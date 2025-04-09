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Когда откроют канатную дорогу на Ай-Петри
Когда откроют канатную дорогу на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Когда откроют канатную дорогу на Ай-Петри
С 17 апреля канатная дорога на вершину горы Ай-Петри в Крыму возобновит работу, сообщили в пресс-службе горного тематического парка. РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T10:34
2025-04-09T10:34
2025-04-09T10:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. С 17 апреля канатная дорога на вершину горы Ай-Петри в Крыму возобновит работу, сообщили в пресс-службе горного тематического парка.Для крымчан и гостей полуострова подготовили яркие инсталляции и фотозоны, добавили в пресс-службе."Цветные "фильтры эмоций" – встань в настроение: желтое, зеленое, голубое или розовое. Фонтанчики-ветерки, флажки, декоративные элементы – все, чтобы праздник чувствовался в каждом шаге", – рассказали сотрудники парка.И добавили, что в этом сезоне вершина самой знаменитой горы Крыма станет пространством, где захочется фотографировать все: небо, горы, и, конечно, себя.Ранее сообщалось, что за первые три месяца 2025 года Большую Ялту посетили около 300 тысяч отдыхающих. Это больше половины приехавших на полуостров туристов.Кроме того, крымчанам и гостям полуострова также напоминают, что с 1 апреля посещение крымских заповедников ограничат для посещения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будь готов: что в Крыму надо знать идущему в горы туристуРоссияне выбирают Ялту – отельеры назвали цену на отдых в апрелеПарад тюльпанов в Никитском ботсаду – переживут ли цветы непогоду
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Когда откроют канатную дорогу на Ай-Петри
Канатная дорога на вершину Ай-Петри в Крыму возобновит работу 17 апреля
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. С 17 апреля канатная дорога на вершину горы Ай-Петри в Крыму возобновит работу, сообщили в пресс-службе горного тематического парка.
"Канатная дорога начинает работу с 17 апреля, а уже 20 апреля состоится яркое праздничное открытие сезона. В этом году встречаем сезон ярко, насыщенно и очень красиво", – сказано в публикации горного тематического парка.
Для крымчан и гостей полуострова подготовили яркие инсталляции и фотозоны, добавили в пресс-службе.
"Цветные "фильтры эмоций" – встань в настроение: желтое, зеленое, голубое или розовое. Фонтанчики-ветерки, флажки, декоративные элементы – все, чтобы праздник чувствовался в каждом шаге", – рассказали сотрудники парка.
И добавили, что в этом сезоне вершина самой знаменитой горы Крыма станет пространством, где захочется фотографировать все: небо, горы, и, конечно, себя.
Ранее сообщалось, что за первые три месяца 2025 года Большую Ялту посетили около 300 тысяч отдыхающих
. Это больше половины приехавших на полуостров туристов.
Кроме того, крымчанам и гостям полуострова также напоминают, что с 1 апреля посещение крымских заповедников ограничат для посещения
.
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