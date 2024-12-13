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Мнение Трампа об ударах по России совпадает с позицией Кремля - Песков

Мнение Трампа об ударах по России совпадает с позицией Кремля - Песков - РИА Новости Крым, 13.12.2024

Мнение Трампа об ударах по России совпадает с позицией Кремля - Песков

Заявления выигравшего выборы президента США Дональда Трампа о том, что решение наносить ракетные удары по России эскалирует конфликт, совпадают с позицией... РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T13:21

2024-12-13T13:21

2024-12-13T13:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Заявления выигравшего выборы президента США Дональда Трампа о том, что решение наносить ракетные удары по России эскалирует конфликт, совпадают с позицией Кремля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.Ранее Трамп заявил, что использование американских ракет Украиной против России является эскалацией конфликта.В ноябре президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, писала The New York Times. По данным французских СМИ, Франция и Великобритания вслед за США также разрешили Украине бить по территории России своим дальнобойным вооружением.После согласования ударов вглубь РФ западным оружием Киев нанес ряд ударов американскими ATACMS по территории Курской области и по другим регионам РФ. В частности, накануне утром ВСУ атаковали военный аэродром в Таганроге шестью ракетами ATACMS.Ответом на первые атаками западными вооружениями вглубь России стал удар ВС РФ по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник". 21 ноября в Днепропетровске был поражен завод, который производит, в том числе, ракетную технику. 28 ноября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент России Владимир Путин заявил, что центры принятия решений в Киеве также могут стать целью для "Орешника".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары вглубь России - как это изменит ход спецоперацииНАТО отбросила все приличия - ЛавровУдары ATACMS по Курской области – полные данные от Минобороны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, дмитрий песков, дональд трамп, политика, россия, сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden)