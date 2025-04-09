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Многоквартирный дом обрушился в Запорожской области – погибли дети - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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Многоквартирный дом обрушился в Запорожской области – погибли дети
Многоквартирный дом обрушился в Запорожской области – погибли дети - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Многоквартирный дом обрушился в Запорожской области – погибли дети
Двое детей погибли и еще четыре человека получили травмы при обрушении двух подъездов жилого дома в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T09:59
2025-04-09T11:17
новые регионы россии
новости
происшествия
запорожская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
дети
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Двое детей погибли и еще четыре человека получили травмы при обрушении двух подъездов жилого дома в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.ЧП произошло в среду утром в селе Новополтавка.По информации главы региона Евгения Балицкого, погибли девочки 2013 и 2016 года рождения. Тяжелые травмы получили родители одной из погибших и еще двое жителей дома – женщины 1948 и 1987 года рождения.Сейчас спасатели продолжают разбор завалов и поиск людей. На месте работают 50 специалистов и 17 единиц техники. О причинах происшествия пока не сообщается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за взрыва газа произошло обрушение в жилом доме в ТобольскеРухнула крыша – два сотрудника МЧС погибли на пожаре в Пермском краеВ Евпатории благоустроят сквер на месте взорвавшегося в 2008 году дома
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новые регионы россии, новости, происшествия, запорожская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), дети, евгений балицкий
Многоквартирный дом обрушился в Запорожской области – погибли дети

В Запорожской области при обрушении многоквартирного дома погибли двое детей

09:59 09.04.2025 (обновлено: 11:17 09.04.2025)
 
© МЧС РоссииВ Запорожской области частично обрушился многоквартирный дом
В Запорожской области частично обрушился многоквартирный дом
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Двое детей погибли и еще четыре человека получили травмы при обрушении двух подъездов жилого дома в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
ЧП произошло в среду утром в селе Новополтавка.

"Два подъезда жилого двухэтажного дома обрушились. Повреждены 8 квартир, из которых 6 – разрушены. Из-под завалов спасатели МЧС России извлекли тела двух детей. Еще 4 человека госпитализированы", – сказано в сообщении.

По информации главы региона Евгения Балицкого, погибли девочки 2013 и 2016 года рождения. Тяжелые травмы получили родители одной из погибших и еще двое жителей дома – женщины 1948 и 1987 года рождения.
Сейчас спасатели продолжают разбор завалов и поиск людей. На месте работают 50 специалистов и 17 единиц техники. О причинах происшествия пока не сообщается.
© МЧС РоссииВ Запорожской области частично обрушился многоквартирный дом
В Запорожской области частично обрушился многоквартирный дом
1 из 3
В Запорожской области частично обрушился многоквартирный дом
© МЧС России
© МЧС РоссииВ Запорожской области частично обрушился многоквартирный дом
В Запорожской области частично обрушился многоквартирный дом
2 из 3
В Запорожской области частично обрушился многоквартирный дом
© МЧС России
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоВ Запорожской области частично обрушился многоквартирный дом
В Запорожской области частично обрушился многоквартирный дом
3 из 3
В Запорожской области частично обрушился многоквартирный дом
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
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В Запорожской области частично обрушился многоквартирный дом
© МЧС России
2 из 3
В Запорожской области частично обрушился многоквартирный дом
© МЧС России
3 из 3
В Запорожской области частично обрушился многоквартирный дом
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
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