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В Крыму первые "осенние" новобранцы отправились служить Родине - РИА Новости Крым, 16.11.2024
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В Крыму первые "осенние" новобранцы отправились служить Родине
В Крыму первые "осенние" новобранцы отправились служить Родине - РИА Новости Крым, 16.11.2024
В Крыму первые "осенние" новобранцы отправились служить Родине
РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T17:42
2024-11-16T17:42
осенний призыв
призыв в вс россии
армия и флот
крым
запорожская область
херсонская область
владимир сальдо
евгений балицкий
сергей аксенов
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым."Попасть в ряды Вооруженных сил Российской Федерации – это достойно. Для меня и моих сослуживцев, которые попали совместно со мной на этот призыв, честь защищать Родину", - признается корреспонденту РИА Новости Крым новобранец Виктор.Родом он из Херсонской области. Говорит, что его отец – россиянин, и он гордится сыном".Звучит гимн России. Звучит зычное: "Р-р-равняйсь, смирно!".В Симферополе на сборном пункте военного комиссариата Республики Крым состоялся торжественный митинг и отправка в воинские части новобранцев осеннего призыва.Вместе с крымчанами на воинскую службу отправляются первые новобранцы из Херсонской и Запорожской областей.На митинг прибыли высокопоставленные военные и высшее руководство – главы Крыма, Запорожской и Херсонской областей.Также он выразил уверенность, что служба в армии закалит характер парней, сформирует новые качества личности, которые во многом определят их дальнейшую жизнь.Глава Крыма отметил, что сегодня авторитет армии очень высок, и поблагодарил родителей новобранцев за воспитание настоящих мужчин.По мнению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, служба в армии станет для парней "школой жизни, где закаляются характер, формируются прочные дружеские связи и умение работать в команде".Херсонцы, крымчане и запорожцы - это одно целое, добавил он.В свою очередь, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также поздравил новобранцев с важным периодом их жизни.Впереди новобранцев ждет курс молодого бойца, а после их направят нести службу в воинских частях Черноморского флота и Южного военного округа.Ранее военный комиссар РК Евгений Машуков сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым, что из Крыма на срочную службу в армию отправятся две тысячи призывников.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько срочников призовут осенью - указ ПутинаСколько контрактников поступили в российские войска с начала года
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осенний призыв, призыв в вс россии, армия и флот, крым, запорожская область, херсонская область, владимир сальдо, евгений балицкий, сергей аксенов, новости крыма
В Крыму первые "осенние" новобранцы отправились служить Родине

Из Крыма отправились служить в ЮВО первые новобранцы из Херсонской и Запорожской областей

17:42 16.11.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым.
"Попасть в ряды Вооруженных сил Российской Федерации – это достойно. Для меня и моих сослуживцев, которые попали совместно со мной на этот призыв, честь защищать Родину", - признается корреспонденту РИА Новости Крым новобранец Виктор.
Родом он из Херсонской области. Говорит, что его отец – россиянин, и он гордится сыном".
Звучит гимн России. Звучит зычное: "Р-р-равняйсь, смирно!".
В Симферополе на сборном пункте военного комиссариата Республики Крым состоялся торжественный митинг и отправка в воинские части новобранцев осеннего призыва.
Вместе с крымчанами на воинскую службу отправляются первые новобранцы из Херсонской и Запорожской областей.
На митинг прибыли высокопоставленные военные и высшее руководство – главы Крыма, Запорожской и Херсонской областей.
"Для каждого мужчины, каждого гражданина служить своей стране, защищать Родину – не только высокий долг, но и большая честь. Сегодня плечом к плечу с призывниками Республики Крым в едином строю впервые стоят ребята из наших исторических регионов – Запорожской и Херсонской областей", - заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Также он выразил уверенность, что служба в армии закалит характер парней, сформирует новые качества личности, которые во многом определят их дальнейшую жизнь.
Глава Крыма отметил, что сегодня авторитет армии очень высок, и поблагодарил родителей новобранцев за воспитание настоящих мужчин.
По мнению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, служба в армии станет для парней "школой жизни, где закаляются характер, формируются прочные дружеские связи и умение работать в команде".
"Новобранцы из Херсонской области отправляются служить в российскую армию с гордостью, зная, что выполняют священный долг перед своим народом и государством. Каждый из них станет частью большой и дружной команды, которая стоит на защите мира и безопасности", - убежден он.
Херсонцы, крымчане и запорожцы - это одно целое, добавил он.
В свою очередь, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также поздравил новобранцев с важным периодом их жизни.

"Вы продолжаете славные традиции, становитесь настоящими мужчинами. Будем продолжать славные традиции", - сказал он.

Впереди новобранцев ждет курс молодого бойца, а после их направят нести службу в воинских частях Черноморского флота и Южного военного округа.
Ранее военный комиссар РК Евгений Машуков сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым, что из Крыма на срочную службу в армию отправятся две тысячи призывников.
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Первая отправка призывников осеннего призыва в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
16:04
Из Крыма отправили первых новобранцев осеннего призыва
Осенний призывПризыв в ВС РоссииАрмия и флотКрымЗапорожская областьХерсонская областьВладимир СальдоЕвгений БалицкийСергей АксеновНовости Крыма
 
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