Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников над Москвой и другими регионами - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников над Москвой и другими регионами
Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников над Москвой и другими регионами - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников над Москвой и другими регионами
Силы ПВО утром в среду перехватили и уничтожили 12 украинских БПЛА над тремя российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО утром в среду перехватили и уничтожили 12 украинских БПЛА над тремя российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ."10 декабря в период с 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Ранее об атаках вражеских дронов на Москву сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.За ночь сбили 20 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России. 16 дронов ВСУ были ликвидированы над Брянской областью, два – над Калужской и по одному – над Белгородской областью и Московским регионом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников над Москвой и другими регионами

Силы ПВО утром в среду уничтожили 12 беспилотников над Москвой и другими регионами

09:46 10.12.2025 (обновлено: 09:47 10.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО утром в среду перехватили и уничтожили 12 украинских БПЛА над тремя российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"10 декабря в период с 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Пять дронов сбили над территорией Брянской области, еще пять – над территорией Московского региона, в том числе четыре, летевших на Москву, два БПЛА уничтожены над территорией Калужской области.
Ранее об атаках вражеских дронов на Москву сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
За ночь сбили 20 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России. 16 дронов ВСУ были ликвидированы над Брянской областью, два – над Калужской и по одному – над Белгородской областью и Московским регионом.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
