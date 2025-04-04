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Битва за Одессу: зачем она европейцам и чем это грозит Крыму
Битва за Одессу: зачем она европейцам и чем это грозит Крыму - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Битва за Одессу: зачем она европейцам и чем это грозит Крыму
Войска НАТО могут быть введены в Одессу, которая необходима европейцам и американцам для окончательного ограбления Украины. Этот сценарий увеличит риски для... РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T19:45
2025-04-04T19:45
2025-04-04T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Войска НАТО могут быть введены в Одессу, которая необходима европейцам и американцам для окончательного ограбления Украины. Этот сценарий увеличит риски для безопасности Крыма и всего Юга России. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Юрий Кнутов.Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак ранее в интервью польским СМИ заявил, что Варшаве необходимо выкупить порт Одессы или взять в аренду на 50 лет для создания польского зернового порта. По его словам, туда будет поступать польское и европейское зерно, и таким образом Польша "обеспечит себе стабильный выход к Черному морю".Новая интервенция и зоны оккупацииПо словам Кнутова, так называемая "коалиция желающих" по предоставлению гарантий безопасности и потенциальном размещении "миротворческих контингентов" на Украине де-факто представляет собой интервенцию на Украину и распределение оккупационных зон. Во многом аналогичная ситуация наблюдалась в ходе иностранной интервенции в годы Гражданской войны в России 1918-1922 годов. Эксперт напомнил в этой связи воспоминания Уинстона Черчилля, который в своих мемуарах писал: "Белые" думали, что мы (британцы – ред.) помогаем им воевать с большевиками, а на самом деле это они нам помогали делить Россию на части".Поляки, по его словам, осознали это позже всех, но тоже хотят включиться в борьбу за одесский порт. Большие виды на него также имеют Франция и Великобритания, поэтому схватка за контроль над этим логистическим хабом будет вестись очень серьезная, убежден аналитик. В то же время, по его мнению, наибольшие шансы одержать в ней победу имеют США.Кнутов при этом не исключил, что военные силы так называемой "коалиции желающих" могут "в явочном порядке, не дожидаясь установления реального перемирия на земле, начать ввод войск на территорию Украины". Это будет означать резкую эскалацию конфликта и может спровоцировать прямое военное столкновение Европы с Россией, полагает аналитик.Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов, комментируя заявление Колодзейчака, отметил, что оно отображает давнюю геополитическую концепцию польского доминирования на территории от Балтийского до Черного морей, в первую очередь контролировать Украину. Но у современной Польши нет ни сил, ни возможностей, ни ресурсов, чтобы это обеспечить.Как борьба за Одессу влияет на безопасность КрымаПо словам Юрия Кнутова, от исхода схватки за Одессу во многом зависит безопасность и Крыма, и всего Юга России, в том числе базы Черноморского флота.Алексей Анпилогов также указал на то, что практически все атаки беспилотниками самолетного типа и безэкипажными катерами на Крым осуществляются с черноморского побережья Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа готовит оккупацию Украины – сенаторЛавров назвал предполагаемую цель размещения "миротворцев" на Украине Отправка "миротворцев" на Украину означает войну с НАТО – Медведев
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одесса, мнения, юрий кнутов, россия, украина, нато
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Войска НАТО могут быть введены в Одессу, которая необходима европейцам и американцам для окончательного ограбления Украины. Этот сценарий увеличит риски для безопасности Крыма и всего Юга России. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак ранее в интервью польским СМИ заявил, что Варшаве необходимо выкупить порт Одессы или взять в аренду на 50 лет для создания польского зернового порта. По его словам, туда будет поступать польское и европейское зерно, и таким образом Польша "обеспечит себе стабильный выход к Черному морю".
Новая интервенция и зоны оккупации
По словам Кнутова, так называемая "коалиция желающих" по предоставлению гарантий безопасности и потенциальном размещении "миротворческих контингентов" на Украине де-факто представляет собой интервенцию на Украину и распределение оккупационных зон. Во многом аналогичная ситуация наблюдалась в ходе иностранной интервенции в годы Гражданской войны в России 1918-1922 годов. Эксперт напомнил в этой связи воспоминания Уинстона Черчилля, который в своих мемуарах писал: "Белые" думали, что мы (британцы – ред.) помогаем им воевать с большевиками, а на самом деле это они нам помогали делить Россию на части".
"Все понимают, что без Одессы и ее порта ограбить Украину будет невозможно. Грабеж, который сейчас уже начался и идет, и на который рассчитывают Европа и США, без одесского порта осуществить будет нереально. Вывозить ресурсы и сырье по железной дороге и куда-то транспортировать, потом перегружать – эта логистика будет настолько дорогая, что овчинка не будет стоить выделки. Поэтому началась такая борьба за Одессу", – сказал Кнутов.
Поляки, по его словам, осознали это позже всех, но тоже хотят включиться в борьбу за одесский порт. Большие виды на него также имеют Франция и Великобритания, поэтому схватка за контроль над этим логистическим хабом будет вестись очень серьезная, убежден аналитик. В то же время, по его мнению, наибольшие шансы одержать в ней победу имеют США.
Кнутов при этом не исключил, что военные силы так называемой "коалиции желающих" могут "в явочном порядке, не дожидаясь установления реального перемирия на земле, начать ввод войск на территорию Украины". Это будет означать резкую эскалацию конфликта и может спровоцировать прямое военное столкновение Европы с Россией, полагает аналитик.
Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов, комментируя заявление Колодзейчака, отметил, что оно отображает давнюю геополитическую концепцию польского доминирования на территории от Балтийского до Черного морей, в первую очередь контролировать Украину. Но у современной Польши нет ни сил, ни возможностей, ни ресурсов, чтобы это обеспечить.
"Порт Одессы является точкой притяжения для внешних игроков, потому что это не просто точка на карте, а способ проецировать свою силу. Что касается Британии и Франции, которые удалены от Украины, они могут проецировать свою силу, контролируя береговую линию с глубоководными портами в Одесской и Николаевской областях. Если эта линия будет для них заблокирована тем или иным способом, это для них будет геополитическим серьезным поражением", – сказал политолог.
Как борьба за Одессу влияет на безопасность Крыма
По словам Юрия Кнутова, от исхода схватки за Одессу во многом зависит безопасность и Крыма, и всего Юга России, в том числе базы Черноморского флота.
"В Одессе находятся базы сборки британских и отчасти американских безэкипажных катеров. Если Одесса и Николаев будут оставаться под контролем НАТО, никакого безопасного судоходства на Черном море не будет. Конечно, с точки зрения обеспечения интересов России, Одесса, Николаев и Херсон должны быть в составе РФ", – убежден эксперт.
Алексей Анпилогов также указал на то, что практически все атаки беспилотниками самолетного типа и безэкипажными катерами на Крым осуществляются с черноморского побережья Украины.
"Здесь нужно комплексное решение вопроса. Главным и безусловным условием должно быть очень серьезное ограничение военных возможностей Украины в Черном море, вплоть до запрета на размещение там (на черноморском побережье Украины – ред.) многих видов наступательных вооружений, чтобы там не было ничего, кроме береговой охраны", – уверен аналитик.
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