Рейтинг@Mail.ru
Первая группа херсонских школьников приехала на экскурсию в Севастополь - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250409/pervaya-gruppa-khersonskikh-shkolnikov-priekhala-na-ekskursiyu-v-sevastopol-1145531458.html
Первая группа херсонских школьников приехала на экскурсию в Севастополь
Первая группа херсонских школьников приехала на экскурсию в Севастополь - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Первая группа херсонских школьников приехала на экскурсию в Севастополь
Первые 18 школьников из Херсонской области приехали с пятидневной поездкой в Севастополь для знакомства с его историей и достопримечательностями. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T08:55
2025-04-09T08:55
крым
новости крыма
севастополь
новый херсонес
херсонская область
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/09/1145531285_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3787cb09ad3044ec1063252a81c7b0aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Первые 18 школьников из Херсонской области приехали с пятидневной поездкой в Севастополь для знакомства с его историей и достопримечательностями. Об этом РИА Новости Крым рассказала инициатор проекта, председатель Союза матерей Херсонской области Алина Шамрай.Ранее Шамрай сообщила, что Союз матерей получил грант в размере четырех миллионов рублей на проект знакомства 140 школьников области с Севастополем. Каждая поездка длится 5 дней, экскурсии разноплановые, отражающие историю Крыма и Севастополя, от античности до наших дней. Все дети довольны, встретили школьников хорошо, они уже увидели исторический и Новый Херсонес, сказала собеседница агентства.Это первая поездка серии грантовых поездок проекта "Дорога в Тавриду". Проект позволит 140 школьникам из 7-11 классов и семи сопровождающим из Херсонской области побывать в Севастополе. Дети посетят музеи города-героя, а также пообщаются со сверстниками из севастопольских школ.Вся экскурсионная поездка, благодаря Фонду президентских грантов, бесплатная для школьников. В планах - поездки детей из Херсонской области по городам боевой славы России, а также в Белоруссию, заключила Шамрай.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дорога в Тавриду": херсонских школьников познакомят с Крымом70 детей из приграничья Запорожской области отдохнут в "Артеке"Крымчанин Карякин откроет шахматные клубы в новых регионах России
крым
севастополь
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/09/1145531285_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c3ce63eef8df3b4cfd6933c64be68b50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новый херсонес, херсонская область, дети
Первая группа херсонских школьников приехала на экскурсию в Севастополь

Первая группа херсонских школьников приехала для знакомства с историей Севастополя

08:55 09.04.2025
 
© РИА Новости КрымГруппа школьников из Херсонской области приехала в Севастополь на экскурсии
Группа школьников из Херсонской области приехала в Севастополь на экскурсии - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Первые 18 школьников из Херсонской области приехали с пятидневной поездкой в Севастополь для знакомства с его историей и достопримечательностями. Об этом РИА Новости Крым рассказала инициатор проекта, председатель Союза матерей Херсонской области Алина Шамрай.
Ранее Шамрай сообщила, что Союз матерей получил грант в размере четырех миллионов рублей на проект знакомства 140 школьников области с Севастополем. Каждая поездка длится 5 дней, экскурсии разноплановые, отражающие историю Крыма и Севастополя, от античности до наших дней.
"В год Защитника отечества и 80-летия Победы мы большое внимание уделяем славному боевому прошлому. Ребята познакомятся с героической обороной Севастополя и во время Крымской войны, и во время Великой Отечественной. А еще они соприкоснутся с современной историей, побывают на современном военном корабле. Все группы состоят из 18 школьников, победителей конкурса "Русская весна: история факты, события". В этой поездке дети из Генического района Херсонской области" , - сказала Шамрай.
Все дети довольны, встретили школьников хорошо, они уже увидели исторический и Новый Херсонес, сказала собеседница агентства.
Это первая поездка серии грантовых поездок проекта "Дорога в Тавриду". Проект позволит 140 школьникам из 7-11 классов и семи сопровождающим из Херсонской области побывать в Севастополе. Дети посетят музеи города-героя, а также пообщаются со сверстниками из севастопольских школ.
Вся экскурсионная поездка, благодаря Фонду президентских грантов, бесплатная для школьников. В планах - поездки детей из Херсонской области по городам боевой славы России, а также в Белоруссию, заключила Шамрай.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Дорога в Тавриду": херсонских школьников познакомят с Крымом
70 детей из приграничья Запорожской области отдохнут в "Артеке"
Крымчанин Карякин откроет шахматные клубы в новых регионах России
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовый ХерсонесХерсонская областьдети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:19Водителю иномарки грозит 6 лет за ДТП с четырьмя погибшими детьми в Крыму
09:15Когда в Евпатории полностью восстановят подачу воды после аварии
09:05Михаил Ефремов вышел из колонии
08:55Первая группа херсонских школьников приехала на экскурсию в Севастополь
08:43Центробанк отметил укрепление курса рубля
08:35Какие дороги отремонтируют в Херсонской области
08:07Беспилотник атаковал военный аэродром в Оренбургской области
07:57Из горящей больницы в Москве спасли 29 человек – что известно
07:43Число погибших в Доминикане при обрушении крыши в клубе выросло вчетверо
07:27Украинец умер от эпилепсии во время уличной мобилизации в Харькове
07:07158 дронов перехвачены и уничтожены над Крымом и десятью регионами страны
06:55В Армянске простятся с героем спецоперации Николаем Межинским
06:3715 беспилотников атаковали Северную Осетию
06:10Беспилотник ВСУ упал на многоквартирный жилой дом в Ростовской области
00:01Разбег в 13 градусов: чего ждать от погоды в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 9 апреля
22:54Новые угрозы Крымскому мосту и трагедия в Доминикане – главное за день
22:49В Харькове пылают пожары после серии мощных взрывов
22:40Пять беспилотников сбили над Азовским морем и Ростовской областью
22:24Еще шесть беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Лента новостейМолния