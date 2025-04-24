https://crimea.ria.ru/20250424/45-bespilotnikov-nochyu-atakovali-krym-1145921088.html

45 беспилотников ночью атаковали Крым

45 беспилотников ночью атаковали Крым - РИА Новости Крым, 24.04.2025

45 беспилотников ночью атаковали Крым

Ночью над территорией Крыма силы ПВО уничтожили 45 украинских беспилотников. Всего над регионами России сбили 87 вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T07:21

2025-04-24T07:21

2025-04-24T07:27

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Ночью над территорией Крыма силы ПВО уничтожили 45 украинских беспилотников. Всего над регионами России сбили 87 вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что 45 беспилотников уничтожены над территорией Республики Крым, по 10 – над Белгородской и Курской областями, восемь – над территорией Воронежской области, по четыре – над Брянской, Липецкой области и Нижегородской областями и два – над территорией Московского региона.Накануне вечером три БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), пво, новости крыма, срочные новости крыма