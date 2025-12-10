https://crimea.ria.ru/20251210/sily-pvo-unichtozhili-12-bespilotnikov-nad-moskvoy-i-drugimi-regionami-1151539957.html

Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников над Москвой и другими регионами

Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников над Москвой и другими регионами - РИА Новости Крым, 10.12.2025

Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников над Москвой и другими регионами

Силы ПВО утром в среду перехватили и уничтожили 12 украинских БПЛА над тремя российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.12.2025

2025-12-10T09:46

2025-12-10T09:46

2025-12-10T09:47

атаки всу

москва

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149704203_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_9385a0625cd23498a2654f6f833ffd69.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО утром в среду перехватили и уничтожили 12 украинских БПЛА над тремя российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ."10 декабря в период с 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Ранее об атаках вражеских дронов на Москву сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.За ночь сбили 20 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России. 16 дронов ВСУ были ликвидированы над Брянской областью, два – над Калужской и по одному – над Белгородской областью и Московским регионом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, москва, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, пво