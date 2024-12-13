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Ракетный удар по Украине сегодня - заявление Зеленского - РИА Новости Крым, 13.12.2024
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Ракетный удар по Украине сегодня - заявление Зеленского
Ракетный удар по Украине сегодня - заявление Зеленского - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Ракетный удар по Украине сегодня - заявление Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление после ударов Вооруженных Сил России по объектам энергетики и военной инфраструктуре Украины в... РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T12:34
2024-12-13T12:38
владимир зеленский
новости
украина
удары по украине
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление после ударов Вооруженных Сил России по объектам энергетики и военной инфраструктуре Украины в пятницу. Его текст он разместил в своем Тelegram-канале.Глава военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части Запорожской области Иван Федоров сообщил, что на протяжении суток по региону нанесено более 200 ударов, повреждены объекты инфраструктуры.СМИ сообщили об ударах по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, где предположительно, поражен подземный склад, и в районе аэродрома в Чугуеве Харьковской области.Также взрывы звучали в Харьковской, Одесской, Киевской областях Украины, Павлодаре и Мирнограде. В результате ударов повреждены вражеские объекты ВПК, в Киеве поражен закрытый военный аэродром, где проходят обучение пилоты, и авиационный завод Skyline.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар "Кинжалами" – во Львове поражена оборонкаЧто осталось от "Южмаша" после удара "Орешником""Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракетеАналогов в мире нет – Путин назвал характеристики "Орешника"
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владимир зеленский, новости, украина, удары по украине, удары дальнобойными ракетами вглубь россии
Ракетный удар по Украине сегодня - заявление Зеленского

Зеленский назвал массированный удар по Украине в пятницу одним из самых масштабных

12:34 13.12.2024 (обновлено: 12:38 13.12.2024)
 
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Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление после ударов Вооруженных Сил России по объектам энергетики и военной инфраструктуре Украины в пятницу. Его текст он разместил в своем Тelegram-канале.
"Это один из самых масштабных ударов по нашей энергетике", - заявил Зеленский.
Глава военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части Запорожской области Иван Федоров сообщил, что на протяжении суток по региону нанесено более 200 ударов, повреждены объекты инфраструктуры.
СМИ сообщили об ударах по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, где предположительно, поражен подземный склад, и в районе аэродрома в Чугуеве Харьковской области.
Также взрывы звучали в Харьковской, Одесской, Киевской областях Украины, Павлодаре и Мирнограде. В результате ударов повреждены вражеские объекты ВПК, в Киеве поражен закрытый военный аэродром, где проходят обучение пилоты, и авиационный завод Skyline.
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Владимир ЗеленскийНовостиУкраинаУдары по УкраинеУдары дальнобойными ракетами вглубь России
 
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