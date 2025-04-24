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Серия взрывов прогремела на Украине
Серия взрывов прогремела на Украине - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Серия взрывов прогремела на Украине
Ночью 24 апреля в Киеве и ряде городов Украины прогремела серия взрывов. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы и СМИ. РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T06:51
2025-04-24T06:51
2025-04-24T06:51
киев
взрыв
пво
виталий кличко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Ночью 24 апреля в Киеве и ряде городов Украины прогремела серия взрывов. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы и СМИ.Телеканал ТСН сообщил также о взрывах в Николаеве, Павлограде, Харькове, Житомирской и Винницкой областях.Вся территория Украины находилась в зоне воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах практически каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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киев, взрыв, пво, виталий кличко, новости, украина
Серия взрывов прогремела на Украине
Серия взрывов прогремела на территории Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Ночью 24 апреля в Киеве и ряде городов Украины прогремела серия взрывов. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы и СМИ.
"Взрывы в Киеве. Кличко (мэр Киева Виталий - ред.) сообщает о работе ПВО", - говорится в публикации издания в Telegram-канале.
Телеканал ТСН сообщил также о взрывах в Николаеве, Павлограде, Харькове, Житомирской и Винницкой областях.
Вся территория Украины находилась в зоне воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах практически каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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