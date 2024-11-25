https://crimea.ria.ru/20241125/v-khersonskoy-oblasti-grazhdanina-ukrainy-prigovorili-k-12-godam-za-shpionazh-1142121396.html

В Херсонской области гражданина Украины приговорили к 12 годам за шпионаж

В Херсонской области гражданина Украины приговорили к 12 годам за шпионаж - РИА Новости Крым, 25.11.2024

В Херсонской области гражданина Украины приговорили к 12 годам за шпионаж

Херсонский областной суд вынес приговор гражданину Украины Игорю Протоковило, который обвиняется в шпионаже. Он приговорен к 12 годам лишения свободы, сообщает... РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T19:33

2024-11-25T19:33

2024-11-25T19:33

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Херсонский областной суд вынес приговор гражданину Украины Игорю Протоковило, который обвиняется в шпионаже. Он приговорен к 12 годам лишения свободы, сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Расследование в отношении обвиняемого вели сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, обвинения поддерживала Херсонская областная прокуратура. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 12 лет колонии строгого режима."Надеюсь, этот случай станет наглядным уроком для всех, кто еще не осознал: деятельность во вред России будет строго наказана. Если вас пытаются склонить к шпионажу, немедленно обратитесь в ФСБ. Не поддавайтесь на уловки хитрых манипуляторов, которые используют вас в своих интересах", – прокомментировал Владимир Сальдо.Ранее жительницу Мелитополя осудили на 14 лет лишения свободы за госизмену. Она передавала кураторам из ГУР Украины данные о передвижении российских войск. Эти данные могли быть использованы украинской стороной для нанесения огневого поражения по местам дислокации ВС РФ, отметили в прокуратуре Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала под Калининградом диверсанта из ГерманииПереводила деньги ВСУ: в Херсонской области арестована гражданка РоссииПойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта Феодосии

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, новости, херсонская область, происшествия, суд, приговор, шпионаж