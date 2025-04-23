https://crimea.ria.ru/20250423/rossiya-i-uzbekistan-realizuyut-115-investproektov-na-3-trilliona-rubley-1145901867.html
Россия и Узбекистан реализуют 115 инвестпроектов на 3 триллиона рублей
Россия и Узбекистан реализуют 115 инвестпроектов на 3 триллиона рублей - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Россия и Узбекистан реализуют 115 инвестпроектов на 3 триллиона рублей
Россия занимает около 18% в общем объеме внешней торговли Узбекистана, что делает ее одним из крупнейших партнеров страны – реализуются более 115 инвестиционных РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T14:03
2025-04-23T14:03
2025-04-23T14:03
сергей лавров
россия
узбекистан
в мире
сотрудничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Россия занимает около 18% в общем объеме внешней торговли Узбекистана, что делает ее одним из крупнейших партнеров страны – реализуются более 115 инвестиционных проектов с участием российского капитала на сумму больше 3,2 триллионов рублей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам визита в Республику Узбекистан.Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что это далеко не предел. В настоящее время двустороннее сотрудничество продолжает активно развиваться. Один из приоритетных проектов – строительство первой атомной электростанции в Узбекистане. Контракт подписан год назад, и его реализация переходит в практическую плоскость, уточнил Лавров.Министр также добавил, что наращивается сотрудничество в газовой отрасли. Реализуется ряд инфраструктурных проектов, которые позволят удвоить поставки газа из России.Кроме того, активно развиваются транспортные связи между странами. В текущем году ведутся работы по увеличению объемов железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей лавров, россия, узбекистан, в мире, сотрудничество
Россия и Узбекистан реализуют 115 инвестпроектов на 3 триллиона рублей
115 инвестпроектов на 3 триллиона рублей реализуют Россия и Узбекистан
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Россия занимает около 18% в общем объеме внешней торговли Узбекистана, что делает ее одним из крупнейших партнеров страны – реализуются более 115 инвестиционных проектов с участием российского капитала на сумму больше 3,2 триллионов рублей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам визита в Республику Узбекистан.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что это далеко не предел. В настоящее время двустороннее сотрудничество продолжает активно развиваться. Один из приоритетных проектов – строительство первой атомной электростанции в Узбекистане. Контракт подписан год назад, и его реализация переходит в практическую плоскость, уточнил Лавров.
Министр также добавил, что наращивается сотрудничество в газовой отрасли. Реализуется ряд инфраструктурных проектов, которые позволят удвоить поставки газа из России.
Кроме того, активно развиваются транспортные связи между странами. В текущем году ведутся работы по увеличению объемов железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок.
"Планируются проекты по расширению существующих международных транспортных коридоров в направлениях север-юг и восток-запад", – сообщил министр иностранных дел России.
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