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Три мощных землетрясения произошли в Турции

Три мощных землетрясения произошли в Турции - РИА Новости Крым, 23.04.2025

Три мощных землетрясения произошли в Турции

Три сильных землетрясения произошли в Западной Турции за 15 минут, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T13:40

2025-04-23T13:40

2025-04-23T13:40

турция

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землетрясение

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стамбул

сейсмология

европейский средиземноморский сейсмологический центр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Три сильных землетрясения произошли в Западной Турции за 15 минут, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.Так, первое землетрясение магнитудой 6.2 произошло в 39 км к юго-западу от Бююкчекмедже, где проживает 163 тысячи человек, и в 26 км от Силиври с населением 53 тысяч. Очаг залегал на глубине 6 км.По информации СМИ и соцсетей, эти подземные толчки почувствовали и в Стамбуле. Люди выбегали из зданий. Через 2 минуты подземные толчки произошли в 26 км от Бахчелиэвлера, население - 576 тысяч человек. Магнитуда землетрясения составила 5.0, очаг залегал на глубине 13 км.И еще через несколько минут в Западной Турции произошло еще одно землетрясение. На этот раз его магнитуда также составила 5.0.Информации о жертвах и разрушениях на данный момент нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Стамбуле произошло сильное землетрясение Землетрясение произошло в АфганистанеПосле землетрясения в Таджикистане разрушены 94 дома

турция

стамбул

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, новости, землетрясение, происшествия, стамбул, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр