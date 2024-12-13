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Взрывы в Киеве: поражен закрытый военный аэродром и авиационный завод
Взрывы в Киеве: поражен закрытый военный аэродром и авиационный завод - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Взрывы в Киеве: поражен закрытый военный аэродром и авиационный завод
В Киеве поражен закрытый военный аэродром, где проходят обучение пилоты, а также авиационный завод Skyline. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T07:56
2024-12-13T07:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В Киеве поражен закрытый военный аэродром, где проходят обучение пилоты, а также авиационный завод Skyline. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева.Поблизости также расположена железнодорожная станция "Киев-Волынский" со складами и производственными цехами. В подполье также сообщили об ударах по пригороду Борисполя, в районе авиационного завода Skyline, где производят беспилотники и ремонтируют вертолеты, и по станции ремонта военных машин в Переяславе, под Киевом.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня – разбита инфраструктураУдары по Украине: разбит цех производства беспилотниковНа Украине разбиты помогающие оборонке объекты энергетики
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киев, украина, новости сво, новости, происшествия, удары по украине
Взрывы в Киеве: поражен закрытый военный аэродром и авиационный завод
В Киеве поражен закрытый военный аэродром и завод по ремонту вертолетов - подполье
07:56 13.12.2024 (обновлено: 08:02 13.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В Киеве поражен закрытый военный аэродром, где проходят обучение пилоты, а также авиационный завод Skyline. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева.
"Взрыв был со стороны Жулян. В том же направлении находится еще один аэродром, который относится к Авиационному Университету. Место весьма загадочное, по большей части доступ закрыт. По сообщениям сопротивления, там и сейчас проходит обучение пилотов, есть жилые и служебные помещения, ангары и склады", - цитирует агентство сообщение Лебедева.
Поблизости также расположена железнодорожная станция "Киев-Волынский" со складами и производственными цехами.
В подполье также сообщили об ударах по пригороду Борисполя, в районе авиационного завода Skyline, где производят беспилотники и ремонтируют вертолеты, и по станции ремонта военных машин в Переяславе, под Киевом.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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