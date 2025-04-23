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Три мощных землетрясения произошли в Турции - РИА Новости Крым, 23.04.2025
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Три мощных землетрясения произошли в Турции
Три мощных землетрясения произошли в Турции - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Три мощных землетрясения произошли в Турции
Три сильных землетрясения произошли в Западной Турции за 15 минут, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T13:40
2025-04-23T13:40
турция
новости
землетрясение
происшествия
стамбул
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Три сильных землетрясения произошли в Западной Турции за 15 минут, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.Так, первое землетрясение магнитудой 6.2 произошло в 39 км к юго-западу от Бююкчекмедже, где проживает 163 тысячи человек, и в 26 км от Силиври с населением 53 тысяч. Очаг залегал на глубине 6 км.По информации СМИ и соцсетей, эти подземные толчки почувствовали и в Стамбуле. Люди выбегали из зданий. Через 2 минуты подземные толчки произошли в 26 км от Бахчелиэвлера, население - 576 тысяч человек. Магнитуда землетрясения составила 5.0, очаг залегал на глубине 13 км.И еще через несколько минут в Западной Турции произошло еще одно землетрясение. На этот раз его магнитуда также составила 5.0.Информации о жертвах и разрушениях на данный момент нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Стамбуле произошло сильное землетрясение Землетрясение произошло в АфганистанеПосле землетрясения в Таджикистане разрушены 94 дома
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РИА Новости Крым
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4.7
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турция, новости, землетрясение, происшествия, стамбул, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр
Три мощных землетрясения произошли в Турции

Три землетрясения произошли в Турции за 15 минут

13:40 23.04.2025
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Три сильных землетрясения произошли в Западной Турции за 15 минут, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Так, первое землетрясение магнитудой 6.2 произошло в 39 км к юго-западу от Бююкчекмедже, где проживает 163 тысячи человек, и в 26 км от Силиври с населением 53 тысяч. Очаг залегал на глубине 6 км.
"Ощущаемое землетрясение магнитудой 6.2 произошло в Западной Турции", - говорится в сообщении на сайте сейсмоцентра.
По информации СМИ и соцсетей, эти подземные толчки почувствовали и в Стамбуле. Люди выбегали из зданий.
Через 2 минуты подземные толчки произошли в 26 км от Бахчелиэвлера, население - 576 тысяч человек. Магнитуда землетрясения составила 5.0, очаг залегал на глубине 13 км.
И еще через несколько минут в Западной Турции произошло еще одно землетрясение. На этот раз его магнитуда также составила 5.0.
Информации о жертвах и разрушениях на данный момент нет.
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ТурцияНовостиЗемлетрясениеПроисшествияСтамбулСейсмологияЕвропейский средиземноморский сейсмологический центр
 
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