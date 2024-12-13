https://crimea.ria.ru/20241213/vzryvy-v-kieve-porazhen-zakrytyy-voennyy-aerodrom-i-aviatsionnyy-zavod-1142591005.html

Взрывы в Киеве: поражен закрытый военный аэродром и авиационный завод

Взрывы в Киеве: поражен закрытый военный аэродром и авиационный завод - РИА Новости Крым, 13.12.2024

Взрывы в Киеве: поражен закрытый военный аэродром и авиационный завод

В Киеве поражен закрытый военный аэродром, где проходят обучение пилоты, а также авиационный завод Skyline. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T07:56

2024-12-13T07:56

2024-12-13T08:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В Киеве поражен закрытый военный аэродром, где проходят обучение пилоты, а также авиационный завод Skyline. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева.Поблизости также расположена железнодорожная станция "Киев-Волынский" со складами и производственными цехами. В подполье также сообщили об ударах по пригороду Борисполя, в районе авиационного завода Skyline, где производят беспилотники и ремонтируют вертолеты, и по станции ремонта военных машин в Переяславе, под Киевом.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня – разбита инфраструктураУдары по Украине: разбит цех производства беспилотниковНа Украине разбиты помогающие оборонке объекты энергетики

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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