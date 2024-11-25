https://crimea.ria.ru/20241125/na-kubani-presekli-vvoz-tabaka-iz-indii-chto-nashli-v-produktsii-1142118175.html

На Кубани пресекли ввоз табака из Индии: что нашли в продукции

На Кубани пресекли ввоз табака из Индии: что нашли в продукции - РИА Новости Крым, 25.11.2024

На Кубани пресекли ввоз табака из Индии: что нашли в продукции

В Краснодарском крае сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз более 158 тонн табачного сырья из Индии, в котором была обнаружена многоядная муха-горбатка. Об... РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T19:42

2024-11-25T19:42

2024-11-25T19:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз более 158 тонн табачного сырья из Индии, в котором была обнаружена многоядная муха-горбатка. Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.В целях предотвращения проникновения и распространения на территории России карантинных объектов партия зараженного табачного сырья была запрещена к ввозу, уточнили в ведомстве."При несоблюдении санитарных правил хранения и транспортировки перевозимой продукции многоядная муха-горбатка представляет серьезную угрозу фитосанитарной и продовольственной безопасности Российской Федерации", – проинформировали в Россельхознадзоре.В ведомстве отметили, что многоядная муха-горбатка быстро распространяется с различным видом транспорта, а также в перьях перелетных птиц. Кроме того, распространяется через фрукты, чаще всего – импортные.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветеринарный надзор - залог безопасной продукцииВ Крыму уничтожили более 20 тонн молочных и мясных продуктовКак искусственный интеллект помогает в борьбе с фальсификатом

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индия

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россельхознадзор, новороссийск, происшествия, индия, краснодарский край, табак