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На Кубани пресекли ввоз табака из Индии: что нашли в продукции - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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На Кубани пресекли ввоз табака из Индии: что нашли в продукции
На Кубани пресекли ввоз табака из Индии: что нашли в продукции - РИА Новости Крым, 25.11.2024
На Кубани пресекли ввоз табака из Индии: что нашли в продукции
В Краснодарском крае сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз более 158 тонн табачного сырья из Индии, в котором была обнаружена многоядная муха-горбатка. Об... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T19:42
2024-11-25T19:40
новости
россельхознадзор
новороссийск
происшествия
индия
краснодарский край
табак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз более 158 тонн табачного сырья из Индии, в котором была обнаружена многоядная муха-горбатка. Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.В целях предотвращения проникновения и распространения на территории России карантинных объектов партия зараженного табачного сырья была запрещена к ввозу, уточнили в ведомстве."При несоблюдении санитарных правил хранения и транспортировки перевозимой продукции многоядная муха-горбатка представляет серьезную угрозу фитосанитарной и продовольственной безопасности Российской Федерации", – проинформировали в Россельхознадзоре.В ведомстве отметили, что многоядная муха-горбатка быстро распространяется с различным видом транспорта, а также в перьях перелетных птиц. Кроме того, распространяется через фрукты, чаще всего – импортные.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветеринарный надзор - залог безопасной продукцииВ Крыму уничтожили более 20 тонн молочных и мясных продуктовКак искусственный интеллект помогает в борьбе с фальсификатом
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новости, россельхознадзор, новороссийск, происшествия, индия, краснодарский край, табак
На Кубани пресекли ввоз табака из Индии: что нашли в продукции

Россельхознадзор на Кубани пресек ввоз более 158 тонн табака из Индии из-за мухи-горбатки

19:42 25.11.2024
 
© РоссельхознадзорРоссельхознадзор на Кубани пресек ввоз более 158 тонн табака из Индии из-за мухи-горбатки
Россельхознадзор на Кубани пресек ввоз более 158 тонн табака из Индии из-за мухи-горбатки
© Россельхознадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз более 158 тонн табачного сырья из Индии, в котором была обнаружена многоядная муха-горбатка. Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

"В морском порту "Новороссийск" при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля (надзора) должностными лицами Управления в партии табачного сырья объемом 158,4 тонны, прибывшей из Индии, выявлен карантинный объект для Российской Федерации – многоядная муха-горбатка", – говорится в сообщении.

В целях предотвращения проникновения и распространения на территории России карантинных объектов партия зараженного табачного сырья была запрещена к ввозу, уточнили в ведомстве.
"При несоблюдении санитарных правил хранения и транспортировки перевозимой продукции многоядная муха-горбатка представляет серьезную угрозу фитосанитарной и продовольственной безопасности Российской Федерации", – проинформировали в Россельхознадзоре.
В ведомстве отметили, что многоядная муха-горбатка быстро распространяется с различным видом транспорта, а также в перьях перелетных птиц. Кроме того, распространяется через фрукты, чаще всего – импортные.
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НовостиРоссельхознадзорНовороссийскПроисшествияИндияКраснодарский крайтабак
 
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