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45 беспилотников ночью атаковали Крым
45 беспилотников ночью атаковали Крым - РИА Новости Крым, 24.04.2025
45 беспилотников ночью атаковали Крым
Ночью над территорией Крыма силы ПВО уничтожили 45 украинских беспилотников. Всего над регионами России сбили 87 вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T07:21
2025-04-24T07:21
2025-04-24T07:27
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Ночью над территорией Крыма силы ПВО уничтожили 45 украинских беспилотников. Всего над регионами России сбили 87 вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что 45 беспилотников уничтожены над территорией Республики Крым, по 10 – над Белгородской и Курской областями, восемь – над территорией Воронежской области, по четыре – над Брянской, Липецкой области и Нижегородской областями и два – над территорией Московского региона.Накануне вечером три БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), пво, новости крыма, срочные новости крыма
45 беспилотников ночью атаковали Крым
Над Крымом сбили за ночь 45 беспилотников - Минобороны
07:21 24.04.2025 (обновлено: 07:27 24.04.2025)