https://crimea.ria.ru/20250423/tri-naselennykh-punkta-na-zapade-kryma-ostalis-bez-elektroenergii-1145905050.html

Три населенных пункта на западе Крыма остались без электроэнергии

Три населенных пункта на западе Крыма остались без электроэнергии - РИА Новости Крым, 23.04.2025

Три населенных пункта на западе Крыма остались без электроэнергии

Три поселка в Черноморском районе Крыма остались без света, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T15:37

2025-04-23T15:37

2025-04-23T15:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Три поселка в Черноморском районе Крыма остались без света, сообщает "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа, уточнили на предприятии.В Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях для улучшения качества поставляемой электроэнергии, сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов. Такая работа на полуострове проводится.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийные отключения света на Южном берегу Крыма - как решат проблемуАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черноморский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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