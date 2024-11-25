https://crimea.ria.ru/20241125/minyust-ssha-prekratil-vse-federalnye-dela-protiv-donalda-trampa-1142128895.html

Минюст США прекратил все федеральные дела против Дональда Трампа

Минюст США прекратил все федеральные дела против Дональда Трампа - РИА Новости Крым, 25.11.2024

Минюст США прекратил все федеральные дела против Дональда Трампа

В штабе избранного президента США Дональда Трампа заявили, что закрытие уголовных дел против него станет победой законности, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 25.11.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В штабе избранного президента США Дональда Трампа заявили, что закрытие уголовных дел против него станет победой законности, пишет РИА Новости.Спецпрокурор Джек Смит ранее попросил суд в Вашингтоне прекратить уголовное дело против Трампа, которого привлекали по обвинению в причастности к штурму Капитолия в январе 2021 года и во вмешательстве в электоральный процесс в 2020 году.Привлекать действующих президентов к уголовной ответственности нельзя, сослался Смит на позицию минюста, но и на нынешнюю ситуацию этот запрет распространяется, так что дело следует прекратить до инаугурации избранного президента США.Трамп стал первым победителем президентских выборов, против которого были возбуждены уголовные дела и даже вынесен обвинительный вердикт присяжных.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прекращение федеральных дел против избранного президента США.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, новости, дональд трамп, политика, в мире