Многоквартирный дом обрушился в Запорожской области – погибли дети
В Запорожской области при обрушении многоквартирного дома погибли двое детей
09:59 09.04.2025 (обновлено: 11:17 09.04.2025)
© МЧС РоссииВ Запорожской области частично обрушился многоквартирный дом
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Двое детей погибли и еще четыре человека получили травмы при обрушении двух подъездов жилого дома в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
ЧП произошло в среду утром в селе Новополтавка.
"Два подъезда жилого двухэтажного дома обрушились. Повреждены 8 квартир, из которых 6 – разрушены. Из-под завалов спасатели МЧС России извлекли тела двух детей. Еще 4 человека госпитализированы", – сказано в сообщении.
По информации главы региона Евгения Балицкого, погибли девочки 2013 и 2016 года рождения. Тяжелые травмы получили родители одной из погибших и еще двое жителей дома – женщины 1948 и 1987 года рождения.
Сейчас спасатели продолжают разбор завалов и поиск людей. На месте работают 50 специалистов и 17 единиц техники. О причинах происшествия пока не сообщается.
© МЧС РоссииВ Запорожской области частично обрушился многоквартирный дом
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В Запорожской области частично обрушился многоквартирный дом
© МЧС России
© МЧС РоссииВ Запорожской области частично обрушился многоквартирный дом
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В Запорожской области частично обрушился многоквартирный дом
© МЧС России
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоВ Запорожской области частично обрушился многоквартирный дом
3 из 3
В Запорожской области частично обрушился многоквартирный дом
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
1 из 3
В Запорожской области частично обрушился многоквартирный дом
© МЧС России
2 из 3
В Запорожской области частично обрушился многоквартирный дом
© МЧС России
3 из 3
В Запорожской области частично обрушился многоквартирный дом
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
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