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Ответ за Таганрог и блокировка Viber: главное за день - РИА Новости Крым, 13.12.2024
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Ответ за Таганрог и блокировка Viber: главное за день
Ответ за Таганрог и блокировка Viber: главное за день - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Ответ за Таганрог и блокировка Viber: главное за день
Вооруженные силы России нанесли масштабный удар по объектам на Украине в ответ на атаку ракетами ATACMS по Таганрогу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T22:03
2024-12-13T22:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли масштабный удар по объектам на Украине в ответ на атаку ракетами ATACMS по Таганрогу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о совпадении позиций Кремля и избранного президента США Дональда Трампа по вопросу ударов вглубь РФ. Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром Франсуа Байру. Министр спорта России Михаил Дегтярев избран главой Олимпийского комитета РФ. Роскомнадзор заблокировал Viber.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Масштабный удар ВС России по УкраинеВооруженные силы России нанесли массированный высокоточный удар по объектам топливной и энергетической промышленности на Украине в ответ на обстрел Таганрога американскими ракетами ATACMS. По данным Минобороны, поражены критически важные объекты топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса.Украинские СМИ и Telegram-каналы ночью и утром сообщали о взрывах и пожарах во многих регионах страны. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что это был один из самых масштабных ударов по украинской энергетике.Комментарий Пескова о словах ТрампаПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявление победителя президентских выборов в США Дональда Трампа о том, что решение наносить ракетные удары по России эскалирует конфликт, совпадают с позицией Кремля. Песков уточнил, что у Москвы и Трампа в данном случае "совпадает видение причин эскалации". По его словам, российской стороне это импонирует.У Франции появился новый премьер-министрПрезидент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром страны 73-летнего лидера партии "Демократическое движение" Франсуа Байру. Церемония передачи власти от уходящего премьера Мишеля Барнье его преемнику пройдет в Матиньонском дворце.Франсуа Байру – центрист. Ранее работал министром юстиции и министром образования. Был кандидатом в президенты на выборах в 2002, 2007 и 2012 годах.Дегтярев возглавил Олимпийский комитет РФПрезидентом Олимпийского комитета России избран министр спорта РФ Михаил Дегтярев. 197 делегатов Олимпийского собрания отдали свои голоса за его избрание, двое воздержались.Ранее этот пост занимал Станислав Поздняков и покинул его по истечении срока полномочий. Свою кандидатуру Дегтярев выдвинул еще 7 ноября. Также его выдвинули 33 члена организации.В России заблокировали ViberРоскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber в связи с нарушением требований российского законодательства. Отмечается, что организаторы распространения информации не выполнили необходимые требования для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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4.7
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россия, в мире, украина, сша, политика, роскомнадзор, франция, новости, главное за день, дмитрий песков, дональд трамп, удары по украине
Ответ за Таганрог и блокировка Viber: главное за день

Ответ за атаку ракетами ATACMS на Таганрог и блокировка Viber в России: главное за день

22:03 13.12.2024
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли масштабный удар по объектам на Украине в ответ на атаку ракетами ATACMS по Таганрогу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о совпадении позиций Кремля и избранного президента США Дональда Трампа по вопросу ударов вглубь РФ. Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром Франсуа Байру. Министр спорта России Михаил Дегтярев избран главой Олимпийского комитета РФ. Роскомнадзор заблокировал Viber.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Масштабный удар ВС России по Украине

Вооруженные силы России нанесли массированный высокоточный удар по объектам топливной и энергетической промышленности на Украине в ответ на обстрел Таганрога американскими ракетами ATACMS. По данным Минобороны, поражены критически важные объекты топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса.
Украинские СМИ и Telegram-каналы ночью и утром сообщали о взрывах и пожарах во многих регионах страны. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что это был один из самых масштабных ударов по украинской энергетике.

Комментарий Пескова о словах Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявление победителя президентских выборов в США Дональда Трампа о том, что решение наносить ракетные удары по России эскалирует конфликт, совпадают с позицией Кремля. Песков уточнил, что у Москвы и Трампа в данном случае "совпадает видение причин эскалации". По его словам, российской стороне это импонирует.

У Франции появился новый премьер-министр

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром страны 73-летнего лидера партии "Демократическое движение" Франсуа Байру. Церемония передачи власти от уходящего премьера Мишеля Барнье его преемнику пройдет в Матиньонском дворце.
Франсуа Байру – центрист. Ранее работал министром юстиции и министром образования. Был кандидатом в президенты на выборах в 2002, 2007 и 2012 годах.

Дегтярев возглавил Олимпийский комитет РФ

Президентом Олимпийского комитета России избран министр спорта РФ Михаил Дегтярев. 197 делегатов Олимпийского собрания отдали свои голоса за его избрание, двое воздержались.
Ранее этот пост занимал Станислав Поздняков и покинул его по истечении срока полномочий. Свою кандидатуру Дегтярев выдвинул еще 7 ноября. Также его выдвинули 33 члена организации.

В России заблокировали Viber

Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber в связи с нарушением требований российского законодательства. Отмечается, что организаторы распространения информации не выполнили необходимые требования для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации.
 
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