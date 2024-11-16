https://crimea.ria.ru/20241116/zapovednye-zemli-kak-v-krymu-rabotayut-inspektory-minekologii-1141889570.html

Заповедные земли: как в Крыму работают инспекторы минэкологии

Заповедные земли: как в Крыму работают инспекторы минэкологии - РИА Новости Крым, 16.11.2024

Заповедные земли: как в Крыму работают инспекторы минэкологии

840 гектаров уникального крымского разнотравья, природные ландшафты, сохранившие свой первозданный облик, горные цепи, уходящие за горизонт и уникальные... РИА Новости Крым, 16.11.2024

2024-11-16T19:55

2024-11-16T19:55

2024-11-16T20:15

крым

эксклюзивы риа новости крым

оопт

природа

коктебель

феодосия

охрана природы

минэкологии крыма

министерство экологии и природных ресурсов крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/10/1141907273_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ee8767c2f4a04f366ae2c09500ada055.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. 840 гектаров уникального крымского разнотравья, природные ландшафты, сохранившие свой первозданный облик, горные цепи, уходящие за горизонт и уникальные воздушные потоки, сделавшие это место "Меккой" воздухоплавания. Все это - знаменитая гора Клементьева, Узун-Сырт - одна из 108 природных охраняемых территорий в Крыму.Сейчас полеты авиаторов запрещены, однако место это по-прежнему притягивает любителей романтики и ценителей потрясающих пейзажей. Едем и мы - вместе с инспекторами министерства экологии Крыма - и почти в самом начале совместного рейда обнаруживаем нарушителей порядка.Хотя в последнее время нарушений стало значительно меньше. Помогают информационные таблички, патрулирование - говорит Инспектор государственного надзора восточно-крымского региона Минэкологии и природных ресурсов РК Сергей Попов.С ноября в силу вступил новый закон, который поможет сделать работу инспекторов еще эффективнее. О том, как охраняют уникальную крымскую природу сейчас, что меняет новая норма и как дорого может обойтись "плохое поведение" в заповеднике - материал РИА Новости Крым."Сами мы местные"- Ребята, мы местные. Я здесь вырос и в первый раз слышу. А чего тогда шлагбаума нет?Пожилой мужчина приехал сюда вместе с супругой. Они любуются шикарной панорамой. Машина припаркована рядом - вне разрешенного маршрута. Им совершенно непонятны претензии инспекторов. Шлагбаумов и правда нет. Зато предупреждающие таблички - просто везде."В 2017 году был проложен туристический автомобильный маршрут от села Насыпное до ротонды "Звездопад воспоминаний", утвержденный Минэкологии и природных ресурсов республики. Съезжать в стороны нельзя. Пешком передвигаться можно, на территории есть установленные пешие маршруты с указателями", - поясняет начальник отдела керченского региона госучреждения "Особо-охраняемые природные территории" Олег Колбеев.Запрет установлен не случайно: сохранившиеся фрагменты местного ландшафта имеют огромную ценность из-за редких растений, почти исчезнувших в других местах Крыма. Во-первых, это красиво. Не говоря уже о том, что они удерживают почву от эрозий и наполняют здешний климат полезными фитонцидами.Пока супруги получают предупреждение и обещают больше не нарушать. Другим везет меньше: в паре сотен метров, прямо на траве, припаркован еще один автомобиль. Хозяина радом нет, но это не спасет.Преступление и наказаниеДальше придется заплатить штраф: для граждан - от 3 до 5 тысяч рублей с возможной конфискаций машины, для индивидуальных предпринимателей - от 15 до 20 тысяч, на юрлиц - до полумиллиона.Всего не территории Крыма находится более 108 заповедных урочищ, природных парков, ботанических сады и других охраняемых законом природных мест. В ведении инспекторов восточно-крымского управления находятся 27 особо-охраняемых природных территорий общей площадью более 8 тысяч гектаров. Везде установлены свои ограничения, которые можно уточнить на ресурсах Минэкологии. Но есть и общие правила - не мусорить, не разводить огонь, не разъезжать по ценному разнотравью, не пытаться подстрелить зайца или любую другую зверушку, и, например, не затевать стройку, каким бы заманчивым не казался вид из окна потенциального будущего дома. Незаконную постройку все равно обяжут снести."Ранее мы чаще сталкивались с фактами незаконной застройки. Но это в порядке того, что осталось со времен украинского периода. В основном это территории, где раньше были выданы какие-то участки, либо были какие-то соприкосновения земли с охраняемыми природными территориями. Сейчас точно можно сказать - тенденция по незаконным объектам уменьшается, как и в целом число нарушений", - констатирует Попов.Не наказать, а объяснить23 июля на пленарном заседании Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект с изменениями в закон "Об особо охраняемых территориях". Норма вступила в силу в ноябре. Теперь в заповедниках и ООПТ можно проводить постоянные рейды по пресечению нарушений. Как это будет работать в Крыму - пока понятно не до конца, поскольку федеральный закон требует новых нормативных актов на уровне республики - их еще только предстоит разработать. Но уже сейчас инспекторы оценивают закон положительно."Примерно пять выездных обследований в неделю у нас происходит сейчас. При этом инспекторы могли находиться на объекте в течение нескольких часов в сутки. Теперь - сколько потребуется. Можно постоянно присутствовать в пунктах контроля и следить за порядком. Силы и средства у нас для этого есть. Кроме того, мы теперь имеем право истребовать документы на месте у правонарушителя, при необходимости произвести досмотр - все это облегчит нашу работу" - убежден Попов.И все-таки главное - не наказать, а предупредить, считает инспектор. Очень часто туристы не знают местности, не обращают внимания на предупреждающие аншлаги - в общем, нарушают "не со зла". "Планов" по штрафам для нарушителей у инспекторов не существует: "Все это мифы". Зато существует необходимость объяснять людям важность сохранения природы Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорога к небу: почему на горе Клементьева штрафуют авиаторов"Заповедный Крым": сохраняя и приумножая природные богатстваЧасть экомаршрутов в Крыму откроют для посещения: где сохранят запрет

крым

коктебель

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, оопт, природа, коктебель, феодосия, охрана природы, минэкологии крыма, министерство экологии и природных ресурсов крыма