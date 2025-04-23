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Вэнс призвал к заморозке границы Украины и прекращению огня - РИА Новости Крым, 23.04.2025
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Вэнс призвал к заморозке границы Украины и прекращению огня
Вэнс призвал к заморозке границы Украины и прекращению огня - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Вэнс призвал к заморозке границы Украины и прекращению огня
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в конфликте на Украине необходимо сделать финальные шаги к завершению огня и заморозке границы на уровне, близком к... РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T14:15
2025-04-23T14:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в конфликте на Украине необходимо сделать финальные шаги к завершению огня и заморозке границы на уровне, близком к нынешнему. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство France-Presse*.Вице-президент США заявил, что американская администрация пыталась выслушать и понять позиции и Украины, и России, Вашингтон сделал сторонам конфликта "честное предложение".Он отметил, что США пытались выслушать и понять позиции обеих сторон, а также выразил оптимизм в отношении переговорного процесса.Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве не расценивают слова вице-президента США Джея Ди Вэнса о возможном выходе США из процесса по урегулированию конфликта на Украине как ультиматум со стороны Вашингтона.Также представитель Кремля подчеркнул, что у Москвы нет контактов с европейцами и украинцами, но президент России сохраняет открытость к таким контактам в интересах урегулирования конфликта на Украине.* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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джей ди вэнс, политика, новости, россия, сша, переговоры, украина
Вэнс призвал к заморозке границы Украины и прекращению огня

Вэнс призвал к заморозке границы Украины на уровне, близком к нынешнему

14:15 23.04.2025 (обновлено: 14:24 23.04.2025)
 
© AP Photo Jose Luis MaganaВице-президент США Джей-Ди Вэнс
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo Jose Luis Magana
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в конфликте на Украине необходимо сделать финальные шаги к завершению огня и заморозке границы на уровне, близком к нынешнему. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство France-Presse*.
"Я думаю, пришло время сделать если не последний шаг, то один из последних шагов, в широком смысле, в котором стороны конфликта заявят, что собираются прекратить убийства и заморозить границы на каком-то уровне, близком к тому, где они находятся сегодня", – приводит слова Вэнса.
Вице-президент США заявил, что американская администрация пыталась выслушать и понять позиции и Украины, и России, Вашингтон сделал сторонам конфликта "честное предложение".

"Мы сделали очень четкое предложение как русским, так и украинцам. Пришло время им либо сказать "да", либо США выйдут из этого процесса... Я думаю, что мы сформировали очень честное предложение", – заявил Вэнс.

Он отметил, что США пытались выслушать и понять позиции обеих сторон, а также выразил оптимизм в отношении переговорного процесса.
Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве не расценивают слова вице-президента США Джея Ди Вэнса о возможном выходе США из процесса по урегулированию конфликта на Украине как ультиматум со стороны Вашингтона.
Также представитель Кремля подчеркнул, что у Москвы нет контактов с европейцами и украинцами, но президент России сохраняет открытость к таким контактам в интересах урегулирования конфликта на Украине.
* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории России.
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