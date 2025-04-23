Землетрясение в Турции: власти предупредили о новых подземных толчках
После землетрясения в Турции власти страны призвали готовиться к новым подземным толчкам
14:52 23.04.2025 (обновлено: 15:01 23.04.2025)
© © Flickr/ Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
© © Flickr/ Matt Katzenberger
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан быть готовыми к новому землетрясению в стране, которое уже "на пороге", сообщает госагентство Anadolu.
"Ожидаемое землетрясение в Стамбуле уже на пороге. Наши учреждения, наша нация, все мы должны быть готовы преодолеть возможное землетрясение с наименьшими потерями", – сказал Куртулмуш.
Ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр, предупреждавший власти о высокой вероятности сильных землетрясений в Стамбуле, после подземных толчков в среду заявил, что "времени у властей уже не осталось", пишет РИА Новости. По расчетам городских властей, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тысяч зданий, более чем 4 миллионам гражданам может понадобиться временное жилье.
В среду в Стамбуле произошли три мощных землетрясения. Так, первое землетрясение магнитудой 6.2 произошло в 39 км к юго-западу от Бююкчекмедже, где проживает 163 тысячи человек, и в 26 км от Силиври с населением 53 тысяч. Очаг залегал на глубине 6 км.
Через 2 минуты подземные толчки произошли в 26 км от Бахчелиэвлера, население – 576 тысяч человек. Магнитуда землетрясения составила 5.0, очаг залегал на глубине 13 км.
И еще через несколько минут в Западной Турции произошло еще одно землетрясение. На этот раз его магнитуда также составила 5.0.
Информации о жертвах и разрушениях на данный момент нет.
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