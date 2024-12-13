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Что осталось от "Южмаша" после удара "Орешником"

Что осталось от "Южмаша" после удара "Орешником" - РИА Новости Крым, 13.12.2024

Что осталось от "Южмаша" после удара "Орешником"

Основные мощности построенного в советский период днепропетровского завода "Южмаш" уничтожены украинскими властями задолго до удара российской системой... РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T11:57

2024-12-13T11:57

2024-12-13T11:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Основные мощности построенного в советский период днепропетровского завода "Южмаш" уничтожены украинскими властями задолго до удара российской системой "Орешник". Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.По данным Азарова, секретное советское предприятие, построенное для обеспечения ядерного сдерживания, производило тяжелые ракеты "Сатана" (в западной классификации). Коллектив насчитывал около 50 тысяч человек, территория - тысячи гектаров, огромное количество наземных и подземных цехов.По мнению Азарова, потенциально предприятие можно было бы возродить, но для этого нужны специалисты, многие из которых покинули страну.21 ноября в Днепропетровске был поражен комплекс "Южмаш", который производит, в том числе, ракетную технику. Удар ВС РФ по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" стал ответом на первые атаки западными вооружениями вглубь России. 28 ноября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент России Владимир Путин заявил, что центры принятия решений в Киеве также могут стать целью для "Орешника". Также президент заявлял, что России в нынешних условиях нужно совершенствовать не свою ядерную доктрину, а ракетные системы "Орешник", поскольку достаточное их количество ставят на грань отсутствия необходимости применения ядерного оружия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВКС РФ уничтожили цеха по сборке ракет для ВСУ на заводе "Южмаш""Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракетеАналогов в мире нет – Путин назвал характеристики "Орешника"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, николай азаров, удары по украине, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, ракетная система средней дальности "орешник", днепр, мнения