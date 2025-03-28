https://crimea.ria.ru/20250328/v-krymu-na-vodopade-uchan-su-poyavitsya-funikuler-1145272587.html

В Крыму на водопаде Учан-Су появится фуникулер

В Крыму на водопаде Учан-Су появится фуникулер - РИА Новости Крым, 28.03.2025

В Крыму на водопаде Учан-Су появится фуникулер

На водопаде Учан-Су на Южном берегу Крыма с 20 мая начнет работать фуникулер к обзорной площадке верхнего яруса. Его установили на месте старой лестницы. Об... РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T07:08

2025-03-28T07:08

2025-03-28T08:25

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. На водопаде Учан-Су на Южном берегу Крыма с 20 мая начнет работать фуникулер к обзорной площадке верхнего яруса. Его установили на месте старой лестницы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды, директор "Заповедного Крыма" Артур Мурзаханов.Он отметил, что с каждым годом количество посетителей Ялтинского горно-лесного заповедника растет. В 2024-м его посетили около 370 тысяч человек, а в этом сезоне ожидается еще больший наплыв туристов.Лидером популярности по посещению остается тропа к зубцам на вершине горы Ай-Петри. Дело в том, что это самый простой и доступный маршрут, поясняет Мурзаханов."Номер один потому, что маршрут очень удобный. Пока человек поднимается, за два-три часа он параллельно охватывает еще несколько наших локаций: водопад Учан-Су, сосну Палласа, Серебряную беседку, Бирюзовое озеро. Масса впечатлений", – перечислил директор заповедника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Красную книгу Крыма пополнят десятки видов животных и растений Что происходит с застройкой природных парков в КрымуЗаповедные земли: как в Крыму работают инспекторы минэкологии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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