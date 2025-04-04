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Бастрыкину передали знамя бойцов спецоперации из Крыма - РИА Новости Крым, 04.04.2025
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Бастрыкину передали знамя бойцов спецоперации из Крыма
Бастрыкину передали знамя бойцов спецоперации из Крыма - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Бастрыкину передали знамя бойцов спецоперации из Крыма
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину передали знамя 126-й Гвардейской бригады береговой обороны Черноморского флота с подписями... РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T16:43
2025-04-04T16:43
александр бастрыкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину передали знамя 126-й Гвардейской бригады береговой обороны Черноморского флота с подписями бойцов-участников спецоперации.Как сообщает старший помощник руководителя ГСУ по Республике Крым и Севастополю Ольга Постнова, над героической 126-й Гвардейской бригадой береговой обороны Черноморского флота с первых дней СВО шефствуют офицеры крымского следкома.Александр Бастрыкин подчеркнул, что сотрудники Следственного комитета РФ должны уделять первостепенное внимание всем сигналам общественности о нарушении защиты прав участников спецоперации и членов их семей, сирот и ветеранов, при реализации нацпроектов, а также случаям преступности мигрантов и в жилищной сфере. Важна незамедлительная реакция в информационном пространстве на происшествия, сказал глава СК РФ.Кроме того, Постнова по просьбе и от имени коллектива МДЦ "Артек" передала главному следователю страны диплом за ведомственную образовательную программу "Юный следователь", которая проводится на базе МДЦ "Артек".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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александр бастрыкин, новости, новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации)
Бастрыкину передали знамя бойцов спецоперации из Крыма

126-ая бригада береговой обороны ЧФ передала свое знамя главному следователю России

16:43 04.04.2025
 
© Следком Крыма и Севастополя126-ая бригада береговой обороны ЧФ передала свое знамя главе СК РФ Александру Бастрыкину
126-ая бригада береговой обороны ЧФ передала свое знамя главе СК РФ Александру Бастрыкину
© Следком Крыма и Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину передали знамя 126-й Гвардейской бригады береговой обороны Черноморского флота с подписями бойцов-участников спецоперации.
Как сообщает старший помощник руководителя ГСУ по Республике Крым и Севастополю Ольга Постнова, над героической 126-й Гвардейской бригадой береговой обороны Черноморского флота с первых дней СВО шефствуют офицеры крымского следкома.

"В знак особой признательности за поддержку фронта, бойцов и их семей, они просили передать вам, товарищ Председатель Следственного комитета Российской Федерации, знамя подразделения с подписями бойцов, которые сегодня находятся на передовой", – сказала Постнова во время всероссийского семинара-совещания "Современные медиа и ведомственные ориентиры", прошедшего в Москве.

Александр Бастрыкин подчеркнул, что сотрудники Следственного комитета РФ должны уделять первостепенное внимание всем сигналам общественности о нарушении защиты прав участников спецоперации и членов их семей, сирот и ветеранов, при реализации нацпроектов, а также случаям преступности мигрантов и в жилищной сфере. Важна незамедлительная реакция в информационном пространстве на происшествия, сказал глава СК РФ.
Кроме того, Постнова по просьбе и от имени коллектива МДЦ "Артек" передала главному следователю страны диплом за ведомственную образовательную программу "Юный следователь", которая проводится на базе МДЦ "Артек".
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Александр БастрыкинНовостиНовости КрымаЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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