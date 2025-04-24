https://crimea.ria.ru/20250424/seriya-vzryvov-progremela-na-ukraine-1145920798.html

Серия взрывов прогремела на Украине

Серия взрывов прогремела на Украине - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Серия взрывов прогремела на Украине

Ночью 24 апреля в Киеве и ряде городов Украины прогремела серия взрывов. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы и СМИ. РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T06:51

2025-04-24T06:51

2025-04-24T06:51

киев

взрыв

пво

виталий кличко

новости

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1b/1144512081_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3d1f27af6efc33af27dbdd290965870f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Ночью 24 апреля в Киеве и ряде городов Украины прогремела серия взрывов. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы и СМИ.Телеканал ТСН сообщил также о взрывах в Николаеве, Павлограде, Харькове, Житомирской и Винницкой областях.Вся территория Украины находилась в зоне воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах практически каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

киев

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, взрыв, пво, виталий кличко, новости, украина