https://crimea.ria.ru/20250409/kogda-otkroyut-kanatnuyu-dorogu-na-ay-petri-1145533814.html

Когда откроют канатную дорогу на Ай-Петри

Когда откроют канатную дорогу на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Когда откроют канатную дорогу на Ай-Петри

С 17 апреля канатная дорога на вершину горы Ай-Петри в Крыму возобновит работу, сообщили в пресс-службе горного тематического парка. РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T10:34

2025-04-09T10:34

2025-04-09T10:34

канатная дорога на ай-петри

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ай-петри

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. С 17 апреля канатная дорога на вершину горы Ай-Петри в Крыму возобновит работу, сообщили в пресс-службе горного тематического парка.Для крымчан и гостей полуострова подготовили яркие инсталляции и фотозоны, добавили в пресс-службе."Цветные "фильтры эмоций" – встань в настроение: желтое, зеленое, голубое или розовое. Фонтанчики-ветерки, флажки, декоративные элементы – все, чтобы праздник чувствовался в каждом шаге", – рассказали сотрудники парка.И добавили, что в этом сезоне вершина самой знаменитой горы Крыма станет пространством, где захочется фотографировать все: небо, горы, и, конечно, себя.Ранее сообщалось, что за первые три месяца 2025 года Большую Ялту посетили около 300 тысяч отдыхающих. Это больше половины приехавших на полуостров туристов.Кроме того, крымчанам и гостям полуострова также напоминают, что с 1 апреля посещение крымских заповедников ограничат для посещения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будь готов: что в Крыму надо знать идущему в горы туристуРоссияне выбирают Ялту – отельеры назвали цену на отдых в апрелеПарад тюльпанов в Никитском ботсаду – переживут ли цветы непогоду

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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