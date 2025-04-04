https://crimea.ria.ru/20250404/bastrykinu-peredali-znamya-boytsov-spetsoperatsii-iz-kryma-1145441180.html

Бастрыкину передали знамя бойцов спецоперации из Крыма

Бастрыкину передали знамя бойцов спецоперации из Крыма - РИА Новости Крым, 04.04.2025

Бастрыкину передали знамя бойцов спецоперации из Крыма

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину передали знамя 126-й Гвардейской бригады береговой обороны Черноморского флота с подписями... РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T16:43

2025-04-04T16:43

2025-04-04T16:43

александр бастрыкин

новости

новости крыма

чф рф (черноморский флот российской федерации)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину передали знамя 126-й Гвардейской бригады береговой обороны Черноморского флота с подписями бойцов-участников спецоперации.Как сообщает старший помощник руководителя ГСУ по Республике Крым и Севастополю Ольга Постнова, над героической 126-й Гвардейской бригадой береговой обороны Черноморского флота с первых дней СВО шефствуют офицеры крымского следкома.Александр Бастрыкин подчеркнул, что сотрудники Следственного комитета РФ должны уделять первостепенное внимание всем сигналам общественности о нарушении защиты прав участников спецоперации и членов их семей, сирот и ветеранов, при реализации нацпроектов, а также случаям преступности мигрантов и в жилищной сфере. Важна незамедлительная реакция в информационном пространстве на происшествия, сказал глава СК РФ.Кроме того, Постнова по просьбе и от имени коллектива МДЦ "Артек" передала главному следователю страны диплом за ведомственную образовательную программу "Юный следователь", которая проводится на базе МДЦ "Артек".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, новости, новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации)