https://crimea.ria.ru/20241213/massirovannyy-udare-po-ukraine-segodnya---zayavlenie-zelenskogo-1142594480.html

Ракетный удар по Украине сегодня - заявление Зеленского

Ракетный удар по Украине сегодня - заявление Зеленского - РИА Новости Крым, 13.12.2024

Ракетный удар по Украине сегодня - заявление Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление после ударов Вооруженных Сил России по объектам энергетики и военной инфраструктуре Украины в... РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T12:34

2024-12-13T12:34

2024-12-13T12:38

владимир зеленский

новости

украина

удары по украине

удары дальнобойными ракетами вглубь россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление после ударов Вооруженных Сил России по объектам энергетики и военной инфраструктуре Украины в пятницу. Его текст он разместил в своем Тelegram-канале.Глава военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части Запорожской области Иван Федоров сообщил, что на протяжении суток по региону нанесено более 200 ударов, повреждены объекты инфраструктуры.СМИ сообщили об ударах по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, где предположительно, поражен подземный склад, и в районе аэродрома в Чугуеве Харьковской области.Также взрывы звучали в Харьковской, Одесской, Киевской областях Украины, Павлодаре и Мирнограде. В результате ударов повреждены вражеские объекты ВПК, в Киеве поражен закрытый военный аэродром, где проходят обучение пилоты, и авиационный завод Skyline.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар "Кинжалами" – во Львове поражена оборонкаЧто осталось от "Южмаша" после удара "Орешником""Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракетеАналогов в мире нет – Путин назвал характеристики "Орешника"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, новости, украина, удары по украине, удары дальнобойными ракетами вглубь россии