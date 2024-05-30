В Симферополе девочку высадили из автобуса – прокуратура начала проверку
В Симферополе водитель высадил девочку из-за невозможности оплатить проезд – идет проверка
18:38 30.05.2024 (обновлено: 18:42 30.05.2024)
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоИнформационное табло на остановке общественного транспорта в Симферополе
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма начала проверку по факту нарушения прав несовершеннолетней девочки, которую водитель автобуса высадил из общественного транспорта в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что инцидент произошел в крымской столице 30 мая. Об этом стало известно из социальных сетей.
"По предварительным данным, сегодня, 30 мая 2024 года, водитель автобуса из-за невозможности оплаты проезда высадил несовершеннолетнюю девочку из автобуса", - сказано в сообщении надзорного ведомства.
Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об организации пассажирских перевозок работниками предприятия. Результаты проверки находятся под контролем прокуратуры республики.
В России действует закон, который запрещает высаживать из транспорта безбилетных детей, которые едут без сопровождения взрослых. Документ предусматривает штрафы за принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет в автобусе, троллейбусе или трамвае один. Для водителя штраф составит 5 тысяч рублей. Для должностных лиц, то есть для кондукторов или контролеров, – от 20 до 30 тысяч рублей.
Штрафы грозят, только если нарушение не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, то есть с ребенком ничего не произошло. В противном случае наступит ответственность согласно Уголовному кодексу.
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