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Три населенных пункта на западе Крыма остались без электроэнергии - РИА Новости Крым, 23.04.2025
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Три населенных пункта на западе Крыма остались без электроэнергии
Три населенных пункта на западе Крыма остались без электроэнергии - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Три населенных пункта на западе Крыма остались без электроэнергии
Три поселка в Черноморском районе Крыма остались без света, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T15:37
2025-04-23T15:37
гуп рк "крымэнерго"
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Три поселка в Черноморском районе Крыма остались без света, сообщает "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа, уточнили на предприятии.В Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях для улучшения качества поставляемой электроэнергии, сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов. Такая работа на полуострове проводится.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийные отключения света на Южном берегу Крыма - как решат проблемуАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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гуп рк "крымэнерго", новости крыма, черноморский район, электросети крыма, лэп, электроэнергия, отключение электроэнергии
Три населенных пункта на западе Крыма остались без электроэнергии

На западе Крыма обесточены три населенных пункта

15:37 23.04.2025
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Три поселка в Черноморском районе Крыма остались без света, сообщает "Крымэнерго".
"Аварийное отключение Черноморский район, населенные пункты с. Оленевка, с. Красносельское, пгт Черноморское", – сказано в сообщении.
Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа, уточнили на предприятии.
В Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях для улучшения качества поставляемой электроэнергии, сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов. Такая работа на полуострове проводится.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аварийные отключения света на Южном берегу Крыма - как решат проблему
Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
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ГУП РК "Крымэнерго"Новости КрымаЧерноморский районЭлектросети КрымаЛЭПЭлектроэнергияОтключение электроэнергии
 
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