https://crimea.ria.ru/20241125/na-kubani-presekli-vvoz-tabaka-iz-indii-chto-nashli-v-produktsii-1142118175.html
На Кубани пресекли ввоз табака из Индии: что нашли в продукции
На Кубани пресекли ввоз табака из Индии: что нашли в продукции - РИА Новости Крым, 25.11.2024
На Кубани пресекли ввоз табака из Индии: что нашли в продукции
В Краснодарском крае сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз более 158 тонн табачного сырья из Индии, в котором была обнаружена многоядная муха-горбатка. Об... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T19:42
2024-11-25T19:42
2024-11-25T19:40
новости
россельхознадзор
новороссийск
происшествия
индия
краснодарский край
табак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142117939_0:0:607:341_1920x0_80_0_0_31baa982105a72e01f0c9484135bde10.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз более 158 тонн табачного сырья из Индии, в котором была обнаружена многоядная муха-горбатка. Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.В целях предотвращения проникновения и распространения на территории России карантинных объектов партия зараженного табачного сырья была запрещена к ввозу, уточнили в ведомстве."При несоблюдении санитарных правил хранения и транспортировки перевозимой продукции многоядная муха-горбатка представляет серьезную угрозу фитосанитарной и продовольственной безопасности Российской Федерации", – проинформировали в Россельхознадзоре.В ведомстве отметили, что многоядная муха-горбатка быстро распространяется с различным видом транспорта, а также в перьях перелетных птиц. Кроме того, распространяется через фрукты, чаще всего – импортные.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветеринарный надзор - залог безопасной продукцииВ Крыму уничтожили более 20 тонн молочных и мясных продуктовКак искусственный интеллект помогает в борьбе с фальсификатом
новороссийск
индия
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142117939_0:0:607:455_1920x0_80_0_0_3c3c6f4e85ce46117e34616026b74034.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, россельхознадзор, новороссийск, происшествия, индия, краснодарский край, табак
На Кубани пресекли ввоз табака из Индии: что нашли в продукции
Россельхознадзор на Кубани пресек ввоз более 158 тонн табака из Индии из-за мухи-горбатки
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз более 158 тонн табачного сырья из Индии, в котором была обнаружена многоядная муха-горбатка. Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
"В морском порту "Новороссийск" при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля (надзора) должностными лицами Управления в партии табачного сырья объемом 158,4 тонны, прибывшей из Индии, выявлен карантинный объект для Российской Федерации – многоядная муха-горбатка", – говорится в сообщении.
В целях предотвращения проникновения и распространения на территории России карантинных объектов партия зараженного табачного сырья была запрещена к ввозу, уточнили в ведомстве.
"При несоблюдении санитарных правил хранения и транспортировки перевозимой продукции многоядная муха-горбатка представляет серьезную угрозу фитосанитарной и продовольственной безопасности Российской Федерации", – проинформировали в Россельхознадзоре.
В ведомстве отметили, что многоядная муха-горбатка быстро распространяется с различным видом транспорта, а также в перьях перелетных птиц. Кроме того, распространяется через фрукты, чаще всего – импортные.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: