В Крыму на водопаде Учан-Су появится фуникулер
На водопаде Учан-Су в Крыму 20 мая откроют фуникулер на верхний обзорный ярус
07:08 28.03.2025 (обновлено: 08:25 28.03.2025)
© Соцсети главы администрации Ялты Янины ПавленкоВодопад Учан-Су
© Соцсети главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. На водопаде Учан-Су на Южном берегу Крыма с 20 мая начнет работать фуникулер к обзорной площадке верхнего яруса. Его установили на месте старой лестницы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды, директор "Заповедного Крыма" Артур Мурзаханов.
"У водопада две ступени. Все стараются вскарабкаться повыше, посмотреть со второго уровня. Раньше там была лестница. Мы приняли решение поставить там фуникулер. Это позитивное дополнение к локации, особенно для маломобильных граждан", – рассказал Мурзаханов.
Он отметил, что с каждым годом количество посетителей Ялтинского горно-лесного заповедника растет. В 2024-м его посетили около 370 тысяч человек, а в этом сезоне ожидается еще больший наплыв туристов.
Лидером популярности по посещению остается тропа к зубцам на вершине горы Ай-Петри. Дело в том, что это самый простой и доступный маршрут, поясняет Мурзаханов.
"Номер один потому, что маршрут очень удобный. Пока человек поднимается, за два-три часа он параллельно охватывает еще несколько наших локаций: водопад Учан-Су, сосну Палласа, Серебряную беседку, Бирюзовое озеро. Масса впечатлений", – перечислил директор заповедника.
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