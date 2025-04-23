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Три населенных пункта на западе Крыма остались без электроэнергии
Три населенных пункта на западе Крыма остались без электроэнергии - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Три населенных пункта на западе Крыма остались без электроэнергии
Три поселка в Черноморском районе Крыма остались без света, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T15:37
2025-04-23T15:37
2025-04-23T15:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Три поселка в Черноморском районе Крыма остались без света, сообщает "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа, уточнили на предприятии.В Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях для улучшения качества поставляемой электроэнергии, сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов. Такая работа на полуострове проводится.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийные отключения света на Южном берегу Крыма - как решат проблемуАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Три населенных пункта на западе Крыма остались без электроэнергии
На западе Крыма обесточены три населенных пункта