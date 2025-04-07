https://crimea.ria.ru/20250407/doroga-v-tavridu-khersonskikh-shkolnikov-poznakomyat-s-krymom-1145489454.html

"Дорога в Тавриду": херсонских школьников познакомят с Крымом

"Дорога в Тавриду": херсонских школьников познакомят с Крымом - РИА Новости Крым, 07.04.2025

"Дорога в Тавриду": херсонских школьников познакомят с Крымом

Первая группа детей из Херсонской области отправилась в Крым в рамках проекта "Дорога в Тавриду". Как сообщает в понедельник пресс-служба областной... РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T12:32

2025-04-07T12:32

2025-04-07T12:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Первая группа детей из Херсонской области отправилась в Крым в рамках проекта "Дорога в Тавриду". Как сообщает в понедельник пресс-служба областной администрации, такие поездки будет реализовывать Союз матерей Херсонщины за счет средств президентского гранта.Уточняется, что в рамках проекта херсонские школьники смогут посетить Крым и Севастополь, а также узнать об истории Северного Причерноморья. Размер выигранного гранта составил 4,3 миллиона рублей, но, благодаря софинансированию, общая сумма на поездки достигла 5,9 миллиона рублей.Дети из Херсонской области также бесплатно получают путевки в "Артек" и другие детские оздоровительные лагеря Крыма, сообщал ранее уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 16 тысяч детей из Белгородской области отдохнули в КрымуЯмал построит детский лагерь в Крыму

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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