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В Севастополе водитель высадил ребенка из маршрутки и получил штраф - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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В Севастополе водитель высадил ребенка из маршрутки и получил штраф
В Севастополе водитель высадил ребенка из маршрутки и получил штраф - РИА Новости Крым, 25.11.2024
В Севастополе водитель высадил ребенка из маршрутки и получил штраф
В Севастополе водитель маршрутки принудительно высадил семилетнего ребенка из автобуса и за это получил штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T18:31
2024-11-25T18:22
прокуратура города севастополя
ространснадзор
новости
севастополь
общественный транспорт
дети
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе водитель маршрутки принудительно высадил семилетнего ребенка из автобуса и за это получил штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры города.По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в вечернее время на маршруте № 35 "2-е отделение Золотой Балки – Бухта Казачья". В автобус мальчика посадила мама, а встретить должна была бабушка. В пути ребенок пытался расплатиться банковской картой, но платеж не прошел по техническим причинам. Водитель потребовал, чтобы ребенок покинул автобус, не доехав до своей остановки.Межрегиональное территориальное управление Ространснадзора по Южному федеральному округу привлекло водителя к административной ответственности. Мужчина заплатит штраф в размере 5 тысяч рублей.В России действует закон, который запрещает высаживать из транспорта безбилетных детей, которые едут без сопровождения взрослых. Документ предусматривает штрафы за принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет в автобусе, троллейбусе или трамвае один. Для водителя штраф составит 5 тысяч рублей. Для должностных лиц, то есть для кондукторов или контролеров, – от 20 до 30 тысяч рублей.Штрафы грозят, только если нарушение не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, то есть с ребенком ничего не произошло. В противном случае наступит ответственность согласно Уголовному кодексу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе девочку высадили из автобуса – прокуратура начала проверкуВ Крыму водитель автобуса высадил ребенка на мороз: СК начал проверкуКак будут наказывать за высадку детей из транспорта – закон
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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прокуратура города севастополя, ространснадзор, новости, севастополь, общественный транспорт, дети, происшествия
В Севастополе водитель высадил ребенка из маршрутки и получил штраф

В Севастополе водитель принудительно высадил ребенка из маршрутки и получил штраф

18:31 25.11.2024
 
© Прокуратура СевастополяПрокуратура Севастополя
Прокуратура Севастополя
© Прокуратура Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе водитель маршрутки принудительно высадил семилетнего ребенка из автобуса и за это получил штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в вечернее время на маршруте № 35 "2-е отделение Золотой Балки – Бухта Казачья". В автобус мальчика посадила мама, а встретить должна была бабушка. В пути ребенок пытался расплатиться банковской картой, но платеж не прошел по техническим причинам. Водитель потребовал, чтобы ребенок покинул автобус, не доехав до своей остановки.

"Прокуратура района внесла генеральному директору предприятия-перевозчика представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. После вмешательства прокуратуры водитель привлечен к дисциплинарной ответственности, а руководство предприятия провело внеплановый инструктаж всего водительского состава о недопустимости принудительной высадки из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет без сопровождения взрослых", – сообщает пресс-служба.

Межрегиональное территориальное управление Ространснадзора по Южному федеральному округу привлекло водителя к административной ответственности. Мужчина заплатит штраф в размере 5 тысяч рублей.
В России действует закон, который запрещает высаживать из транспорта безбилетных детей, которые едут без сопровождения взрослых. Документ предусматривает штрафы за принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет в автобусе, троллейбусе или трамвае один. Для водителя штраф составит 5 тысяч рублей. Для должностных лиц, то есть для кондукторов или контролеров, – от 20 до 30 тысяч рублей.
Штрафы грозят, только если нарушение не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, то есть с ребенком ничего не произошло. В противном случае наступит ответственность согласно Уголовному кодексу.
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