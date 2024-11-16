https://crimea.ria.ru/20241116/v-krymu-pervye-osennie-novobrantsy-otpravilis-sluzhit-rodine-1141905290.html

В Крыму первые "осенние" новобранцы отправились служить Родине

В Крыму первые "осенние" новобранцы отправились служить Родине - РИА Новости Крым, 16.11.2024

В Крыму первые "осенние" новобранцы отправились служить Родине

РИА Новости Крым, 16.11.2024

2024-11-16T17:42

2024-11-16T17:42

2024-11-16T17:42

осенний призыв

призыв в вс россии

армия и флот

крым

запорожская область

херсонская область

владимир сальдо

евгений балицкий

сергей аксенов

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым."Попасть в ряды Вооруженных сил Российской Федерации – это достойно. Для меня и моих сослуживцев, которые попали совместно со мной на этот призыв, честь защищать Родину", - признается корреспонденту РИА Новости Крым новобранец Виктор.Родом он из Херсонской области. Говорит, что его отец – россиянин, и он гордится сыном".Звучит гимн России. Звучит зычное: "Р-р-равняйсь, смирно!".В Симферополе на сборном пункте военного комиссариата Республики Крым состоялся торжественный митинг и отправка в воинские части новобранцев осеннего призыва.Вместе с крымчанами на воинскую службу отправляются первые новобранцы из Херсонской и Запорожской областей.На митинг прибыли высокопоставленные военные и высшее руководство – главы Крыма, Запорожской и Херсонской областей.Также он выразил уверенность, что служба в армии закалит характер парней, сформирует новые качества личности, которые во многом определят их дальнейшую жизнь.Глава Крыма отметил, что сегодня авторитет армии очень высок, и поблагодарил родителей новобранцев за воспитание настоящих мужчин.По мнению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, служба в армии станет для парней "школой жизни, где закаляются характер, формируются прочные дружеские связи и умение работать в команде".Херсонцы, крымчане и запорожцы - это одно целое, добавил он.В свою очередь, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также поздравил новобранцев с важным периодом их жизни.Впереди новобранцев ждет курс молодого бойца, а после их направят нести службу в воинских частях Черноморского флота и Южного военного округа.Ранее военный комиссар РК Евгений Машуков сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым, что из Крыма на срочную службу в армию отправятся две тысячи призывников.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько срочников призовут осенью - указ ПутинаСколько контрактников поступили в российские войска с начала года

https://crimea.ria.ru/20241116/iz-kryma-otpravili-pervykh-novobrantsev-osennego-prizyva-1141904390.html

крым

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

осенний призыв, призыв в вс россии, армия и флот, крым, запорожская область, херсонская область, владимир сальдо, евгений балицкий, сергей аксенов, новости крыма