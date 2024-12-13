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В Севастополе при строительстве водовода нашли останки советских воинов

В Севастополе при строительстве водовода нашли останки советских воинов - РИА Новости Крым, 13.12.2024

В Севастополе при строительстве водовода нашли останки советских воинов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил привлечь к работам по строительству водовода у подножия Сапун-горы поисковиков, которые будут фиксировать и... РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T19:24

2024-12-13T19:24

2024-12-13T19:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил привлечь к работам по строительству водовода у подножия Сапун-горы поисковиков, которые будут фиксировать и сохранять обнаруженные находки. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Поводом послужили публикации в соцсетях, о том, что при строительстве водовода были обнаружены останки двух советских воинов-черноморцев, отметил губернатор. Развожаев отметил, что в Севастополе каждая пядь земли полита кровью советских солдат и подобные ситуации недопустимы, особенно на Сапун-горе, которая является для города-героя "сакральным местом". Поэтому любые земельные работы, которые здесь проводятся, требуют особого и вдумчивого подхода, подчеркнул губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обнаружено больше 3,5 тысяч останков бойцов Красной АрмииОстанки героя Великой Отечественной передадут из Крыма в ГрузиюВ Феодосии передадут родственникам останки найденного советского бойца

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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