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При достаточном количестве "Орешника" ядерное оружие не нужно – Путин - РИА Новости Крым, 10.12.2024
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При достаточном количестве "Орешника" ядерное оружие не нужно – Путин
При достаточном количестве "Орешника" ядерное оружие не нужно – Путин - РИА Новости Крым, 10.12.2024
При достаточном количестве "Орешника" ядерное оружие не нужно – Путин
России в нынешних условиях нужно совершенствовать не свою ядерную доктрину, а ракетные системы "Орешник", заявил президент России Владимир Путин на заседании... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T17:43
2024-12-10T17:44
совет по развитию гражданского общества и правам человека (спч) при президенте россии
ракетная система средней дальности "орешник"
новости
россия
мнения
ядерное сдерживание
ядерное оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. России в нынешних условиях нужно совершенствовать не свою ядерную доктрину, а ракетные системы "Орешник", заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" 21 ноября, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит, в том числе, ракетную технику. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на удары западными вооружениями вглубь России, а разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию РСМД в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.28 ноября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Владимир Путин заявил, что центры принятия решений в Киеве могут стать целью для "Орешника".Ранее военный эксперт Александр Хроленко в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что новая баллистическая гиперзвуковая ракета "Орешник" может достигнуть Лондона за 15 минут, Парижа и других столиц стран НАТО – еще быстрее.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аналогов в мире нет – Путин назвал характеристики "Орешника""Орешник" в Белоруссии и энергообмен - что подписали Путин и Лукашенко"Орешник" сможет защитить все страны ОДКБ в случае агрессии – мнение
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совет по развитию гражданского общества и правам человека (спч) при президенте россии, ракетная система средней дальности "орешник", новости, россия, мнения, ядерное сдерживание, ядерное оружие
При достаточном количестве "Орешника" ядерное оружие не нужно – Путин

При достаточном количестве "Орешника" нет необходимости применять ядерное оружие – Путин

17:43 10.12.2024 (обновлено: 17:44 10.12.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. России в нынешних условиях нужно совершенствовать не свою ядерную доктрину, а ракетные системы "Орешник", заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"По большому счету, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а "Орешник", потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставят просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия", – сказал глава государства.

ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" 21 ноября, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит, в том числе, ракетную технику. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на удары западными вооружениями вглубь России, а разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию РСМД в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
28 ноября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Владимир Путин заявил, что центры принятия решений в Киеве могут стать целью для "Орешника".
Ранее военный эксперт Александр Хроленко в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что новая баллистическая гиперзвуковая ракета "Орешник" может достигнуть Лондона за 15 минут, Парижа и других столиц стран НАТО – еще быстрее.
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Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте РоссииРакетная система средней дальности "Орешник"НовостиРоссияМненияЯдерное сдерживаниеЯдерное оружие
 
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