскресенье. Его делегаты единогласно поддержали кандидатуру Путина на выборах главы государства в 2024 году.