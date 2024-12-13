https://crimea.ria.ru/20241213/novym-premerom-frantsii-naznachen-stsenarist-1142599702.html

Новым премьером Франции назначен Франсуа Байру

Новым премьером Франции назначен Франсуа Байру - РИА Новости Крым, 13.12.2024

Новым премьером Франции назначен Франсуа Байру

Новым премьер-министром Франции назначен 73-летний лидер партии "Демократическое движение" Франсуа Байру. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Елисейский... РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T15:02

2024-12-13T15:02

2024-12-13T15:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Новым премьер-министром Франции назначен 73-летний лидер партии "Демократическое движение" Франсуа Байру. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.Уточняется, что церемония передачи власти от уходящего премьера Мишеля Барнье его преемнику пройдет в Матиньонском дворце.Байру до этого занимал пост министра образования, был кандидатом в президенты на выборах в 2002, 2007 и 2012 годах.4 декабря большинство депутатов Национального собрания Франции объявили вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье. Решение было принято оппозицией после того, как глава правительства объявил о применении статьи конституции Франции, чтобы провести без голосования депутатов законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год.В поддержку вотума недоверия проголосовал 331 депутат – представители крайне правого "Национального объединения" Марин Ле Пен и коалиции левых "Новый народный фронт".5 декабря президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение Барнье об отставке правительства.Ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, франковед Сергей Федоров в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что кого бы ни назначил Макрон на пост премьера, новый кабинет будет таким же неустойчивым, поскольку он не опирается на поддержку большинства в нижней палате парламента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обращение Макрона к нации - главные тезисыМакрон – похититель Рождества: что будет с Францией в политический кризисЧто Трамп сказал Зеленскому и Макрону на встрече в Париже

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франсуа байру, франция, кадровые перестановки, новости, в мире, политика