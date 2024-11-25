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В Херсонской области гражданина Украины приговорили к 12 годам за шпионаж - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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В Херсонской области гражданина Украины приговорили к 12 годам за шпионаж
В Херсонской области гражданина Украины приговорили к 12 годам за шпионаж - РИА Новости Крым, 25.11.2024
В Херсонской области гражданина Украины приговорили к 12 годам за шпионаж
Херсонский областной суд вынес приговор гражданину Украины Игорю Протоковило, который обвиняется в шпионаже. Он приговорен к 12 годам лишения свободы, сообщает... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T19:33
2024-11-25T19:33
владимир сальдо
новости
херсонская область
происшествия
суд
приговор
шпионаж
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Херсонский областной суд вынес приговор гражданину Украины Игорю Протоковило, который обвиняется в шпионаже. Он приговорен к 12 годам лишения свободы, сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Расследование в отношении обвиняемого вели сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, обвинения поддерживала Херсонская областная прокуратура. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 12 лет колонии строгого режима."Надеюсь, этот случай станет наглядным уроком для всех, кто еще не осознал: деятельность во вред России будет строго наказана. Если вас пытаются склонить к шпионажу, немедленно обратитесь в ФСБ. Не поддавайтесь на уловки хитрых манипуляторов, которые используют вас в своих интересах", – прокомментировал Владимир Сальдо.Ранее жительницу Мелитополя осудили на 14 лет лишения свободы за госизмену. Она передавала кураторам из ГУР Украины данные о передвижении российских войск. Эти данные могли быть использованы украинской стороной для нанесения огневого поражения по местам дислокации ВС РФ, отметили в прокуратуре Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала под Калининградом диверсанта из ГерманииПереводила деньги ВСУ: в Херсонской области арестована гражданка РоссииПойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта Феодосии
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Новости
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, новости, херсонская область, происшествия, суд, приговор, шпионаж
В Херсонской области гражданина Украины приговорили к 12 годам за шпионаж

В Херсонской области за шпионаж к 12 годам колонии приговорили гражданина Украины

19:33 25.11.2024
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВ Херсонской области гражданина Украины приговорили к 12 годам за шпионаж
В Херсонской области гражданина Украины приговорили к 12 годам за шпионаж
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Херсонский областной суд вынес приговор гражданину Украины Игорю Протоковило, который обвиняется в шпионаже. Он приговорен к 12 годам лишения свободы, сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"По версии следствия, в апреле 2022 года Протоковило через мессенджер передавал со своего телефона сведения о местах дислокации российских военных сотруднику СБУ. Информация шпиона могла быть использована против российских солдат", – написал губернатор.

Расследование в отношении обвиняемого вели сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, обвинения поддерживала Херсонская областная прокуратура. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.
"Надеюсь, этот случай станет наглядным уроком для всех, кто еще не осознал: деятельность во вред России будет строго наказана. Если вас пытаются склонить к шпионажу, немедленно обратитесь в ФСБ. Не поддавайтесь на уловки хитрых манипуляторов, которые используют вас в своих интересах", – прокомментировал Владимир Сальдо.
Ранее жительницу Мелитополя осудили на 14 лет лишения свободы за госизмену. Она передавала кураторам из ГУР Украины данные о передвижении российских войск. Эти данные могли быть использованы украинской стороной для нанесения огневого поражения по местам дислокации ВС РФ, отметили в прокуратуре Крыма.
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Владимир СальдоНовостиХерсонская областьПроисшествияСудПриговорШпионаж
 
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