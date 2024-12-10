При достаточном количестве "Орешника" ядерное оружие не нужно – Путин
При достаточном количестве "Орешника" нет необходимости применять ядерное оружие – Путин
17:43 10.12.2024 (обновлено: 17:44 10.12.2024)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© POOL
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. России в нынешних условиях нужно совершенствовать не свою ядерную доктрину, а ракетные системы "Орешник", заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
"По большому счету, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а "Орешник", потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставят просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия", – сказал глава государства.
ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" 21 ноября, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит, в том числе, ракетную технику. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на удары западными вооружениями вглубь России, а разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию РСМД в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
28 ноября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Владимир Путин заявил, что центры принятия решений в Киеве могут стать целью для "Орешника".
Ранее военный эксперт Александр Хроленко в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что новая баллистическая гиперзвуковая ракета "Орешник" может достигнуть Лондона за 15 минут, Парижа и других столиц стран НАТО – еще быстрее.
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