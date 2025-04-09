https://crimea.ria.ru/20250409/mnogokvartirnyy-dom-obrushilsya-v-zaporozhskoy-oblasti---pogibli-deti-1145533092.html

Многоквартирный дом обрушился в Запорожской области – погибли дети

Многоквартирный дом обрушился в Запорожской области – погибли дети - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Многоквартирный дом обрушился в Запорожской области – погибли дети

Двое детей погибли и еще четыре человека получили травмы при обрушении двух подъездов жилого дома в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T09:59

2025-04-09T09:59

2025-04-09T11:17

новые регионы россии

новости

происшествия

запорожская область

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

дети

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Двое детей погибли и еще четыре человека получили травмы при обрушении двух подъездов жилого дома в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.ЧП произошло в среду утром в селе Новополтавка.По информации главы региона Евгения Балицкого, погибли девочки 2013 и 2016 года рождения. Тяжелые травмы получили родители одной из погибших и еще двое жителей дома – женщины 1948 и 1987 года рождения.Сейчас спасатели продолжают разбор завалов и поиск людей. На месте работают 50 специалистов и 17 единиц техники. О причинах происшествия пока не сообщается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за взрыва газа произошло обрушение в жилом доме в ТобольскеРухнула крыша – два сотрудника МЧС погибли на пожаре в Пермском краеВ Евпатории благоустроят сквер на месте взорвавшегося в 2008 году дома

https://crimea.ria.ru/20250409/chislo-pogibshikh-v-dominikane-pri-obrushenii-kryshi-v-klube-vyroslo-vchetvero-1145530529.html

новые регионы россии

запорожская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, новости, происшествия, запорожская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), дети, евгений балицкий