https://crimea.ria.ru/20250423/rossiya-i-uzbekistan-realizuyut-115-investproektov-na-3-trilliona-rubley-1145901867.html

Россия и Узбекистан реализуют 115 инвестпроектов на 3 триллиона рублей

Россия и Узбекистан реализуют 115 инвестпроектов на 3 триллиона рублей - РИА Новости Крым, 23.04.2025

Россия и Узбекистан реализуют 115 инвестпроектов на 3 триллиона рублей

Россия занимает около 18% в общем объеме внешней торговли Узбекистана, что делает ее одним из крупнейших партнеров страны – реализуются более 115 инвестиционных РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T14:03

2025-04-23T14:03

2025-04-23T14:03

сергей лавров

россия

узбекистан

в мире

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145902177_0:369:2985:2048_1920x0_80_0_0_aed57b53cd318e8a1bc1a873fdfdf651.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Россия занимает около 18% в общем объеме внешней торговли Узбекистана, что делает ее одним из крупнейших партнеров страны – реализуются более 115 инвестиционных проектов с участием российского капитала на сумму больше 3,2 триллионов рублей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам визита в Республику Узбекистан.Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что это далеко не предел. В настоящее время двустороннее сотрудничество продолжает активно развиваться. Один из приоритетных проектов – строительство первой атомной электростанции в Узбекистане. Контракт подписан год назад, и его реализация переходит в практическую плоскость, уточнил Лавров.Министр также добавил, что наращивается сотрудничество в газовой отрасли. Реализуется ряд инфраструктурных проектов, которые позволят удвоить поставки газа из России.Кроме того, активно развиваются транспортные связи между странами. В текущем году ведутся работы по увеличению объемов железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

узбекистан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, россия, узбекистан, в мире, сотрудничество