https://crimea.ria.ru/20250409/pervaya-gruppa-khersonskikh-shkolnikov-priekhala-na-ekskursiyu-v-sevastopol-1145531458.html
Первая группа херсонских школьников приехала на экскурсию в Севастополь
Первая группа херсонских школьников приехала на экскурсию в Севастополь - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Первая группа херсонских школьников приехала на экскурсию в Севастополь
Первые 18 школьников из Херсонской области приехали с пятидневной поездкой в Севастополь для знакомства с его историей и достопримечательностями. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T08:55
2025-04-09T08:55
2025-04-09T08:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Первые 18 школьников из Херсонской области приехали с пятидневной поездкой в Севастополь для знакомства с его историей и достопримечательностями. Об этом РИА Новости Крым рассказала инициатор проекта, председатель Союза матерей Херсонской области Алина Шамрай.Ранее Шамрай сообщила, что Союз матерей получил грант в размере четырех миллионов рублей на проект знакомства 140 школьников области с Севастополем. Каждая поездка длится 5 дней, экскурсии разноплановые, отражающие историю Крыма и Севастополя, от античности до наших дней. Все дети довольны, встретили школьников хорошо, они уже увидели исторический и Новый Херсонес, сказала собеседница агентства.Это первая поездка серии грантовых поездок проекта "Дорога в Тавриду". Проект позволит 140 школьникам из 7-11 классов и семи сопровождающим из Херсонской области побывать в Севастополе. Дети посетят музеи города-героя, а также пообщаются со сверстниками из севастопольских школ.Вся экскурсионная поездка, благодаря Фонду президентских грантов, бесплатная для школьников. В планах - поездки детей из Херсонской области по городам боевой славы России, а также в Белоруссию, заключила Шамрай.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дорога в Тавриду": херсонских школьников познакомят с Крымом70 детей из приграничья Запорожской области отдохнут в "Артеке"Крымчанин Карякин откроет шахматные клубы в новых регионах России
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, новости крыма, севастополь, новый херсонес, херсонская область, дети
Первая группа херсонских школьников приехала на экскурсию в Севастополь
Первая группа херсонских школьников приехала для знакомства с историей Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Первые 18 школьников из Херсонской области приехали с пятидневной поездкой в Севастополь для знакомства с его историей и достопримечательностями. Об этом РИА Новости Крым рассказала инициатор проекта, председатель Союза матерей Херсонской области Алина Шамрай.
Ранее Шамрай сообщила, что Союз матерей получил грант в размере четырех миллионов рублей на проект знакомства 140 школьников области с Севастополем. Каждая поездка длится 5 дней
, экскурсии разноплановые, отражающие историю Крыма и Севастополя, от античности до наших дней.
"В год Защитника отечества и 80-летия Победы мы большое внимание уделяем славному боевому прошлому. Ребята познакомятся с героической обороной Севастополя и во время Крымской войны, и во время Великой Отечественной. А еще они соприкоснутся с современной историей, побывают на современном военном корабле. Все группы состоят из 18 школьников, победителей конкурса "Русская весна: история факты, события". В этой поездке дети из Генического района Херсонской области" , - сказала Шамрай.
Все дети довольны, встретили школьников хорошо, они уже увидели исторический и Новый Херсонес, сказала собеседница агентства.
Это первая поездка серии грантовых поездок проекта "Дорога в Тавриду". Проект позволит 140 школьникам из 7-11 классов и семи сопровождающим из Херсонской области побывать в Севастополе. Дети посетят музеи города-героя, а также пообщаются со сверстниками из севастопольских школ.
Вся экскурсионная поездка, благодаря Фонду президентских грантов, бесплатная для школьников. В планах - поездки детей из Херсонской области по городам боевой славы России, а также в Белоруссию, заключила Шамрай.
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