Рейтинг@Mail.ru
Россия и Узбекистан реализуют 115 инвестпроектов на 3 триллиона рублей - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250423/rossiya-i-uzbekistan-realizuyut-115-investproektov-na-3-trilliona-rubley-1145901867.html
Россия и Узбекистан реализуют 115 инвестпроектов на 3 триллиона рублей
Россия и Узбекистан реализуют 115 инвестпроектов на 3 триллиона рублей - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Россия и Узбекистан реализуют 115 инвестпроектов на 3 триллиона рублей
Россия занимает около 18% в общем объеме внешней торговли Узбекистана, что делает ее одним из крупнейших партнеров страны – реализуются более 115 инвестиционных РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T14:03
2025-04-23T14:03
сергей лавров
россия
узбекистан
в мире
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145902177_0:369:2985:2048_1920x0_80_0_0_aed57b53cd318e8a1bc1a873fdfdf651.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Россия занимает около 18% в общем объеме внешней торговли Узбекистана, что делает ее одним из крупнейших партнеров страны – реализуются более 115 инвестиционных проектов с участием российского капитала на сумму больше 3,2 триллионов рублей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам визита в Республику Узбекистан.Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что это далеко не предел. В настоящее время двустороннее сотрудничество продолжает активно развиваться. Один из приоритетных проектов – строительство первой атомной электростанции в Узбекистане. Контракт подписан год назад, и его реализация переходит в практическую плоскость, уточнил Лавров.Министр также добавил, что наращивается сотрудничество в газовой отрасли. Реализуется ряд инфраструктурных проектов, которые позволят удвоить поставки газа из России.Кроме того, активно развиваются транспортные связи между странами. В текущем году ведутся работы по увеличению объемов железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
узбекистан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145902177_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_4c59e4dbecbb6b4788d89983c86cbf78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, россия, узбекистан, в мире, сотрудничество
Россия и Узбекистан реализуют 115 инвестпроектов на 3 триллиона рублей

115 инвестпроектов на 3 триллиона рублей реализуют Россия и Узбекистан

14:03 23.04.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Узбекистан
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Узбекистан - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Россия занимает около 18% в общем объеме внешней торговли Узбекистана, что делает ее одним из крупнейших партнеров страны – реализуются более 115 инвестиционных проектов с участием российского капитала на сумму больше 3,2 триллионов рублей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам визита в Республику Узбекистан.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что это далеко не предел. В настоящее время двустороннее сотрудничество продолжает активно развиваться. Один из приоритетных проектов – строительство первой атомной электростанции в Узбекистане. Контракт подписан год назад, и его реализация переходит в практическую плоскость, уточнил Лавров.
Министр также добавил, что наращивается сотрудничество в газовой отрасли. Реализуется ряд инфраструктурных проектов, которые позволят удвоить поставки газа из России.
Кроме того, активно развиваются транспортные связи между странами. В текущем году ведутся работы по увеличению объемов железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок.
"Планируются проекты по расширению существующих международных транспортных коридоров в направлениях север-юг и восток-запад", – сообщил министр иностранных дел России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Сергей ЛавровРоссияУзбекистанВ миреСотрудничество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:37Три населенных пункта на западе Крыма остались без электроэнергии
15:22Взрывы на складе боеприпасов в Киржаче: обстановка к этому часу
14:57Аксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезону
14:52Землетрясение в Турции: власти предупредили о новых подземных толчках
14:35В России введут льготы по имущественным налогам для ветеранов СВО
14:20На Курском направлении армия России разбивает остатки формирований ВСУ
14:15Вэнс призвал к заморозке границы Украины и прекращению огня
14:03Россия и Узбекистан реализуют 115 инвестпроектов на 3 триллиона рублей
13:50Блокпосты с досмотрами установят на побережье от Фороса до Феодосии
13:40Три мощных землетрясения произошли в Турции
13:35Путин назвал приоритеты в развитии армии и ВПК России
13:16Техника стран НАТО горит на фронтах спецоперации – данные Минобороны РФ
13:07В Стамбуле произошло сильное землетрясение
12:59Опыт ведения Россией СВО изучают все армии мира - Путин
12:50В Кремле прокомментировали слова Вэнса о выходе США из переговоров
12:23Российские военные освободили еще один населенный пункт на юге Донбасса
12:14В Азовском море начнут выращивать гигантских креветок из Азии
12:00Крымчане могут поучаствовать в "Бессмертном полке России" онлайн
11:43Убийцу Игоря Талькова приговорили к 13 годам
11:35Мужчина сорвался со скалы и погиб в Большом каньоне Крыма
Лента новостейМолния