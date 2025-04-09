https://crimea.ria.ru/20250409/pervaya-gruppa-khersonskikh-shkolnikov-priekhala-na-ekskursiyu-v-sevastopol-1145531458.html

Первая группа херсонских школьников приехала на экскурсию в Севастополь

Первая группа херсонских школьников приехала на экскурсию в Севастополь - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Первая группа херсонских школьников приехала на экскурсию в Севастополь

Первые 18 школьников из Херсонской области приехали с пятидневной поездкой в Севастополь для знакомства с его историей и достопримечательностями. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T08:55

2025-04-09T08:55

2025-04-09T08:55

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новый херсонес

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Первые 18 школьников из Херсонской области приехали с пятидневной поездкой в Севастополь для знакомства с его историей и достопримечательностями. Об этом РИА Новости Крым рассказала инициатор проекта, председатель Союза матерей Херсонской области Алина Шамрай.Ранее Шамрай сообщила, что Союз матерей получил грант в размере четырех миллионов рублей на проект знакомства 140 школьников области с Севастополем. Каждая поездка длится 5 дней, экскурсии разноплановые, отражающие историю Крыма и Севастополя, от античности до наших дней. Все дети довольны, встретили школьников хорошо, они уже увидели исторический и Новый Херсонес, сказала собеседница агентства.Это первая поездка серии грантовых поездок проекта "Дорога в Тавриду". Проект позволит 140 школьникам из 7-11 классов и семи сопровождающим из Херсонской области побывать в Севастополе. Дети посетят музеи города-героя, а также пообщаются со сверстниками из севастопольских школ.Вся экскурсионная поездка, благодаря Фонду президентских грантов, бесплатная для школьников. В планах - поездки детей из Херсонской области по городам боевой славы России, а также в Белоруссию, заключила Шамрай.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дорога в Тавриду": херсонских школьников познакомят с Крымом70 детей из приграничья Запорожской области отдохнут в "Артеке"Крымчанин Карякин откроет шахматные клубы в новых регионах России

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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