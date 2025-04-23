https://crimea.ria.ru/20250423/prioritet-rossii--razvitie-vysokotekhnologichnykh-voennykh-napravleniy-1145900804.html
Путин назвал приоритеты в развитии армии и ВПК России
Путин назвал приоритеты в развитии армии и ВПК России - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Путин назвал приоритеты в развитии армии и ВПК России
Важнейшие задачи в оборонной сфере России – создание лазерных комплексов, способных поражать широкий спектр целей – от беспилотников до самолетов и ракет. Об... РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T13:35
2025-04-23T13:35
2025-04-23T13:46
владимир путин (политик)
новости
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наука и технологии
военно-промышленный комплекс (впк)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Важнейшие задачи в оборонной сфере России – создание лазерных комплексов, способных поражать широкий спектр целей – от беспилотников до самолетов и ракет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседание Военно-промышленной комиссии.Среди приоритетов также завершение формирования орбитальных группировок и космических аппаратов различного назначения для ведения разведки и обеспечения устойчивой, непрерывной закрытой связи даже в условиях сложной помеховой обстановки и ведения боевых действий. Это позволит значительно повысить боевой потенциал и эффективность управления войсками в режиме реального времени, отметил Путин.Особое внимание уделено необходимости активизировать выпуск и использование защищенных отечественных программных продуктов и разработок в области искусственного интеллекта для применения в комплексных автоматизированных системах военного управления.Кроме того, он отметил, что обеспечение войск в зоне специальной военной операции вооружениями остается безусловным приоритетом. В прошлом году почти все оборонные предприятия выполнили задания государственного оборонного заказа в полном объеме и в срок, по ряду видов вооружений – с опережением графика."Более чем вдвое, например, увеличился выпуск средств поражения, систем связи, разведки и РЭБ. Войска получили свыше 4 тысяч единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов. Поставлено более 1,5 миллиона беспилотников разных типов", – перечислил Путин.При этом подчеркивается, что FPV-дронов пока не хватает, однако работа по наращиванию их производства ведется ежедневно, и соответствующие планы будут выполнены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), новости, россия, наука и технологии, военно-промышленный комплекс (впк)
Путин назвал приоритеты в развитии армии и ВПК России
Путин призвал акцентировать внимание на развитие робототехники, лазерных комплексов и ИИ
13:35 23.04.2025 (обновлено: 13:46 23.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Важнейшие задачи в оборонной сфере России – создание лазерных комплексов, способных поражать широкий спектр целей – от беспилотников до самолетов и ракет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседание Военно-промышленной комиссии.
"В этой сфере у нас есть определенные практические наработки, изготовленные комплексы уже имеются, нужно двигаться быстрее на этих направлениях", – подчеркнул глава государства.
Среди приоритетов также завершение формирования орбитальных группировок и космических аппаратов различного назначения для ведения разведки и обеспечения устойчивой, непрерывной закрытой связи даже в условиях сложной помеховой обстановки и ведения боевых действий. Это позволит значительно повысить боевой потенциал и эффективность управления войсками в режиме реального времени, отметил Путин.
Особое внимание уделено необходимости активизировать выпуск и использование защищенных отечественных программных продуктов и разработок в области искусственного интеллекта для применения в комплексных автоматизированных системах военного управления.
"Возможности использования искусственного интеллекта просто являются колоссальными. И кто быстрее начнет осваивать эти технологии, в данном случае во военном деле, у того будут огромные преимущества на поле боя", – подчеркнул Путин.
Кроме того, он отметил, что обеспечение войск в зоне специальной военной операции вооружениями остается безусловным приоритетом. В прошлом году почти все оборонные предприятия выполнили задания государственного оборонного заказа в полном объеме и в срок, по ряду видов вооружений – с опережением графика.
"Более чем вдвое, например, увеличился выпуск средств поражения, систем связи, разведки и РЭБ. Войска получили свыше 4 тысяч единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов. Поставлено более 1,5 миллиона беспилотников разных типов", – перечислил Путин.
При этом подчеркивается, что FPV-дронов пока не хватает, однако работа по наращиванию их производства ведется ежедневно, и соответствующие планы будут выполнены.
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