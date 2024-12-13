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В Севастополе при строительстве водовода нашли останки советских воинов
В Севастополе при строительстве водовода нашли останки советских воинов - РИА Новости Крым, 13.12.2024
В Севастополе при строительстве водовода нашли останки советских воинов
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил привлечь к работам по строительству водовода у подножия Сапун-горы поисковиков, которые будут фиксировать и... РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T19:24
2024-12-13T19:24
2024-12-13T19:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил привлечь к работам по строительству водовода у подножия Сапун-горы поисковиков, которые будут фиксировать и сохранять обнаруженные находки. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Поводом послужили публикации в соцсетях, о том, что при строительстве водовода были обнаружены останки двух советских воинов-черноморцев, отметил губернатор. Развожаев отметил, что в Севастополе каждая пядь земли полита кровью советских солдат и подобные ситуации недопустимы, особенно на Сапун-горе, которая является для города-героя "сакральным местом". Поэтому любые земельные работы, которые здесь проводятся, требуют особого и вдумчивого подхода, подчеркнул губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обнаружено больше 3,5 тысяч останков бойцов Красной АрмииОстанки героя Великой Отечественной передадут из Крыма в ГрузиюВ Феодосии передадут родственникам останки найденного советского бойца
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, общество, крым в великой отечественной войне, история, новости крыма, крым, благоустройство, поисковые работы
В Севастополе при строительстве водовода нашли останки советских воинов
В Севастополе поисковиков привлекут к строительству водовода у Сапун-горы – Развожаев
19:24 13.12.2024 (обновлено: 19:25 13.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил привлечь к работам по строительству водовода у подножия Сапун-горы поисковиков, которые будут фиксировать и сохранять обнаруженные находки. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Поводом послужили публикации в соцсетях, о том, что при строительстве водовода были обнаружены останки двух советских воинов-черноморцев, отметил губернатор.
"По моему поручению строительная компания опросила работников, они говорят, что во время работы экскаватора такие детали рассмотреть невозможно, и они ничего не видели. Но вместе с этим понятно и то, что подобные ситуации недопустимы — особенно в нашем городе", - написал глава региона.
Развожаев отметил, что в Севастополе каждая пядь земли полита кровью советских солдат и подобные ситуации недопустимы, особенно на Сапун-горе, которая является для города-героя "сакральным местом". Поэтому любые земельные работы, которые здесь проводятся, требуют особого и вдумчивого подхода, подчеркнул губернатор.
"Чтобы избежать подобных инцидентов, поручил привлечь поисковиков, которые будут сопровождать работы, фиксировать находки и в дальнейшем заниматься их сохранением", - написал он.
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