https://crimea.ria.ru/20250423/vens-prizval-k-zamorozke-granitsy-ukrainy-i-prekrascheniyu-ognya-1145902428.html

Вэнс призвал к заморозке границы Украины и прекращению огня

Вэнс призвал к заморозке границы Украины и прекращению огня - РИА Новости Крым, 23.04.2025

Вэнс призвал к заморозке границы Украины и прекращению огня

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в конфликте на Украине необходимо сделать финальные шаги к завершению огня и заморозке границы на уровне, близком к... РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T14:15

2025-04-23T14:15

2025-04-23T14:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в конфликте на Украине необходимо сделать финальные шаги к завершению огня и заморозке границы на уровне, близком к нынешнему. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство France-Presse*.Вице-президент США заявил, что американская администрация пыталась выслушать и понять позиции и Украины, и России, Вашингтон сделал сторонам конфликта "честное предложение".Он отметил, что США пытались выслушать и понять позиции обеих сторон, а также выразил оптимизм в отношении переговорного процесса.Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве не расценивают слова вице-президента США Джея Ди Вэнса о возможном выходе США из процесса по урегулированию конфликта на Украине как ультиматум со стороны Вашингтона.Также представитель Кремля подчеркнул, что у Москвы нет контактов с европейцами и украинцами, но президент России сохраняет открытость к таким контактам в интересах урегулирования конфликта на Украине.* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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джей ди вэнс, политика, новости, россия, сша, переговоры, украина