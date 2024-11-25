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Минюст США прекратил все федеральные дела против Дональда Трампа
Минюст США прекратил все федеральные дела против Дональда Трампа - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Минюст США прекратил все федеральные дела против Дональда Трампа
В штабе избранного президента США Дональда Трампа заявили, что закрытие уголовных дел против него станет победой законности, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T23:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В штабе избранного президента США Дональда Трампа заявили, что закрытие уголовных дел против него станет победой законности, пишет РИА Новости.Спецпрокурор Джек Смит ранее попросил суд в Вашингтоне прекратить уголовное дело против Трампа, которого привлекали по обвинению в причастности к штурму Капитолия в январе 2021 года и во вмешательстве в электоральный процесс в 2020 году.Привлекать действующих президентов к уголовной ответственности нельзя, сослался Смит на позицию минюста, но и на нынешнюю ситуацию этот запрет распространяется, так что дело следует прекратить до инаугурации избранного президента США.Трамп стал первым победителем президентских выборов, против которого были возбуждены уголовные дела и даже вынесен обвинительный вердикт присяжных.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прекращение федеральных дел против избранного президента США.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сша, новости, дональд трамп, политика, в мире
Минюст США прекратил все федеральные дела против Дональда Трампа
Все федеральные дела против Дональда Трампа прекращены минюстом США
23:11 25.11.2024 (обновлено: 23:16 25.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В штабе избранного президента США Дональда Трампа заявили, что закрытие уголовных дел против него станет победой законности, пишет РИА Новости.
"Сегодняшнее решение министерства юстиции прекратило неконституционные федеральные дела против президента Трампа, и является большой победой для законности", – сказано в заявлении директора Трампа по коммуникациям Стивена Чанга.
Спецпрокурор Джек Смит ранее попросил суд в Вашингтоне прекратить уголовное дело против Трампа, которого привлекали по обвинению в причастности к штурму Капитолия в январе 2021 года и во вмешательстве в электоральный процесс в 2020 году.
Привлекать действующих президентов к уголовной ответственности нельзя, сослался Смит на позицию минюста, но и на нынешнюю ситуацию этот запрет распространяется, так что дело следует прекратить до инаугурации избранного президента США.
Трамп стал первым победителем президентских выборов, против которого были возбуждены уголовные дела и даже вынесен обвинительный вердикт присяжных.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прекращение федеральных дел против избранного президента США.
"Удивительная цикличность у американского демократичного правосудия – раз в 4 года оно демонстрирует абсолютную непредвзятость: сначала до выборов, а потом сразу после, хотя и с двумя абсолютно разными результатами. Вот такая она – американская демократия", – сказала Захарова.
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