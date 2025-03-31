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Когда откроется канатная дорога Мисхор – Ай-Петри - РИА Новости Крым, 31.03.2025
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Когда откроется канатная дорога Мисхор – Ай-Петри
Когда откроется канатная дорога Мисхор – Ай-Петри - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Когда откроется канатная дорога Мисхор – Ай-Петри
Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри откроется после проведения технологических работ в середине апреля. Об этом сообщили в понедельник в туристическом центре... РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T19:28
2025-03-31T19:28
мисхор
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канатная дорога на ай-петри
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри откроется после проведения технологических работ в середине апреля. Об этом сообщили в понедельник в туристическом центре горного тематического парка.Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри в январе была закрыта для подготовки к новому сезону. Зимние месяцы – самые ветреные, и это время используют, чтобы тщательно подготовиться к курортному сезону. В туристическом центре уточняли, что канатная дорога проходит каждый год обязательное лицензирование и техническое обслуживание. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта.Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пешком, верхом и за рулем – самые популярные турмаршруты КрымаМорские трамвайчики будут ходить в городах-курортах КрымаВ Крыму на водопаде Учан-Су появится фуникулер
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Когда откроется канатная дорога Мисхор – Ай-Петри

Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри в Крыму откроется в середине апреля – турцентр

19:28 31.03.2025
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКанатная дорога "Мисхор – Ай-Петри" в Крыму
Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри откроется после проведения технологических работ в середине апреля. Об этом сообщили в понедельник в туристическом центре горного тематического парка.
"Открытие канатной дороги запланировано на середину апреля. Точная дата будет опубликована в ближайшие дни", – сообщили в туристическом центре.
Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри в январе была закрыта для подготовки к новому сезону. Зимние месяцы – самые ветреные, и это время используют, чтобы тщательно подготовиться к курортному сезону. В туристическом центре уточняли, что канатная дорога проходит каждый год обязательное лицензирование и техническое обслуживание. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта.
Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.
В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей.
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