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Новым премьером Франции назначен Франсуа Байру - РИА Новости Крым, 13.12.2024
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Новым премьером Франции назначен Франсуа Байру
Новым премьером Франции назначен Франсуа Байру - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Новым премьером Франции назначен Франсуа Байру
Новым премьер-министром Франции назначен 73-летний лидер партии "Демократическое движение" Франсуа Байру. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Елисейский... РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T15:02
2024-12-13T15:47
франсуа байру
франция
кадровые перестановки
новости
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Новым премьер-министром Франции назначен 73-летний лидер партии "Демократическое движение" Франсуа Байру. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.Уточняется, что церемония передачи власти от уходящего премьера Мишеля Барнье его преемнику пройдет в Матиньонском дворце.Байру до этого занимал пост министра образования, был кандидатом в президенты на выборах в 2002, 2007 и 2012 годах.4 декабря большинство депутатов Национального собрания Франции объявили вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье. Решение было принято оппозицией после того, как глава правительства объявил о применении статьи конституции Франции, чтобы провести без голосования депутатов законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год.В поддержку вотума недоверия проголосовал 331 депутат – представители крайне правого "Национального объединения" Марин Ле Пен и коалиции левых "Новый народный фронт".5 декабря президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение Барнье об отставке правительства.Ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, франковед Сергей Федоров в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что кого бы ни назначил Макрон на пост премьера, новый кабинет будет таким же неустойчивым, поскольку он не опирается на поддержку большинства в нижней палате парламента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обращение Макрона к нации - главные тезисыМакрон – похититель Рождества: что будет с Францией в политический кризисЧто Трамп сказал Зеленскому и Макрону на встрече в Париже
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Новости
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франсуа байру, франция, кадровые перестановки, новости, в мире, политика
Новым премьером Франции назначен Франсуа Байру

Сценарист Франсуа Байру стал новым премьером Франции - Елисейский дворец

15:02 13.12.2024 (обновлено: 15:47 13.12.2024)
 
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанк Франсуа Байру
 Франсуа Байру - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Новым премьер-министром Франции назначен 73-летний лидер партии "Демократическое движение" Франсуа Байру. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.
"Франсуа Байру назначен премьер-министром", - сказано в сообщении.
Уточняется, что церемония передачи власти от уходящего премьера Мишеля Барнье его преемнику пройдет в Матиньонском дворце.
Байру до этого занимал пост министра образования, был кандидатом в президенты на выборах в 2002, 2007 и 2012 годах.
4 декабря большинство депутатов Национального собрания Франции объявили вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье. Решение было принято оппозицией после того, как глава правительства объявил о применении статьи конституции Франции, чтобы провести без голосования депутатов законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год.
В поддержку вотума недоверия проголосовал 331 депутат – представители крайне правого "Национального объединения" Марин Ле Пен и коалиции левых "Новый народный фронт".
5 декабря президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение Барнье об отставке правительства.
Ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, франковед Сергей Федоров в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что кого бы ни назначил Макрон на пост премьера, новый кабинет будет таким же неустойчивым, поскольку он не опирается на поддержку большинства в нижней палате парламента.
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