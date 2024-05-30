https://crimea.ria.ru/20240530/v-simferopole-devochku-vysadili-iz-avtobusa--prokuratura-nachala-proverku-1137734677.html

В Симферополе девочку высадили из автобуса – прокуратура начала проверку

В Симферополе девочку высадили из автобуса – прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 30.05.2024

В Симферополе девочку высадили из автобуса – прокуратура начала проверку

Прокуратура Крыма начала проверку по факту нарушения прав несовершеннолетней девочки, которую водитель автобуса высадил из общественного транспорта в... РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T18:38

2024-05-30T18:38

2024-05-30T18:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма начала проверку по факту нарушения прав несовершеннолетней девочки, которую водитель автобуса высадил из общественного транспорта в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Отмечается, что инцидент произошел в крымской столице 30 мая. Об этом стало известно из социальных сетей.Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об организации пассажирских перевозок работниками предприятия. Результаты проверки находятся под контролем прокуратуры республики.В России действует закон, который запрещает высаживать из транспорта безбилетных детей, которые едут без сопровождения взрослых. Документ предусматривает штрафы за принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет в автобусе, троллейбусе или трамвае один. Для водителя штраф составит 5 тысяч рублей. Для должностных лиц, то есть для кондукторов или контролеров, – от 20 до 30 тысяч рублей.Штрафы грозят, только если нарушение не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, то есть с ребенком ничего не произошло. В противном случае наступит ответственность согласно Уголовному кодексу.Читайте также на РИА Новости Крым:Водитель автобуса высадил ребенка на мороз: СК Крыма начал проверкуВ Крыму водитель автобуса высадил ребенка на мороз: СК начал проверкуКак будут наказывать за высадку детей из транспорта – закон

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, прокуратура республики крым, происшествия, дети, транспорт, общественный транспорт, новости крыма