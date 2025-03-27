https://crimea.ria.ru/20250327/evropa-gotovit-okkupatsiyu-ukrainy--senator-1145284277.html

Европа готовит оккупацию Украины – сенатор

Европа готовит оккупацию Украины – сенатор - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Европа готовит оккупацию Украины – сенатор

Ввод вооруженных сил НАТО на территорию Украины под видом "миротворцев", согласно международным документам, будет означать оккупацию, на фоне которой контингент РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T20:52

2025-03-27T20:52

2025-03-27T20:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Ввод вооруженных сил НАТО на территорию Украины под видом "миротворцев", согласно международным документам, будет означать оккупацию, на фоне которой контингент будет втянут во внутренние украинские конфликты, что приведет к распаду страны и потере суверенитета. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя европейскую инициативу разместить военный контингент в разных районах Украины.Ранее 27 марта агентство Associated Press со ссылкой на французского чиновника сообщило, что в Европе рассматривают варианты размещения своих коалиционных сил на территории Украины, в частности вдоль Днепра или в западных регионах страны."Вообще эта информация очень сильно удивляет. Ведь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что наша страна категорически против размещения на Украине любых иностранных военных контингентов. По сути, это будут войска стран блока НАТО, куда так рвалась Украина"… А ведь во избежание этого и начиналась СВО в феврале 2022 года", – написал Джабаров в своем Telegram-канале, отметив, что Россия "этого никогда не допустит".Он подчеркнул, что "под категорию миротворцев войска стран НАТО точно не подпадают". Во-первых, потому, что сторона конфликта не может быть миротворцем, а во-вторых, НАТО никогда не получит на эту военную миссию миротворческий мандат от Совета Безопасности ООН, что является о непременным условием.Он также подчеркнул, что сама инициатива Киева пригласить войска НАТО на территорию Украины является незаконной ввиду того, что глава киевского режима Владимир "Зеленский – просроченный глава государства, а Верховная Рада уже практически нелегитимна".В этот день президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что Париж и Лондон направят на Украину военную делегацию для разработки формата будущего ВСУ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров назвал предполагаемую цель размещения "миротворцев" на Украине Отправка "миротворцев" на Украину означает войну с НАТО – Медведев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, нато, владимир джабаров, политика, европейский союз (ес), мнения