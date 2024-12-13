Что осталось от "Южмаша" после удара "Орешником"
Основные мощности "Южмаша" уничтожены самой Украиной - Азаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Основные мощности построенного в советский период днепропетровского завода "Южмаш" уничтожены украинскими властями задолго до удара российской системой "Орешник". Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
По данным Азарова, секретное советское предприятие, построенное для обеспечения ядерного сдерживания, производило тяжелые ракеты "Сатана" (в западной классификации). Коллектив насчитывал около 50 тысяч человек, территория - тысячи гектаров, огромное количество наземных и подземных цехов.
"В наше время осталось около 5 тысяч человек, до самого последнего момента там производили ракетные двигатели и продавали США. Года три назад завод банкротили, но с началом вооруженного конфликта США подсуетились и что-то начали делать. В каком состоянии находится оборудование после удара "Орешником" – неизвестно. Но при ударе, насколько я понимаю, ракета не имела боевого запала", - написа Азаров в своем Telegam-канале.
По мнению Азарова, потенциально предприятие можно было бы возродить, но для этого нужны специалисты, многие из которых покинули страну.
"Последний директор, который был при нашем правительстве, находится сейчас в России. Вся документация советского времени, конечно, тоже есть в России. До 2013 года мы активно сотрудничали в области запуска и создания ракет, были совместные проекты", - констатировал экс-премьер страны.
21 ноября в Днепропетровске был поражен комплекс "Южмаш", который производит, в том числе, ракетную технику. Удар ВС РФ по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" стал ответом на первые атаки западными вооружениями вглубь России. 28 ноября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент России Владимир Путин заявил, что центры принятия решений в Киеве также могут стать целью для "Орешника". Также президент заявлял, что России в нынешних условиях нужно совершенствовать не свою ядерную доктрину, а ракетные системы "Орешник", поскольку достаточное их количество ставят на грань отсутствия необходимости применения ядерного оружия.
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