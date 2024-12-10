https://crimea.ria.ru/20241210/pri-dostatochnom-kolichestve-oreshnika-yadernoe-oruzhie-ne-nuzhno--putin-1142533978.html

При достаточном количестве "Орешника" ядерное оружие не нужно – Путин

При достаточном количестве "Орешника" ядерное оружие не нужно – Путин - РИА Новости Крым, 10.12.2024

При достаточном количестве "Орешника" ядерное оружие не нужно – Путин

России в нынешних условиях нужно совершенствовать не свою ядерную доктрину, а ракетные системы "Орешник", заявил президент России Владимир Путин на заседании... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T17:43

2024-12-10T17:43

2024-12-10T17:44

совет по развитию гражданского общества и правам человека (спч) при президенте россии

ракетная система средней дальности "орешник"

новости

россия

мнения

ядерное сдерживание

ядерное оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. России в нынешних условиях нужно совершенствовать не свою ядерную доктрину, а ракетные системы "Орешник", заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" 21 ноября, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит, в том числе, ракетную технику. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на удары западными вооружениями вглубь России, а разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию РСМД в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.28 ноября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Владимир Путин заявил, что центры принятия решений в Киеве могут стать целью для "Орешника".Ранее военный эксперт Александр Хроленко в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что новая баллистическая гиперзвуковая ракета "Орешник" может достигнуть Лондона за 15 минут, Парижа и других столиц стран НАТО – еще быстрее.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аналогов в мире нет – Путин назвал характеристики "Орешника""Орешник" в Белоруссии и энергообмен - что подписали Путин и Лукашенко"Орешник" сможет защитить все страны ОДКБ в случае агрессии – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет по развитию гражданского общества и правам человека (спч) при президенте россии, ракетная система средней дальности "орешник", новости, россия, мнения, ядерное сдерживание, ядерное оружие