https://crimea.ria.ru/20241125/v-khersonskoy-oblasti-grazhdanina-ukrainy-prigovorili-k-12-godam-za-shpionazh-1142121396.html
В Херсонской области гражданина Украины приговорили к 12 годам за шпионаж
В Херсонской области гражданина Украины приговорили к 12 годам за шпионаж - РИА Новости Крым, 25.11.2024
В Херсонской области гражданина Украины приговорили к 12 годам за шпионаж
Херсонский областной суд вынес приговор гражданину Украины Игорю Протоковило, который обвиняется в шпионаже. Он приговорен к 12 годам лишения свободы, сообщает... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T19:33
2024-11-25T19:33
2024-11-25T19:33
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Херсонский областной суд вынес приговор гражданину Украины Игорю Протоковило, который обвиняется в шпионаже. Он приговорен к 12 годам лишения свободы, сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Расследование в отношении обвиняемого вели сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, обвинения поддерживала Херсонская областная прокуратура. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 12 лет колонии строгого режима."Надеюсь, этот случай станет наглядным уроком для всех, кто еще не осознал: деятельность во вред России будет строго наказана. Если вас пытаются склонить к шпионажу, немедленно обратитесь в ФСБ. Не поддавайтесь на уловки хитрых манипуляторов, которые используют вас в своих интересах", – прокомментировал Владимир Сальдо.Ранее жительницу Мелитополя осудили на 14 лет лишения свободы за госизмену. Она передавала кураторам из ГУР Украины данные о передвижении российских войск. Эти данные могли быть использованы украинской стороной для нанесения огневого поражения по местам дислокации ВС РФ, отметили в прокуратуре Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала под Калининградом диверсанта из ГерманииПереводила деньги ВСУ: в Херсонской области арестована гражданка РоссииПойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта Феодосии
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, новости, херсонская область, происшествия, суд, приговор, шпионаж
В Херсонской области гражданина Украины приговорили к 12 годам за шпионаж
В Херсонской области за шпионаж к 12 годам колонии приговорили гражданина Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Херсонский областной суд вынес приговор гражданину Украины Игорю Протоковило, который обвиняется в шпионаже. Он приговорен к 12 годам лишения свободы, сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"По версии следствия, в апреле 2022 года Протоковило через мессенджер передавал со своего телефона сведения о местах дислокации российских военных сотруднику СБУ. Информация шпиона могла быть использована против российских солдат", – написал губернатор.
Расследование в отношении обвиняемого вели сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, обвинения поддерживала Херсонская областная прокуратура. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.
"Надеюсь, этот случай станет наглядным уроком для всех, кто еще не осознал: деятельность во вред России будет строго наказана. Если вас пытаются склонить к шпионажу, немедленно обратитесь в ФСБ. Не поддавайтесь на уловки хитрых манипуляторов, которые используют вас в своих интересах", – прокомментировал Владимир Сальдо.
Ранее жительницу Мелитополя осудили на 14 лет лишения свободы
за госизмену. Она передавала кураторам из ГУР Украины данные о передвижении российских войск. Эти данные могли быть использованы украинской стороной для нанесения огневого поражения по местам дислокации ВС РФ, отметили в прокуратуре Крыма.
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