https://crimea.ria.ru/20241122/15-minut-do-londona-pochemu-rossiyskiy-oreshnik-neuyazvim-dlya-pvo-1142058801.html

15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВО

15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВО - РИА Новости Крым, 22.11.2024

15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВО

Новая баллистическая гиперзвуковая ракета "Орешник" может достигнуть Лондона за 15 минут, Парижа и других столиц стран НАТО – еще быстрее. При этом она... РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T13:36

2024-11-22T13:36

2024-11-22T13:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Новая баллистическая гиперзвуковая ракета "Орешник" может достигнуть Лондона за 15 минут, Парижа и других столиц стран НАТО – еще быстрее. При этом она неуязвима для баз ПРО в Европе. Об этом РИА Новости Крым рассказал военный эксперт Александр Хроленко.К таким выводам эксперт пришел, проанализировав озвученные президентом Владимиром Путиным данные об этом виде ракет и опубликованное видео удара."На видео мы с вами могли заметить шесть боевых блоков, которые очень кучно, с небольшим рассеиванием поразили цель. Из заявления президента ясно, что это ракета средней дальности, то есть до 5500 километров. И еще он сказал, что ее скорость 10 махов - это чуть больше трех километров в секунду, или 12 250 км в час", - уточнил эксперт.Для удара по заводу "Южмаш" в Днепропетровске Россия применила "Орешник" без ядерной боеголовки. Но это предупреждение странам НАТО, что новая российская гиперзвуковая баллистическая ракета теоретически может прилететь и в ядерном оснащении. Исходя из этого, страны Запада сразу рассчитали, чем грозит применение "Орешника", объяснил эксперт.Подлетное расстояние до Лондона – 3250 километров, немного ближе до Парижа. Других столиц стран НАТО "Орешник" может достичь за время от трех до пяти минут, под угрозой также американские базы ПРО в Польше и Румынии.В связи с этим экспериментальное применение новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности на Западе расценили как ядерную угрозу. Россия не заинтересована в развитии ядерного конфликта, но ее поставили в такие условия, когда она вынуждена отвечать, уверен Александр Хроленко."Все поняли на Западе, что следующая может быть уже не по "Южмашу", а гораздо западнее", - констатирует Хроленко.В четверг президент России Владимир Путин сообщил, что испытание прошла одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник". С ее помощью Вооруженные силы РФ ударили по Украине, поразив комплекс ВПК в Днепропетровске, который производит в том числе ракетную технику.Путин подчеркнул, что разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется Россией в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию РСМД в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заявление Путина о ракетах стало прямым сигналом Западу: Рубикон пройденВ Киеве сделали заявление после удара российской ракеты "Орешник"

https://crimea.ria.ru/20241121/rossiya-budet-zaranee-predlagat-ukraintsam-pokinut-zony-porazheniya--putin-1142045461.html

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александр хроленко, ракетная система средней дальности "орешник", мнения, вооруженные силы россии, новости, нато, политика, безопасность